Schongauer Stadtbus fährt samstags weiter kostenlos

Gut angenommen worden ist im vergangenen Jahr das neue Angebot des Stadtbusses, der seit Sommer seine Fahrgäste auch samstags beförderte – und zwar kostenlos. So gut, dass der Stadtrat beschlossen hat, die Testphase um ein ganzes Jahr zu verlängern. Kleiner Wermutstropfen: Weitere Pläne zur Ausweitung des Netzes gibt es derzeit nicht.

Schongau – Im Juni 2018 hatte der Stadtrat auf Antrag der Alternativen Liste (ALS) die Wiedereinführung der Samstagsfahrten beschlossen. Wiedereinführung deshalb, weil der Stadtbus vor 20 Jahren schon einmal für mehrere Jahre am Samstag seine Runden durch die Stadt drehte, ehe der Service 2001 dem Sparzwang zum Opfer fiel. Bis zum Jahresende wollte man das neue Angebot testen, so damals die einhellige Meinung, die ersten drei Monate sogar kostenlos. Anfang Oktober entschied das Gremium nichtöffentlich, dass Nutzer auch weiterhin während der Testphase nichts zahlen müssten.

Wie gut das Angebot angenommen wurde, zeigte sich im Dezember, als Betreiber Enzian Bustouristik die Fahrgastzahlen vorlegte. „Zwischen 18 und 20 Personen haben den Bus im Schnitt pro Stunde genutzt“, teilt Geschäftsführer Simon Greinwald auf Nachfrage mit. Weil zudem Wirtschaftsförderin Petro positive Rückmeldungen von Seiten der Geschäftsleute in der Altstadt bekommen hatte, die die Ausweitung der Stadtbusfahrten im Sinne ihrer Kunden begrüßten, war man sich im Stadtrat schnell einig, die Testphase auf 2019 auszudehnen. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass eine Auswertung über ein komplettes Jahr Sinn mache, bevor man eine endgültige Entscheidung treffe, wie Bürgermeister Falk Sluyterman gegenüber der Heimatzeitung erklärt. Denn gerade im Winter, so seine Vermutung, dürften deutlich mehr Leute von der neuen Möglichkeit Gebrauch machen. Bei den aktuellen Witterungsverhältnissen sei die Fahrt mit dem Stadtbus in die Altstadt deutlich praktischer, weiß der Bürgermeister aus eigener Erfahrung.

Natürlich ist man auch bei der ALS erfreut darüber, dass die kostenlosen Samstagsfahrten vorerst weitergehen. „Das wird gut angenommen“, sagt Stadträtin Nina Konstantin, die auch die Hoffnung hat, dass die Samstagsfahrgäste auf den Geschmack kommen und den Stadtbus künftig auch unter der Woche öfter nutzen.

Immerhin 15 000 Euro lässt sich die Stadt das erweiterte Angebot kosten, so viel ist im Haushalt 2019 für den samstäglichen Betrieb eingeplant. Dazu kommt das Defizit, das der Stadtbus im Jahr einfährt. Das lag 2015 bei 61 700 Euro, 2016 bei 70 300 Euro und zuletzt 2017 bei 60 000 Euro. Wie hoch es 2018 ausfällt, steht noch nicht fest. Dies könne erst ermittelt werden, wenn Fahrgastzahlen und der Jahres-Index des Statistischen Bundesamts vorliegen, erklärt Geschäftsleiterin Bettina Schade. Von letzterem hängt ab, wie hoch der Zuschuss der Regierung von Oberbayern ausfällt. In den Jahren 2015 bis 2017 lag die Zahl der Fahrkartenverkäufe im Schnitt bei rund 42 000. Beliebtestes Ticket ist die Einzelfahrkarte.

Die hohen Kosten sind auch der Grund dafür, weshalb die seit langem gewünschte Ausweitung des Liniennetzes mit einer Anbindung des Stadtbusses an das Krankenhaus, das Plantsch und die Lechvorstadt wohl auch in nächster Zeit wenig realistisch ist. Denn um weitere Stationen in den Fahrplan aufzunehmen, bräuchte es eine zweite Linie. Der Halbstundentakt wäre sonst mit einem Bus und Fahrer nicht zu halten.

Der Bürgermeister weiß um das Dilemma. Zumindest beim Krankenhaus-Halt habe sich aber zuletzt einiges verbessert, betont er und verweist auf die Kooperation mit dem RVO, der das Krankenhaus 19 Mal am Tag anfährt und den die Stadtbusfahrer ohne Aufpreis nutzen können. Noch hat Sluyterman auch die Hoffnung auf einen zusätzlichen Bahnhalt an der Klinik nicht aufgegeben. „Das wäre der große Wurf.“