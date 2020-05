Schongauer soll Partnerin gewürgt und in Badewanne geworfen haben - vor Gericht ist plötzlich alles ganz anders

Einen so ungewöhnlichen Fall verhandelt auch Richterin Karin Beuting nicht alle Tage: Ein Angeklagter aus Schongau wird am Weilheimer Amtsgericht gleichzeitig freigesprochen und verurteilt.

Schongau – Der Vorwurf des Staatsanwalts hat es in sich: Beim gemeinsamen Aufbau von Möbeln gerät ein Paar in Streit, wobei der Mann handgreiflich wird, seine Partnerin würgt und in die Badewanne wirft. Die junge Frau sperrt sich im Badezimmer ein und schickt per WhatsApp einen Hilferuf an ihre Mutter, die die Polizei alarmiert. Vier Beamte müssen den aggressiven Täter fesseln und finden in der Schongauer Wohnung 6,8 Gramm Marihuana, worauf noch ein Drogenspürhund angefordert wird.

„Das Opfer kam uns tränenüberströmt aus dem Badezimmer entgegen“, sagt einer der Polizisten als Zeuge vor Gericht aus. Die Drogen waren in einer Brotzeitbox in der Waschmaschine versteckt, so dass zur Körperverletzung noch eine Anklage wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz kommt.

Täter gibt sich cool

Der Täter gibt sich betont cool, doch sein ständig wippendes Bein unter dem Tisch verrät seine Anspannung. Denn er hat bereits mehrere Vorstrafen auf Bewährung kassiert und Angst, dass er bei einer erneuten Verurteilung nicht nach Kanada zu seinen Verwandten einreisen darf, wie er sagt. Den Drogenbesitz zum Eigenbedarf räumt er ein, doch die Vorwürfe seiner Partnerin, mit der er nach wie vor zusammenlebt, seien falsch.

Opfer räumt Falschaussage ein

Das behauptet zur Überraschung des Gerichts auch das angebliche Opfer, das kleinlaut zugibt: „Ich war bei dem Streit außer mir und hab das alles nur erfunden.“ Der Staatsanwalt glaubte das zwar nicht, hatte nun aber keinen Tatnachweis mehr. Wegen des Drogenbesitzes fordert er eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 50 Euro. Im Urteil mildert die Richterin die Summe auf 90 Tagessätze und brummt dem Angeklagten die Verfahrenskosten auf. Der Vorwurf der Körperverletzung endet mit einem Freispruch, doch nun muss die Frau mit einer Anklage wegen ihrer Falschaussage rechnen.

