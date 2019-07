Schongauer Lido weiter ohne Insel und Steg

Keine schlechte ist auch eine gute Nachricht: In Schongau ist man in Sachen Badeinsel und Badesteg am Lido noch nicht viel weitergekommen, aber man ist am Thema dran, versicherte Rathaus-Geschäftsleiterin Bettina Schade.

Schongau – Bettina Schade erläuterte im Gremium die Schwierigkeit des Themas. „Wir haben versucht, das über die Versicherungskammer zu klären, jetzt geht es beim Rechtsanwalt noch um die Haftungsfrage“, so Schade.

„Das ist eine höchst komplexe Rechtslage“, erläuterte Bürgermeister Falk Sluyterman, warum sich in Schongau die Entscheidung so lange hinzieht, ob man Steg und Insel wieder nutzbar machen kann. Zum einen ist es ein Landesgewässer Erster Ordnung, zum anderen gebe es einen privaten Eigentümer. „Wir haben die Fläche als Stadt nur gepachtet“, so Sluyterman. „Die Dinge müssen ganz sauber geprüft werden.“ Immerhin gehe es um eine mögliche strafrechtliche Verfolgung. Kommt es zu einem Unfall, schlimmer zu einem Unfall mit Todesfolge, könnten die Verantwortlichen in der Stadt persönlich etwa wegen fahrlässiger Tötung belangt werden, führte Sluyterman aus. Schade betonte aber, dass man jetzt so zeitnah wie möglich entscheiden wolle.

Oliver Kellermann (CSU) hinterfragte, ob man nicht, bis eine endgültige Entscheidung gefallen sei, eine Teillösung anstreben könne, beispielsweise nur den Badesteg einsetzen und die Badeinsel dann erst später. „So einfach ist das nicht“, so Schade. „Ich telefoniere nahezu täglich mit einer Gemeinde in dieser Sache, wir sind in Abstimmung, aber eine Teillösung würde alles nur verschlimmern, nicht verbessern.“

Die Kinder müssen zu Beginn der Sommerferien also noch ein bisschen auf ihr Badeglück in Schongau warten. Erste Gemeinden, die Stege oder Badeinseln abgebaut hatten, haben bereits eine Lösung gefunden, beispielsweise über das Einstellen eines Bademeisters, oder gehen ein Risiko ein. Aber es gibt auch Landkreise, in denen die Thematik sehr strikt gehandhabt wird und Wasserrutschen oder ein Badefloß abgebaut wurden.

Mehr Aktuelles aus der Region lesen Sie hier.