Schongauerin wird wegen Mundschutz ausgelacht - dabei ist er für sie überlebensnotwendig

Der Mundschutz gehört nach einer Organ-Transplantation zu ihrem Alltag. Doch seit Corona ist für Andrea Dedler aus Schongau alles anders: Menschen zeigen mit Fingern auf sie, belächeln sie, und blöde oder beleidigende Sprüche gibt es auch noch. Eine Geschichte, die fassungslos und traurig zugleich macht.

Schongau – Wer Andrea Dedler zu Hause in Schongau besucht, der wird nicht per Handschlag begrüßt. Die hübsche Frau lächelt freundlich und bittet dann zur Desinfektion ins Bad. Dort reihen sich, zu kleinen Rollen geformt, kleine Stoffhandtücher. Einmal benutzen, Wäschekorb. Alles andere ist zu gefährlich. Andrea Dedler hat vor eineinhalb Jahren den Kampf um ihr eigenes Leben gewonnen und nach schwerer Krankheit eine Spenderlunge bekommen.

Doch der Kampf geht weiter: Weil Immunsuppressiva ihr Immunsystem auf Null heruntergefahren haben, damit die Spenderlunge nicht abgestoßen wird, muss sie sich auch vor der kleinsten Infektion schützen. „Der Mundschutz und das Desinfizieren gehören zu meinem täglichen Leben.“

Corona ist für sie nichts anderes wie eine Grippe oder ein Schnupfen

Doch das ist schwerer geworden in Tagen, in denen das Corona-Virus die Welt in Atem hält. „Nein, ich habe keine Panik, Corona ist für mich nichts anderes wie eine Grippe oder ein Schnupfen. Das ist alles bedrohlich für mich. Aber wie die Leute jetzt mit mir umgehen: Das tut weh.“

Sie kann sich nicht in der Wohnung verbarrikadieren. Oder ihren zehnjährigen Sohn aus der Schule nehmen, weil das Virus irgendwann auch in Schongau ankommen könnte. Aber im Supermarkt, beim Arzt oder bei Veranstaltungen, bei denen mehrere Menschen zusammenkommen, ist der Mundschutz für Andrea Dedler überlebensnotwendig.

Zwei Männer lachen sie aus: „Sie wissen schon, dass es die Pest nicht mehr gibt?“

Als sie in dieser Woche bei einem Arztbesuch ins Krankenhaus geht, kommen ihr zwei Männer entgegen und lachen Andrea Dedler aus. „Sie wissen schon, dass es die Pest nicht mehr gibt?“, johlen die zwei. „Ich hab dann gesagt: Gott sei Dank gibt es Organspender.“

Doch nicht genug damit: Andrea Dedler steht in der Supermarkt-Metzgerei in der Schlange. Als die Frau vor ihr sich umdreht und sieht, dass die Kundin hinter ihr Mundschutz trägt, macht sie gleich einen entsetzten Sprung zur Seite.

Spießrutenlauf bis zur Kasse

Weiter geht der Spießrutenlauf dann an der Kasse. „Dort hat mich ein Mann wirklich unverschämt angeglotzt.“ Andrea Dedler hält seinem frechen Blick stand, schaut ihm in die Augen. „Dann hat er seiner Begleitung auf die Schultern gehauen und mit dem Finger auf mich gezeigt.“ Dann der traurige Höhepunkt der Diffamierung, ebenfalls beim Einkaufen: „Eine Frau hat mich angegangen und gesagt, dass es ja kein Wunder ist, dass Corona sich so ausbreitet, wenn die Kranken auch noch zum Einkaufen gehen.“ Die Aufforderung der Frau: „Bleiben Sie doch daheim!“

Dass Andrea Dedler sich momentan am liebsten daheim verkriechen würde: Das hat nichts mit dem Virus zu tun, „sondern mit dem Verhalten der Leute“. Nicht, dass die gesundheitliche Situation der Schongauerin alleine belastend genug wäre – ohne Morphium kann sie wegen starker Schmerzen nicht mehr auskommen.

Gefühl, seit Corona am Rande der Gesellschaft zu stehen

Dass Gefühl, seit Corona am Rande der Gesellschaft zu stehen, hat die verzweifelte Schongauerin jetzt zu einem deutlichen Post im sozialen Netzwerk Facebook veranlasst. Zu sehen ist dort eine Frontalaufnahme von ihr mit Mundschutz. Im zugehörigen Text richtet sie sich an alle: „Liebe Mitmenschen! Ich bin lungentransplantiert. Ein Mundschutz ist mein täglicher Begleiter... Seit dem Ausbruch des Corona-Virus werde ich ständig angegafft, ausgelacht, es wird mit dem Finger auf mich gezeigt, getuschelt oder von mir weggesprungen. Man wird beschimpft, weil man... andere ganz bewusst anstecken will. Da frag ich mich, wer hier krank ist.“

Viel Zuspruch bei Facebook

172 Mal wurde ihr Post geteilt, er hat 130 Likes und 70 unterstützende Kommentare. Bleibt zu hoffen, dass Andrea Dedler so Aufklärungsarbeit für diejenigen leisten kann, die ihr Leben mit einem Mundschutz schützen müssen. Inzwischen gibt es in den sozialen Netzwerken immer mehr Kranke mit Mundschutz – Krebspatienten, Transplantierte – die auf ihre Erkrankung hinweisen und darauf, dass ein Mundschutz längst kein Grund ist, in Zeiten des Corona-Virus an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden.

