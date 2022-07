Gebäude „sehr sanierungsbedürftig“: Vorsitzender des Deutschen Tierschutzbunds besucht Schongauer Tierheim

Finanzierung des Umbaus noch unklar

Eine Modernisierung des Schongauer Tierheims ist dringend notwendig. Das bestätigte sich einmal mehr, als der Präsident des Deutschen Tierschutzbunds und die Präsidentin des Landesverbands Bayern zu Besuch waren.

Schongau – Noch bevor sich das Metalltor öffnet und die Besucher einen Fuß in das Schongauer Tierheim setzen, schallt kräftiges Bellen aus dem hinteren Bereich des Geländes. Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, und Ilona Wojahn, Präsidentin des Landesverbands Bayern, werden lautstark in Empfang genommen, als sie ihren Besuch in Schongau antreten. Schröder und Wojahn reisen im Moment durch Bayern, von Tierheim zu Tierheim. „Wir schauen uns überall an, wie die Lage vor Ort ist und was getan werden muss“, erklären sie. Und in Schongau ist das einiges.

„Der Bau ist sehr sanierungsbedürftig“, sagt Schröder, nachdem er mit Wojahn und Bürgermeister Falk Sluyterman durch die Räume und den Außenbereich der Einrichtung gelaufen ist. Gleichzeitig betont er, wie dankbar er für die Motivation und das Engagement des Teams aus Tierpflegern, Azubis und Minijobbern ist, das sich hier täglich um das Wohl der tierischen Bewohner sorgt.

Schongauer Tierheim: Über 40 Jahre altes Gebäude muss dringend saniert werden

Das Gebäude, das dem Tierschutzverein Weilheim-Schongau gehört und auf dem städtischen Grundstück steht, ist bereits über 40 Jahre alt. So gehören nicht nur die Räume längst modernisiert und saniert – auch in Sachen Tierhaltung hat sich seit 1980 einiges getan. Denn eigentlich müssten die Zwinger für die Tiere mittlerweile größer sein, wie die Tierschützer erklären.

Um den Hunden und Katzen den erforderlichen Platz zur Verfügung zu stellen und etwa mehr Kapazitäten für Fundtiere zu haben, will der Tierschutzverein Weilheim-Schongau seine Räumlichkeiten endlich umbauen. Erste Schritte wurden dazu bereits in die Wege geleitet. „Wir haben schon Planer beauftragt“, sagt Janine Weigelt, die erste Vorsitzende des Vereins. Eine grobe Kostenschätzung habe gezeigt: Die Sanierung wird wohl mindestens 500 000 bis 600 000 Euro kosten.

Bürgermeister will mit Landrätin über die Finanzierung der Umbaukosten sprechen

„Eine Menge Geld“, weiß der Bürgermeister. Bei dem Termin im Tierheim sichert er dem Tierschutzverein die Unterstützung durch die Stadt zu. „Ich werde der Landrätin sagen, dass hier Investitionsbedarf besteht und darum bitten, dass das Thema auf die Agenda der nächsten Bürgermeister-Dienstbesprechung gesetzt wird.“ Gemeinsam wolle man sich Gedanken über die Finanzierung machen. Auch das Bauamt solle hinzugezogen werden.

Die Erhaltung des Tierheims gehört zu den kommunalen Pflichtaufgaben der Stadt. Für jeden Schongauer zahlt die Kommune jährlich 25 Cent an den Tierschutzverein, der Landkreis schießt pro Einwohner weitere 35 Cent pro Jahr zu. Weitere Einnahmen generiert der Tierschutzverein durch Spenden, Einnahmen auf Festen und Basaren – die Corona-bedingt stark zurückgegangen sind – sowie die Jahresbeiträge der rund 570 Vereinsmitglieder.

Tierheim kann kaum Rücklagen aufbauen – Aktion soll Spendenbereitschaft der Menschen erhöhen

Weil es für ein Tierheim generell schwierig sei, Rücklagen aufzubauen, wollen auch Schröder und Wojahn dem Schongauer Tierheim zur Seite zu stehen und sich für Fördermittel einsetzen. „Wir können auch mit Vorlagen zu Umbauplänen für Tierheime helfen“, sagt Schröder. Außerdem könne durch die Deutsche Tierheimberatung mehr Effizienz in den gesamten Planungsprozess gebracht werden.

Auch Spenden aus der Region seien freilich mehr als willkommen, damit der Umbau gestemmt werden kann. Um den Anreiz dafür zu schärfen, hat sich Schröder eine Aktion überlegt. „Ich verspreche dem Tierschutzverein einen Zuschuss von 2500 Euro“, sagt er. Wenn das Tierheim es schaffe, bis zum 30. September 2022 Spenden in der selben Höhe zu erzielen, wolle er noch einmal 2500 Euro drauflegen. So hat die Einrichtung die Chance auf Spenden in Höhe von 7500 Euro. Und wenn es knapp wird, das Ziel zu erreichen, könne der Landesverband auch noch etwas zusteuern, fügt Wojahn hinzu.

Spenden für das Tierheim können auf das Konto des Tierschutzvereins Weilheim-Schongau unter der IBAN DE37 7346 0046 0006 7058 80 überwiesen werden.

