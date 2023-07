„Ab jetzt spielen wir das Spiel des Lebens“: Schongauer Mittelschüler erhalten Abschlusszeugnisse

Die vier besten Absolventen der Mittelschule: (v.l.) Lukas Endraß, Mihaela Puda, Efe Dasgüney und Fabio Kleiner. Mit auf dem Bild sind Stephanie Wolter von der Frank-Hirschvogel-Stiftung (l.) und Schulleiter Frank Pfaffenberger. © sind Stephanie Wolter von der Frank-Hirschvogel-Stiftung

92 Schüler der Mittelschule in Schongau haben mit Stolz ihre Abschlusszeugnisse entgegengenommen. Nun beschreiten sie einen neuen Lebensabschnitt.

Schongau – Es war ein bewegender Abend für die 92 Schüler der neunten und zehnten Klassen der Mittelschule in Schongau. Am Donnerstag waren sie – in feierlicher Garderobe und Begleitung ihrer Eltern – ins Jakob-Pfeiffer-Haus gekommen, um den letzten Tag ihrer schulischen Laufbahn zu feiern. Mit dabei waren freilich die Klassenlehrer und Rektor Frank Pfaffenberger.

Die Lehrer der insgesamt 50 Schüler der neunten Klasse verabschiedeten sich mit ein paar persönlichen und emotionalen Worten. Dabei fielen Attribute wie „lebhaft“, „komödiantisch talentiert“, „engagiert“ und „souverän“. Jolina Brussmann verzauberte mit einer Gesangseinlage und dem Lied „People help the People“ von Birdy den Saal.

Leher lassen mit Filmen die vergangenen vier Jahre Revue passieren

Bewegt ging es weiter mit den 42 Schülern der zehnten Klasse, dem M-Zug der Mittelschule. Aus den Reden der Klassenlehrer war herauszuhören, dass es ihnen wahrlich nicht leicht fiel, diese großartigen Schüler zu verabschieden, dieses Kapitel zu schließen. Besondere Herausforderungen schweißten sie während der Pandemie genauso zusammen wie die Klassenfahrt nach Italien oder der gemeinsame Kuchenverkauf für die Erdbebenopfer in der Türkei.

Emotional wurde es, als die Lehrer die vergangenen vier Jahre mit Filmen Revue passieren ließen. Und so wunderte es nicht, dass die Schüler der Klasse 10bM einen guten Klassendurchschnitt von 2,2 erzielten.

Mit großem Stolz nahmen alle Schüler ihre Abschlusszeugnisse und die Tasche mit dem Aufdruck „Mittelschule am Lech“, wie die Mittelschule zukünftig heißen darf, entgegen. Zum Abgang herab von der Bühne wählte ein Schüler der 10MA einen Salto statt der Treppe.

Jahrgangsbester: Fabio Kleiner erzielt grandiosen Notendurchschnitt von 1,0

Zum Abschluss wurden final die besten der Jahrgänge durch Stephanie Wolter von der Frank-Hirschvogel-Stiftung geehrt. Im neunten Jahrgang erhielt Lukas Endrass einen Geldpreis für seinen Notendurchschnitt von 1,9. In der zehnten Jahrgangsstufe gingen Geldpreise an Efe Dasgüney mit einem Notendurchschnitt von 1,3, Mihaela Puda mit einem Notendurchschnitt von 1,3 und der Jahrgangsbeste, Fabio Kleiner, mit einem grandiosen Notendurchschnitt von 1,0. „Einen solchen Notendurchschnitt habe ich in meiner bisherigen Laufbahn noch nicht erlebt“, musste Pfaffenberger voller Stolz und Begeisterung zugeben.

Aber auch auf die restlichen Schüler blickt Pfaffenberger voller Stolz: „96 besondere Menschen mit Persönlichkeit.“ Und das Beste? Alle von ihnen haben einen Anschluss. Jeder weiß auf welchem Weg es weiter geht. Die Schülersprecherin Emilia Reinecke fasste es in ihrer Rede, welche den Abend berührend und gebührend abschloss, in den Worten zusammen: „Ab jetzt treffen wir uns nicht mehr im Schulhof, schreiben nicht mehr die Hausaufgaben schnell voneinander ab oder spielen im Sport Fußball – ab jetzt spielen wir das Spiel des Lebens.“ So endete der Abend für alle Beteiligten mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Von Elisabeth Welz