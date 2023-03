Schongauer Realschüler simulieren die Landtags-Arbeit und diskutieren mit Landtags-Abgeordneten

Planspiel „Der Landtag sind wir!“

„Was passiert bei einer Plenarsitzung im Bayerischen Landtag, und wie verabschiedet man ein Gesetz?“ Dies und noch mehr durften jetzt mehr als 50 Schüler aus zwei zehnten Klassen der Pfaffenwinkel-Realschule Schongau als Mitwirkende erleben.

Schongau – Die Schongauer Schüler haben an diesem Tag am Planspiel „Der Landtag sind wir“, einem Kooperationsprojekt des Bayerischen Landtags und der Forschungsgruppe „Jugend und Europa“ am „Centrum für angewandte Politikforschung“ (CAP) teilgenommen. Das Angebot wird vom Bayerischen Landtag finanziert. Für die Schulen entstehen dabei keine Kosten.

Dem Hinweis der in der Fachschaft Politik und Gesellschaft tätigen Lehrerin Ursula Neuner zufolge hatte man sich im November 2022 beim Bayerischen Landtag beworben. Die Anmeldung wurde von dort an das CAP weitergeleitet, das das Planspiel im Auftrag des Landtags durchführt.

Neun verschiedene Spielvorlagen

„Uns wurden neun verschiedene Spielvorlagen als Szenarien zur Auswahl gestellt, und die Schüler haben sich mehrheitlich für das Thema ,Jugendkriminalität’ entschieden“ so Neuner.

Danach wurden die Teilnehmer jedoch nicht explizit auf dieses Thema vorbereitet. „Damit sollen sich die Schüler ja intensiv während des Planspiels auseinandersetzen“, begründete dies die Lehrerin. Dafür sei der Bereich Landtag (Wahlen, Zusammensetzung, Aufgaben, Arbeit der Abgeordneten und auch der Gesetzgebungsprozess) im Unterricht genauer behandelt worden. Das Szenario rund um das gewählte Thema Jugendkriminalität hatte das CAP vorgegeben.

+ Sie waren engagiert dabei: Für die über 50 Zehntklässler der Pfaffenwinkel-Realschule Schongau war das Planspiel „Der Landtag sind wir!“, das vom Bayerischen Landtag und dem „Centrum für angewandte Politikforschung“ (CAP) organisiert wird, auch mit vielen Abstimmungen verbunden. © Ellenberger

Das Ganze wurde von der 30-jährigen Stephanie Krallinger, dem 22-jährigen Marius Oberberger sowie der ein Jahr jüngeren Charlotte Römer umgesetzt und begleitet. Die drei Studenten teilen sich diese Aufgabe mit etwa 30 weiteren Mitarbeitern der Forschungsgruppe. Nicht alle, aber die meisten absolvieren gerade auch ein Studium.

Nach der Erklärung des Planspiels schlüpften die Schüler in den vier zuvor zugewiesenen Fraktionen der Konservativen, Freien, Sozialen und Ökologen in die Rolle von Landtagsabgeordneten, deren Alter, Beruf und Wahlkreis vorgegeben sind. Ihren Vor- und Zunamen durften sich alle selbst ausdenken. Danach gab es mehrere Wahlen, beginnend mit den jeweiligen Fraktionsvorsitzenden. Anschließend stand für die jungen „Parlamentarier“ bei der Befassung mit dem Gesetzentwurf die Arbeit in Ausschüssen sowie Fraktions- und Plenarsitzungen auf dem Planspiel-Programm. „Viele arrangierten sich glänzend mit ihrer ,Rolle’ und alle dürften an diesem Tag viel gelernt haben“, so Lehrerin Neuner.

Drei Landtagsabgeordnete stehen Rede und Antwort

Für den letzten Teil der Veranstaltung am frühen Nachmittag hatten sich drei Mitglieder des Landtags angekündigt: Neben Andreas Krahl vom Bündnis 90/Die Grünen waren dies Anne Cyron von der AfD und Albert Duin, der für die FDP im Landtag sitzt. Nach deren Vorstellung richtete sich Marius Oberberger mit zuvor von den Schülern formulierten Fragen an die Abgeordneten, bei denen es bei Krahl und Duin auch einige Übereinstimmungen gab.

Bei der folgenden Ja-Nein-Runde konnten die Schüler aber auch sehr unterschiedliche Positionen der Politiker erkennen. Während sich Duin beispielsweise für Waffenlieferungen an die Ukraine aussprach, äußerte Cyron dazu ein „ganz klares Nein“. Krahl wiederum wollte dazu keine öffentliche Stellungnahme abgeben. Oberberger, der diese Runde mit seinen erst 22 Jahren vortrefflich moderierte, stellte noch weitere Fragen, zu denen die drei Politiker ihre Position bezogen.

Das Ziel von Realschul-Lehrerin Ursula Neuner, dass die jungen künftigen Wähler einen „Mehrwert“ aus dem Projekttag ziehen, „der über die bloße Wissensvermittlung hinaus geht“, wurde an diesem Tag ganz sicher erreicht.

Manfred Ellenberger