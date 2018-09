Mit 95 Jahren noch recht munter

In Schongau lässt es sich gut leben. Das spürt Bürgermeister Falk Sluyterman immer wieder, wenn er betagten Bürgern zum Geburtstag gratulieren darf.

Schongau – Sie ist eine rundum muntere Seniorin. Vor zwei Tagen konnte Elli Lackermeier im Schongauer Heilig-Geist-Spital ihren 95. Geburtstag feiern. An Gratulanten hat es dabei wahrlich nicht gemangelt. Da waren die Familien ihrer beiden Kinder Elisabeth (71) und Franz (68) mit den Enkeln Claudia und Daniela sowie die beiden Urenkel Jakob und Lisa.

Bürgermeister Falk Sluyterman hatte mit einem großen Blumenstrauß und einem Geschenkkorb voller Leckereien die Glückwünsche der Stadt übermittelt. Zu den Gratulanten gehörten auch Heimleiter Christian Osterried sowie Helga Zwingmann und Lili Wanner vom Heimbeirat des Spitals, das Pflegepersonal und etliche Heimbewohner.

Elli Lackermeier ist gebürtige Mainzerin. „Im goldenen Mainz“, strahlt sie übers ganze Gesicht. Ihr Herz, sagt sie, hänge immer noch an Mainz. Der Liebe wegen ist sie 1945 nach Schongau gezogen. 1946 hatte sie Kaspar Lackermeier geheiratet. „Ein echter Schongauer“, sagt sie. Die kirchliche Trauung war in der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt. „Ich hatte auch danach immer noch Heimweh“, sagt die Jubilarin. Das sei erst nach der Geburt ihres ersten Kindes besser geworden.

Schon bald nach ihrer Heirat ist Ella Lackermeier in das Geschäft ihres Mannes in der Schongauer Münzstraße 21 eingestiegen. Es war eine weit über Schongau hinaus bekannte Drahtflechterei. Früher war auch noch ein kleines Sortiment an Lebensmittel dabei.1992 ist Ehemann Kaspar gestorben. Gute fünf Jahre habe sie das Geschäft noch alleine weiter betrieben. „Ich hab halt in dieser Zeit noch sämtlich vorhandene Drahtwarenbestände verkauft.“

Seit knapp zwei Jahren lebt die Jubilarin im Heilig-Geist- Spital. Das Jubiläum wird am Sonntag im Kreis der Familie gefeiert. „Beim Lindauer“, freut sie sich jetzt schon.

Walter Kindlmann