Mitglieder-Zuwachs bei Schongaus Turnern

Vertrauen in bewährte Führungsmannschaft

Eine erfreuliche Nachricht konnte kürzlich Christine Kleiner von Schongaus Turnabteilung berichten: „Es gibt wieder einen leichten Aufwärtstrend bei den Mitgliederzahlen.“ Bei der Mitgliederversammlung mit Neuwahlen sprachen die Anwesenden der Vorsitzenden der Turnabteilung für weitere zwei Jahre das Vertrauen aus.

Schongau – Die Abteilung Turnen ist mit ihren 542 Mitgliedern – darunter 342 Kinder und Jugendliche – die größte Sparte im TSV Schongau. In 20 verschiedenen Gruppen bemühen sich zwölf lizenzierte Übungsleiter – vier neue Übungsleiter sind in Ausbildung – zehn geschulte Gruppenleiter, zwölf Assistenten und eine ausgebildete Kursleiterin in 20 Trainingseinheiten pro Woche um gesunde und sportliche Bewegung für Jung und Alt.

Das Angebot reicht von der Gymnastik für Frauen und Senioren, Step-Aerobic, Bauchkiller, Faszien in Bewegung, Body-Fit, Body-Workout und Männer-Sport sowie Gerät-Turnen und Breitensport für Buben und Mädchen bis hin zu den Kursen in Pilates und „Bewegen statt schonen“.

Endlich wieder eine Stadtmeisterschaft

In den vergangenen beiden Jahren konnten Pandemie-bedingt weder Wettkämpfe, noch die Stadtmeisterschaft oder das beliebte Nikolausturnen stattfinden. Umso mehr freuten sich die Kinder und Jugendlichen heuer wieder auf die Stadtmeisterschaft, die im Juli ausgerichtet wurde. Anna Schleich konnte schließlich überglücklich den Pokal entgegennehmen.

Voraussichtlich im Herbst finden wieder die Mannschaftswettkämpfe im Gau statt. Geplant ist auch das Nikolausturnen am 4. Dezember. Als Ausgleich zu den ausgefallenen Festen und Weihnachtsfeiern in den verschiedenen Gruppen erhielt jedes Mitglied ein praktisches kleines Sport-Handtuch von der Turnabteilung. Aus Eigenmitteln und Spenden werden neue Sportgeräte sowie Klein- und Fitnessgeräte angeschafft.

Vorstandsteam im Amt bestätigt

Stellvertretend für die erkrankte Schatzmeisterin verlas Kleiner den Kassenbericht mit dem Ergebnis: Die Abteilung hat gut gewirtschaftet.

Im anschließenden Wahlgang wurde neben zwei neu zu besetzenden Posten die komplette Vorstandschaft in ihrem Amt bestätigt: Christine Kleiner leitet weiter die Geschicke in der Abteilung. Ihr zur Seite steht wie bisher Bettina Erkens. Ebenso einstimmig wiedergewählt wurden Karin Müller (Schriftführerin), Anschi Haberstock (Mitgliederverwaltung) Andreas Haslinger (Fachberater) und Susanne Zimmermann (Öffentlichkeitsarbeit).

Rückzüge und neue Gesichter

Leider musste sich die Turn-Vorstandschaft von zwei wertvollen und zuverlässigen Vorstandsmitgliedern trennen: Auf eigenen Wunsch und aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen haben sich Claudia Gleich aus ihrer über 35-jährigen Tätigkeit als Übungsleiterin und Christine Bartsch, die seit 2013 als Übungsleiterin und als Schatzmeisterin tätig war, zurückgezogen. Erfreulicherweise stellten sich Katharina Gleich (Übungsleiterin und Jugendleitung) und Martin Schleier (Schatzmeister) als Nachfolger zur Verfügung.

Aus beruflichen und privaten Gründen beendeten zudem die Übungsleiterinnen Petra Hunger und Sabrina Nocker ihren Einsatz.

Die Turnabteilung freut sich aber, dass sich Sertan Köse bereit erklärt hat, als zweiter Beisitzer und Gruppenleiter beim Mutter-Vater-Kind-Turnen einzuspringen.

