Plötzlich waren 25 000 Euro auf dem Konto: Schongauer (31) wegen Geldwäsche zu Tagessätzen verdonnert

Amtsgericht Weilheim

Wegen Geldwäsche musste sich ein 31-jähriger Schongauer vor dem Amtsgericht Weilheim verantworten. Nur dank der Aufmerksamkeit der Bank wurde verhindert, dass eine Frau um 25 000 Euro geprellt wurde.

VON FLORIAN ZERHOCH

Schongau – Im November letzten Jahres hat der 31-Jährige laut eigener Aussage von einer unbekannten Adresse 25 000 Euro überwiesen bekommen. In einer kurz darauf folgenden WhatsApp-Nachricht sei er darüber aufgeklärt worden, dass es sich bei dem Betrag um eine Zahlung an eine Hilfsorganisation handle, die Bedürftigen in Afrika zugute käme. „Das Geld war angeblich für Nahrung, Medikamente und zum Aufbau eines Dorfes gedacht“, sagte der Angeklagte vor Gericht. Die seriös wirkende Nachricht habe ihn „weich gekocht“, so der Schongauer. Vorzeigen konnte er die Chats nicht, mehrere Handy-Wechsel machten das unmöglich.

Geld für Afrika per Bitcoin-Konto

Damit das Geld auch in Afrika ankommt, sei er dazu aufgefordert worden, den Betrag auf sein Bitcoin-Konto zu überweisen und von dort, mittels eines QR-Codes, an ein weiteres Bitcoin-Konto in Estland. 200 Euro hätte er als Dank für seine gute Tat behalten dürfen, hieß es.

Das ganze Unterfangen sei ihm anfangs nicht merkwürdig vorgekommen. Die Fragen, warum gerade er dafür ausgewählt und weshalb nicht direkt auf das Konto der Organisation überwiesen wurde, beschäftigte den Mann seinen Angaben zufolge nicht. Er sei sich nun aber sicher, dass die Betrüger sein Handy hacken konnten. Schon zu Beginn der Verhandlung stellte er klar, selbst betrogen worden zu sein. Bereits im Gespräch mit der Polizei habe er jedoch angegeben, kurzzeitig darüber nachgedacht zu haben, möglicherweise Opfer eines Betruges geworden zu sein. Derartige Widersprüchlichkeiten ließen das Gericht an der Glaubwürdigkeit des Mannes zweifeln.

Kriminelle Machenschaften billigend in Kauf genommen

Dass er sich dennoch dazu entschlossen hatte, das Geld zu überweisen, sorgte bei der Staatsanwältin für den Vorwurf, er habe die möglicherweise kriminellen Machenschaften billigend in Kauf genommen. Gerade der Verwendungszweck „Rechnung“ hätte den Beschuldigten stutzig machen müssen.

Die als Zeugin vorgeladene Polizistin gab Auskunft darüber, woher die 25 000 Euro stammten. Eine Frau, die bereits öfter durch ihre Leichtgläubigkeit aufgefallen war, sei benachrichtigt worden, bei einem Internet-Gewinnspiel gewonnen zu haben. Um die Gewinnsumme jedoch einstreichen zu können, hätte sie 25 000 Euro überweisen müssen. Diese seien dann wohl auf dem Konto des Angeklagten gelandet. Zeitnah habe sie das Geld aber zurückgefordert.

Dass der fünfstellige Betrag letztlich nicht in die Hände der Betrüger gelangte, ist der Bank zu verdanken. Ihr kam das Ganze merkwürdig vor. Die Summe wurde nicht überwiesen.

Nicht die erste merkwürdige Transaktion

Es sei im Übrigen nicht das erste Mal gewesen, dass der Mann mit merkwürdigen Transaktionen zu tun hatte. Bereits zwei Mal zuvor sei es dazu gekommen. Immer hätte Bedürftigen geholfen werden sollen.

Auch weil er keine Vorstrafen besitzt, wurde der Mann nur zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen von jeweils 50 Euro verurteilt. Er habe sich der „leichtfertigen Geldwäsche“ schuldig gemacht, so die Richterin Stefanie Rainer. Der 31-Jährige gestand seinen Fehler ein und stimmte dem Gericht zu, dass ein sofortiger Gang zur Polizei der sinnvollere Weg gewesen wäre. Am Ende sei kein nennenswerter Schaden entstanden. Die Frau hat ihr Geld zurückbekommen.