Zurück auf der Bühne: Schongauer Theatergruppe „Treibhaus“ spielt „Mord im Orientexpress“

Von: Theresa Kuchler

Die Schongauer Theatergruppe „Treibhaus“ kommt Ende Oktober ins Kulturzentrum nach Schwabniederhofen, wo sie Agatha Christies „Mord im Orientexpress“ auf die Bühne bringt. Regie führt Martin Kriwan (vorne links). © Kuchler

Ein weltberühmter Zug, skurrile Passagiere – und eine Leiche: „Mord im Orientexpress“ von Agatha Christie ist Kult. Die Theatergruppe „Treibhaus“ holt die Komödie Ende Oktober auf die Bühne nach Schwabniederhofen. Bis dahin wird fleißig geprobt.

Schongau/Schwabniederhofen – Eine Leiche haben sie gerade nicht parat, also schnappen sich die Schauspieler kurzerhand die Puppe, die in dem Probenraum am Fenster sitzt. Als das Requisit auf einem Stuhl in der Mitte des Zimmers drapiert ist, schlüpfen die Darsteller wieder in ihre Rollen. Mit weit aufgerissenen Augen starren sie auf das kleine Stoffspielzeug, schreien, schütteln sich, inspizieren die imaginären Wunden. So, als liege vor ihnen tatsächlich ein lebloser Mensch, der während seiner Fahrt im „weltberühmten Orientexpress“ ermordet wurde.

Es ist das erste Mal seit der Sommerpause, dass sich die Schongauer Theatergruppe „Treibhaus“ wieder zum Proben trifft. Bis zur Premiere ist noch etwas Zeit: Ende Oktober will das Ensemble Agatha Christies „Mord im Orientexpress“ im Kulturzentrum in Schwabniederhofen aufführen. Bei den acht der zwölf Darsteller, die es an diesem Sonntagnachmittag zur Probe geschafft haben, sitzt der Text schon recht gut.

Vorbereitungen der Theatergruppe „Treibhaus“ laufen auf Hochtouren - bis zur Premiere wird fleißig geprobt

Nur ab und an tauchen ein paar Stolperer auf, auch die Koordination auf der Bühne ist stellenweise noch nicht ideal. Zum Beispiel, wenn die Schauspieler so dastehen, dass die Zuschauer mehr Rücken als Gesicht zu sehen bekommen, oder wenn sich die Spieler gegenseitig den Weg versperren.

Solche Dinge fallen Regisseur Martin Kriwan gleich auf. Mit einem Textbuch in der Hand steht er neben der improvisierten Bühne und verfolgt den Ablauf konzentriert – zumindest, wenn die kleine Rolle, die er in dem Stück hat, nicht gerade selbst an der Reihe ist. Während Kriwans Anmerkungen halten die anderen inne, bringen Vorschläge ein, manche kritzeln Anmerkungen in ihr Skript. Dann wiederholen die Schauspieler die Passage. Jede Szene wird zwei Mal durchgespielt, „damit es sich festigt“, sagt Kriwan.

„Mord im Orientexpress“: Ein Stück, das den Vorlieben der Gruppe entspricht

Zum „Wiedereinstieg“ nach der Pandemie-Zwangspause hat sich die Theatergruppe extra ein Stück ausgesucht, das ihren Vorlieben entspricht: „Ein Ensemblestück mit skurrilen Charakteren“, erklärt Kriwan, der das „Treibhaus“ vor neun Jahren mit gegründet hat. Agatha Christies Kultroman, den Ken Ludwig für die Bühne umgeschrieben hat, passt in die Reihe der zugänglichen Komödien, die die Schongauer Theaterleute am liebsten aufführen. Stücke, die den Leuten vor und auf der Bühne gleich viel Spaß machen. „Da kommen wir theatertechnisch her“, sagt Kriwan.

Tatsächlich hat der Theaterverein, der einst als Schultheater-Gruppe am Welfengymnasium angefangen hat, von Anfang an Stücke wie „Sterben für Laien“ oder „Eine Leiche zum Dessert“ aufgeführt. Zuerst vor allem im Kulze, später ging es dann auf größere Bühnen wie die Schongauer Freilichtbühne.

Lockere Stimmung und Spaß während der Proben - „die Leute sollen gern herkommen“

In Schwabniederhofen findet das „Treibhaus“ also auch mit Blick auf die Spielstätte zu seinen Wurzeln zurück. Den Regisseur freut es, dass es wieder ins Kulze geht. Dort ließe sich das Stück mit seinem Zug-Ambiente gut umsetzen, sagt Kriwan.

Während der gesamtem Probe wird viel gelacht, die Stimmung ist locker. Das sei auch enorm wichtig, um die Motivation hochzuhalten. „Die Leute müssen sich wohlfühlen, sie sollten gern herkommen und Spaß haben“, findet Kriwan. Immerhin verbringen die Darsteller jeden Samstag und Sonntag fünf bis sechs Stunden in dem Probenraum. Dass bis zur Premiere alles sitzt, darüber braucht sich der Regisseur also keine Sorgen zu machen.

Info: „Mord im Orientexpress“ führt die Theatergruppe „Treibhaus“ an den Wochenenden vom 21. bis 23. und 28. bis 30. Oktober im Kulturzentrum in Schwabniederhofen auf. Karten gibt es in der Büchergalerie in Schongau und online unter www.theaterverein-treibhaus.de.

