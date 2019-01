Schongauer mit knapp zwei Promille am Steuer

Die 300 Meter zu Fuß nach Hause waren einem Schongauer offenbar zu weit gewesen, da setzte er sich lieber mit knapp zwei Promille hinters Steuer.

Die Schongauer Polizei hatte am frühen Sonntagmorgen einen weiteren Einsatz in der Altstadt. Den Beamten wurde gemeldet, dass ein Gast aus dem Schongauer Lagerhaus in der Karmeliterstraße recht betrunken mit seinem Auto weggefahren sei. Dem 30-jährigen Schongauer waren wohl die rund 300 Meter zu seiner Wohnung zu Fuß zu weit gewesen, denn er hatte sich doch hinters Lenkrad geklemmt. In seiner Wohnung wurde er nach seiner Fahrt auch angetroffen – mit satten 1,98 Promille im Blut, wie der Alkotest ergab. Der Schongauer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und hat nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr am Hals.

