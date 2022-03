Schongauer Traditionsfirma LKG ist insolvent - wie es jetzt weitergeht

Von: Christoph Peters

Das Geschäftshaus der LKG in der Schongauer Altstadt soll im Rahmen der Insolvenz verkauft werden. © HANS-HELMUT HEROLD

Der Schongauer Elektro-Fachbetrieb Licht und Kraftanlagen GmbH (LKG) hat Insolvenz angemeldet. Doch es gibt gute Nachrichten: Ein Investor, der die Firma fortführen will, ist gefunden.

Schongau – Ende Dezember hatte LKG den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht in Weilheim gestellt. Das wiederum bestellte daraufhin den Weilheimer Rechtsanwalt Michael Verken zum vorläufigen Insolvenzverwalter.

Auf ihn und sein Team wartete in den vergangenen Wochen viel Arbeit. Zum einen galt es, erst einmal den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Zum anderen suchte man nach einer Lösung, wie der Fortbestand des in Schieflage geratenen Schongauer Unternehmens gesichert werden könnte. Was genau die Ursache dafür war, dass LKG seine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen konnte, muss laut Verken erst noch genau aufgearbeitet werden.

Gegenüber der Heimatzeitung spricht der Insolvenzverwalter von hoher Mitarbeiterfluktuation und Schwierigkeiten, geeignetes Fachpersonal zu bekommen. Solche Probleme kenne er auch von anderen Unternehmen aus der Baubranche, die er in Insolvenzverfahren betreue, sagt Verken. Verschärft habe die Situation, dass zum Jahreswechsel der einzige Meister den Betrieb verlassen habe.

Rudolf Krois (83) sprang ein, als der Meister fehlte

Dass es in den vergangenen Wochen überhaupt weiterging, ist Rudolf Krois zu verdanken. Der frühere Geschäftsführer kennt den 1949 gegründeten Betrieb wie kaum ein anderer. 1952 hatte er seine Lehre bei LKG begonnen und war der Firma bis zu seinem Ruhestand 2001 treu geblieben. Als gelernter Meister sprang der 83-Jährige nun in die Bresche, „er hat tatkräftig unterstützt“, lobt Verken.

Schon vor eineinhalb Jahren habe er angefangen, auszuhelfen, wenn Not am Mann gewesen sei, sagt Krois, der auch einer von zehn Gesellschaftern des Traditionsunternehmens ist. Die Entwicklung in jüngster Zeit ist Krois deshalb nicht verborgen geblieben.

Auch er spricht von einer hohen Fluktuation bei den Mitarbeitern, von Schwierigkeiten, Fachpersonal zu finden. Zu Hochzeiten habe man 70 Mitarbeiter beschäftigt, erinnert sich der 83-Jährige. Zuletzt waren es noch rund 20 an den beiden Standorten in Schongau und Landsberg. Probleme habe es deswegen schon länger gegeben.

Im vergangenen Jahr hätten sich diese durch Corona noch verstärkt. „Dass es am Ende aber so negativ ausgefallen ist, das hat mich schon überrascht.“ Vieles sei zum Jahreswechsel zusammengekommen, nicht nur musste man laut Krois den Weggang des Meisters und des Obermonteurs verkraften, auch Geschäftsführer Stefan Bandorf fiel aus gesundheitlichen Gründen aus. „Er ist seitdem nicht mehr in der Firma gewesen.“

Aus des Traditionsbetriebs ist abgewendet

Doch nun gibt es eine gute Nachricht, das drohende Aus des Traditionsbetriebs ist abgewendet. Dem Insolvenzverwalter ist es gelungen, einen Investor zu finden. Der Kaufvertrag sei bereits unterzeichnet, teilte Verken am Dienstag mit. Am gleichen Tag hatte das Gericht offiziell das Insolvenzverfahren eröffnet. Käufer ist die Oberlandelektrotechnik GmbH aus Habach. „Wir freuen uns, mit ihr einen lokal verwurzelten Erwerber des Geschäftsbetriebs gefunden zu haben. Somit kann der Großteil der Arbeitsplätze in der Region erhalten bleiben und die traditionsreiche Marke der Licht- und Kraftanlagen GmbH erfolgreich weitergeführt werden“, so der Insolvenzverwalter.

Zwar übernimmt der neue Besitzer laut Auskunft von Verkens Kanzlei im Rahmen der sogenannten übertragenden Sanierung nicht die Verbindlichkeiten. Für die rund 120 Gläubiger ist die Übernahme dennoch positiv, denn sie können laut Verken auf ein besseres Ergebnis hoffen als es bei einer Einstellung des Betriebs der Fall gewesen wäre. Über die Höhe der Schulden machte der Insolvenzverwalter keine Angaben.

Mit dem neuen Eigentümer soll es bei LKG wieder aufwärts gehen. Man habe bereits erste Gespräche mit der Belegschaft geführt, mit 14 Mitarbeitern werde der Großteil bleiben, freut sich Sebastian Döhring, Gesellschafter der Elektrotechnikoberland GmbH. Für das Unternehmen, das selbst nur sechs Mitarbeiter plus Geschäftsführer beschäftigt, ist die Übernahme durchaus ein großer Schritt. „Aber man wächst bekanntlich mit seinen Aufgaben“, sagt Döhring.

Name LKG und Standorte sollen bleiben

Erhalten bleiben sollen nicht nur der Name der Licht- und Kraftanlagen GmbH, sondern auch die beiden Standorte. Sie liegen aus Sicht des neuen Eigentümers ideal, betreibt die Firma doch neben dem Hauptsitz in Habach auch eine Zweigstelle bei Augsburg. Im Schongauer Raum allerdings ist man derzeit auf der Suche nach einer neuen Bleibe, nachdem der bisherige Firmensitz im Rahmen der Insolvenz verkauft werden soll. Das Geschäftshaus in der Altstadt sei aber ohnehin nur noch bedingt geeignet gewesen, sagt Döhring.

Egal, wo der Betrieb künftig zu finden sein wird, für Krois ist nur eines wichtig: „Mir liegt am meisten am Herzen, dass es für LKG weitergeht. Mir hat die Arbeit hier immer Spaß gemacht.“

