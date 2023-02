„Schongauer Sommer“ in diesem Jahr mit zwölf Tagen - und neuem Vorstand

Vorfreude auf Historischen Markt

Von Elke Robert schließen

Noch ist eine Weile hin, aber schon längst werden wieder Nägel mit Köpfen gemacht für den neuen Schongauer Sommer im August. Zwölf Tage wird der historische Markt in diesem Jahr dauern – der Feiertag Maria Himmelfahrt liegt günstig. Derweil gab es auch Neuwahlen in der Vorstandschaft.

Schongau – Der Verein Schongauer Sommer hat eine neue Vorstandschaft. Dies verrät Manfred Wodarczyk, der wenig überraschend den Verein auch weiterhin führt. Ihm zur Seite steht als zweiter Vorsitzender nun Maximilian Diegruber, der Wirt der Blauen Traube. Schon die vergangenen Jahre hatte er sich gemeinsam mit Partner Silas Schmorell engagiert und für Bühne und Technik gesorgt.

Diegruber löst Beate Fiedler ab, die viele Jahre Vizevorsitzende war – gewählt worden war sie im Juni 2004. Ebenfalls nicht mehr dabei ist der langjährige Kassier Robert Notz. Für den Schongauer kommt Bianca Werner, die zuvor Schriftführerin war. In ihre Rolle schlüpft Jutta Ruffing. Auch im Beirat gibt es ein neues Gesicht: den Schongauer Alexander Hana. Mit zu den Gründungsmitgliedern gehört Georg Epple, der gemeinsam mit Roland Biebl auch weiterhin die Kasse prüft.

Terminabläufe festzurren

Erstmals hatte die neue Vorstandschaft zu einem Stammtisch eingeladen. Immerhin 32 Mitglieder seien es derzeit, rechnet Wodarczyk vor, wenn auch die Aktivitäten zu dieser Jahreszeit eher gering seien. „Wir sind eben kein Sportverein oder Chor, wo die Mitglieder stetig trainieren oder sich einsingen müssen“, so der Hohenfurcher. Derzeit gehe es eher noch darum, Terminabläufe festzuzurren, wer und wann sich etwa um Anschlagtafeln oder Flyer kümmert.

Kreative Köpfe und helfende Hände wird man umso mehr brauchen können, je näher der Eröffnungstermin für den historischen Markt rückt – am Freitag, 4. August. In diesem Jahr können die Besucher sich auf einen besonders langen Schongauer Sommer einstellen mit zwei kompletten Wochenenden und dem abschließenden Feiertag Maria Himmelfahrt.

Zwölf Tage kommen da bis zum 15. August zusammen – das will programmmäßig gut bespielt sein. Auch da rauchen bereits die Köpfe. Neues gibt es bei den Gastroständen, „drei Gastronomen wurden ausgetauscht“, formuliert es Wodarczyk und deutet an, dass es da mit einer nicht in Schongau ansässigen Gastrogruppe Probleme gegeben habe.

„Und ich bin dabei, die Vorbereitungen für Musik und Fieranten abzusprechen“, so Wodarczyk. Die Musikerverträge sollen schon dieser Tage abgeschlossen werden. Die Mittelalterfans können sich auf mindestens zwei neue Gruppen freuen. „Die sind nicht billiger geworden, sondern teurer“, erzählt Wodarczyk vom Spagat zwischen Qualität und Kostenrahmen. 1000 bis 1500 Euro müsse man mittlerweile drauflegen pro Musikgruppe im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit.

Im vergangenen Jahr hatte man am Historischen Markt deshalb erstmals Eintritt verlangt – fünf Euro pro Tag (wochentags erst ab Nachmittag) oder 15 Euro als Dauerkarte. Nicht alle Gäste fanden das gut – Wodarczyk spricht von rund einem Drittel weniger Umsatz bei den Getränken. Letztlich hatte man aber trotz weniger Besucher eine positive Bilanz gezogen.

