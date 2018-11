Schongauerin (20) beim Spazierengehen in Handy vertieft - dann passiert Unglaubliches

Immer wieder gibt es Berichte, dass Menschen, die beim Spazieren gehen auf ihr Handy starren, Hindernisse übersehen oder sonstige Unfälle verursachen. Doch was am Mittwochabend einer 20-jährigen Schongauerin passiert ist, ist unfassbar.

Schongau - Eine 20-jährige Schongauerin erklomm am Montagabend gegen 20 Uhr den steilen Rösslekellerberg an der Marktoberdorfer Straße, dabei war sie laut Polizei in ihr Smartphone vertieft. Plötzlich wurde sie leicht nach hinten geschoben. Erst jetzt bemerkte sie, dass eine männliche Person direkt vor ihr steht - und ihr gleichzeitig mit der anderen Hand das iPhone aus der Hand nahm. Danach flüchtete der Täter in Richtung Schulzentrum.

Die völlig perplexe 20-Jährige war so überrascht, dass sie kurz zögerte, ehe sie die Verfolgung aufnahm. Doch schon nach kurzer Zeit verlor sie in der Dunkelheit den Sichtkontakt zum Täter. Es soll sich um einen dunkel gekleideten, etwa 1,80 Meter großen, sportlichen Mann gehandelt haben. Den Wert des entwendeten iPhone 7plus gaben die Ermittler mit 650 Euro an. Die Polizeiinspektion Schongau bittet um Hinweise unter Tel. 08861/2346-0.