Schongauer THW räumt Rathausdach in Bayrischzell

Auch zehn freiwillige Helfer des THW in Schongau sind beim Großeinsatz in Bayrischzell (Landkreis Miesbach) dabei. Das Rathausdach - bis zu 500 Quadratmeter - soll freigeräumt werden.

Schongau – Wie der THW-Ortsbeauftragte Walter Frömmrich am Mittwochmittag meldete, sei man vor Ort, um das Rathausdach von seiner Schneelast zu befreien. „Der Schnee ist total nass, der dürfte 300 bis 400 Kilo pro Quadratmeter wiegen“, schätzt Frömmrich. Eine Fläche bis zu 500 Quadratmeter liegt vor den Einsatzkräften. „Das dauert mit Sicherheit bis 17 Uhr, ob wir fertig werden, kann ich schlecht schätzen, aber bei Dunkelheit wird es gefährlich“, so der Schongauer. Es kann also sein, dass es eventuell zu einem weiteren Einsatz kommt. Ob dann aber die gleichen Freiwilligen dabei sind, weiß Frömmrich nicht, „denn das ist eine furchtbare Knochenarbeit, ich weiß nicht, ob es eine Ablöse gibt“. Vor Ort seien eine Menge Kräfte von THW, Feuerwehr und Bundeswehr. Frömmrich: „Hier geht es richtig rund.“ Ganz fertig wird man in Bayrischzell heute vermutlich ohnehin nicht. Wie der Ortsbeauftragte von der Einsatzleitung erfahren hat, waren Mittwochfrüh noch rund 650 Dächer zu räumen, am Vortag hatte man rund 150 geschafft. Für das Schongauer THW ist dies schon der zweite Großeinsatz. Am vergangenen Wochenende war man bereits im Aschauer Ortsteil Innerwald am Schaufeln.