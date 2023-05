Schongauer Stadtfest heuer erstmals an fünf Tagen

Von: Christine Wölfle

Aus einem Ratsch wurde ein toller Plan: Hermann Gleich (li.) und seine Tochter Franziska ziehen zusammen mit Trachtenvereins-Vorstand Markus Wölfle das Stadtfest groß auf. Wieder in der „guten Stube“ Bei Gleich melden © Christine Wölfle

Bald ist es wieder soweit: Vom 7. bis 11. Juni wird in Schongau das Stadtfest gefeiert. Die örtlichen Vereine sind eingeladen und aufgerufen, sich daran zu beteiligen.

Schongau – Seit 43 Jahren ist das Stadtfest nach der Fronleichnamsprozession fester Bestandteil im Schongauer Veranstaltungskalender. So auch in diesem Jahr – nur gibt es heuer einige Änderungen: Es wird viel größer aufgezogen, und alle Schongauer Vereine sollen mit ins Boot geholt werden.

Am 5. Juni 1980 organisierte der Trachtenverein „Schloßbergler“ Schongau erstmals das Stadtfest

Rückblick: Am 5. Juni 1980 organisierte der Trachtenverein „Schloßbergler“ Schongau erstmals das Stadtfest, damals noch auf dem Lindenplatz. „Die Stadtkapelle, die mit ihren flotten, auserwählten Melodien die Stimmung anheizte, füllte den dazu auserwählten Platz bis zum letzten“, heißt es im Schriftführerbuch des Vereins.

Ab da fand das Fest jedes Jahr statt, und es wuchs zuerst sogar. Viele Jahre waren auch andere Schongauer Vereine mit dabei, beispielsweise die Fußballabteilung und die Freiwillige Feuerwehr, und auch der „Glückshafen“ des Roten Kreuzes war vor Ort. Irgendwann schlief dieses Miteinander jedoch ein, das Fest zog auf den Bürgermeister-Schaegger-Platz um und war fortan ausschließlich ein Fest des Trachtenvereins und der Stadtkapelle.

Schon jetzt kann sich das Programm sehen lassen

Das soll sich nun ändern: Bei einem Ratsch zwischen „Schloßbergler“-Vorstand Markus Wölfle und Hermann Gleich, dem Wirt des Ballenhauses, entstand die Idee, zusammen ein großes Stadtfest aufzuziehen – ähnlich wie damals. „Ich habe jedes Jahr gesehen, was für einen Aufwand der Trachtenverein betreibt, um diese schöne Tradition aufrecht zu erhalten. Und ich dachte mir: Für einen Tag rentiert sich das doch eigentlich gar nicht“, erklärt Gleich.

Gedacht, gesagt und gleich darauf geplant: Eine Abordnung des Trachtenvereins und Gleich trafen sich anschließend mehrmals, und herausgekommen ist ein Stadtfest-Programm, das sich sehen lassen kann.

Fest dauert erstmals fünf Tage lang

Änderung Nummer eins: Das Fest wird fünf Tage lang dauern, und zwar von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. Juni. Rund um das Fronleichnamsfest also.

Änderung Nummer zwei: Es findet in Schongaus „guter Stube“ auf dem Marienplatz statt. Vier der fünf Tage stehen unter der Organisation des Wirts, der Fronleichnamstag natürlich unter der des Trachtenvereins – das bleibt. Letzterer wird Kuchen, Kaffee und Getränke verkaufen, die Plattlergruppen treten auf, und natürlich ist auch die Stadtkapelle Schongau wie alle Jahre zuvor für die musikalische Unterhaltung mit im Boot.

Zwei Bühnen am Marienbrunnen werden aufgebaut und zusätzlich eine Tanzfläche

Dazu werden zwei Bühnen am Marienbrunnen aufgebaut und zusätzlich eine Tanzfläche. Das natürlich nicht nur für den Fest-Donnerstag: An jedem Tag wird es Live-Musik auf dem Marienplatz geben. Den Anfang macht zum Start am Mittwoch ab 16 Uhr die Musikkapelle Schwabbruck, der Freitag wird rockig, am Samstag gibt es Musik und Tanz im Country-Style, und am Sonntag spielt die Party-Band „Take Off“. Auch dazwischen wird Musik gemacht – „für den Hut“ oder aus der Box.

Rund um den Platz wird es verschiedene Essens- und Getränkestände geben, die keine kulinarischen Wünsche offenlassen, ein Karussell wird da sein – und auch das „Entenrennen“.

Es werden noch Vereine gesucht, die mitmachen

Jetzt fehlten nur noch die Schongauer Vereine: Die Stadt Schongau, die Mitveranstalter ist, ist in dieser Frage noch nicht wirklich weitergekommen. „Die Freiwillige Feuerwehr und das THW kommen eventuell“, weiß Gleich von Schongaus Standortförderin Tina Birke. Doch da diese laut Gleich im Urlaub weilt, werden keine weiteren Anfragen rausgehen.

Deshalb Gleichs Vorschlag: „Wenn ein Verein Lust hat, mitzumachen und sich zu präsentieren, soll er einfach bei mir im Bistro vorbeikommen, dann kriegen wir das hin.“ An allen fünf Tagen steht zudem eine Bude auf dem Platz, den die Vereine für Kaffee- und Kuchenverkauf nutzen könnten.

Veranstalter hoffen auf gutes Wetter

„Wir freuen uns schon riesig auf das Stadtfest und hoffen natürlich auf gutes Wetter“, sind sich die Organisatoren einig. Und wenn es ein Erfolg werden sollte, denkt Gleich sogar darüber nach, es sogar noch weiter auszubauen.

Ihr 60-Jähriges Bestehen feierte heuer die Schongauer Stadtkapelle

