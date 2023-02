Komplett in Handarbeit gefertigt: Schongauer stellt eigene Puzzles her

Von: Theresa Kuchler

Aufmerksam kontrolliert Ian Pye das Puzzle, das er gerade in seiner Werkstatt gepresst hat. © Theresa Kuchler

Vom Lege-Muster bis zur Schachtel: Schritt für Schritt stellt der Schongauer Ian Pye eigene Puzzles in Handarbeit her. Er will zeigen, dass es nicht immer die Ware vom Band sein muss. Ein Besuch in seiner Werkstatt.

Schongau – Auf ein paar Quadratmetern hat sich Ian Pye vollständig eingerichtet. Neben der breiten Werkbank mitten im Raum liegt ein kantiges Gerät mit Hebel, das Metall biegen und schneiden kann. In der Ecke wartet die große Presse darauf, dass jemand ihre schwere Walze in Bewegung setzt, und im Regal vor der Wand stapeln sich Handschuhe, Zangen und Pappe. Ein Bluetooth-Lautsprecher spielt „Sweet Home Alabama“. Alles da, um loszuwerkeln.

Pye kommt zwei bis drei Mal pro Woche in die Werkstatt in der Passage an der Münzstraße, die er vor rund einem Jahr bezogen hat. Meistens am Nachmittag, nach Feierabend. Hauptberuflich arbeitet Pye als Sozialarbeiter bei der Diakonie Herzogsägmühle in Weilheim. „Da kann ich mir die Zeit sehr gut einteilen“, sagt der 54-Jährige. Zum Glück: So hat er mehr Zeit zum Tüfteln.

Herstellung komplett selbst beigebracht - „Firmen machen daraus ein Geheimnis“

Vor gut drei Jahren hat der Schongauer damit angefangen, eigene Puzzle zu entwickeln. Er selbst puzzelt gern und viel, sagt er. „Zuhause habe ich bestimmt 100 Stück, sozusagen eine eigene Puzzle-Bibliothek.“ Bei den gekauften Puzzles haben Pye allerdings immer Kleinigkeiten gestört. Die Beschichtung auf den Teilen, wegen der man sich so oft die Hände waschen muss, oder, dass alles in Plastik verpackt ist. „Ich dachte mir: Das kann man besser machen.“

In einem langen Prozess klügelte der Schongauer eine Technik aus, mit der er heute seine Puzzles herstellt. Bis zu 20 am Tag, wenn er sich beeilt. Eine Anleitung hatte er nicht. „Große Firmen machen daraus ein Geheimnis“, sagt er schmunzelnd.

Eine schwere Walze stanzt die Puzzle-Form durch die Recycling-Pappe, auf der das Motiv gedruckt ist. Ein Kraftakt für Ian Pye. © Theresa Kuchler

Pye schiebt schmale Metallstreifen in das Biegegerät und formt sie so, dass die charakteristischen Puzzleecken entstehen. Dann steckt er die Teile zu einem gleichmäßigen Muster in eine Styroporplatte. Dieser meditative Arbeitsschritt gefällt Pye besonders, sagt er. Bis eine Puzzlevorlage fertig ist, also alle Teile zueinanderpassen und die Höhen stimmen, dauert es mehrere Wochen. Zum Schluss gießt Pye das Legemuster mit Harz in eine feste Vorlage.

Als der Schongauer zu Beginn versuchte, die Puzzles zu stanzen, geriet er an seine Grenzen. Mit der Hand kann er den Druck nicht aufbringen. So richtig Fahrt konnte Pyes Puzzlemanufaktur also erst aufnehmen, als er sich eine eigene Presse anschaffte.

Bilder regionaler Künstler und Fotografen als Puzzle-Motive

Die dunkle Walze setzt sich langsam in Bewegung, als Pye ihre spitzen Metallarme mit voller Kraft nach unten drückt. Zentimeter für Zentimeter quetscht sich das werdende Puzzle unter dem Gewicht auf die andere Seite. Auf dem Holzrahmen, der die in Harz gegossene Puzzle-Vorlage hält, liegt eine Gummimatte. Sie verhindert, dass die Presse das Metall beschädigt, während es die bläuliche Pappe in Teile schneidet.

Als Puzzle-Motive nutzt Pye unter anderem Bilder von regionalen Fotografen und Künstlern. So lässt sich beispielsweise ein Foto vom Marienplatz zusammenlegen, das der Schongauer Arzt Martin Kayser geschossen hat. Pye ist immer auf der Suche nach neuen Motiven für seine Puzzles, sagt er.

Auf einem der unteren Regalböden stapeln sich Holzplatten, die dicke Schraubzwingen zusammenpressen. Die Recycling-Pappe aus den Niederlanden, aus der Pyes Puzzles entstehen, klemmt zwischen den Brettern. Die Motive sollen sich richtig auf der Pappe festkleben. Mehrere Tage dauert dieser Prozess. Wie der 54-Jährige erklärt, darf der Kleber keine Feuchtigkeit mehr abgeben. Beim Pressen bleiben die Teile sonst in der Walze stecken.

Das fertige Puzzle. © Theresa Kuchler

Von Plastik keine Spur: „Ich will zeigen, dass es auch anders geht“

Vor Kurzem kam Pye eine Idee, wie er sich das Drucken sparen kann, ohne auf kunstvolle Motive zu verzichten: Er will alte Kalenderbilder in Puzzles verwandeln. „Upcycling“ nennt er das. Pye mag Kalender und findet es schade, wenn die Blätter nach Monatsende im Papierkorb landen. Weil er sich sicher ist, damit nicht allein zu sein, denkt er auch über einen Service nach. „Leute könnten mir ihre Kalender vorbeibringen, und ich mache daraus Puzzles.“

Verpackt werden die Puzzles in Kartons, die ebenfalls in Pyes Werkstatt entstehen. Dafür formt der Schongauer die Recyclingpappe mit dem Biegegerät zu quaderförmigen Boxen. Auf die Kanten presst er Metallnieten, die die Schachteln in Form halten. Kleber braucht es nicht, auch von Plastik gibt es keine Spur. Pye möchte so umweltfreundlich wie möglich produzieren. „Ich will zeigen, dass es auch anders geht.“

