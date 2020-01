Schongaus Baugebiete: So will die Stadt den künftigen Wonraumbedarf decken

Interessante Zahlen hatte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich jüngst in Sachen Wohnbausituation in der Stadt Schongau im Gepäck. Auf dem Papier ist die Stadt bis zum Jahr 2035 ganz gut gerüstet. „Wir brauchen uns keine Sorgen machen“, so Dietrich. Die derzeit errechneten 20 neuen Wohneinheiten pro Jahr werden sogar weit überschritten.

Schongau – Stadtbaumeister Sebastian Dietrich hat die Schongauer Stadträte in der jüngsten Sitzung mit auf die Reise in die Zukunft genommen und anhand von Zahlen und Karten erklärt, was in Schongau derzeit möglich ist sowie was möglich sein könnte.

In einigen Bereichen muss er allerdings noch etwas zurückhaltend sein mit genauen Angaben von Wohnbauflächen, denn die Pläne, wie man sich im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) für die kommenden Jahre aufstellen möchte, liegen derzeit bei der Regierung von Oberbayern.

Wichtigste Botschaft Dietrichs: „Der Wohnraumbedarfkann bis zum Jahr 2035 gedeckt werden.“ Was das Bevölkerungswachstum anbelangt, wurden dabei verschiedene Szenarien entworfen, der Mittelwert liegt bei 0,24 Prozent Wachstum pro Jahr. Damit müssten 280 neue Wohneinheiten bis 2035 hinzukommen, das sind jährlich 20 Wohneinheiten. Errechneter mittlerer Flächenbedarf hierfür inklusive Infrastruktur: 22 Hektar.

Bis diese Flächen zur Verfügung stehen, hat das Bauamt noch viel Arbeit vor sich. Derzeit besteht Baurecht nur für 5,5 Hektar (davon 5 Hektar mit gültigem Bebauungsplan, 0,5 nach Paragraf 34). Diese Flächen sind über das ganze Stadtgebiet verteilt, etwa im Dornauer Feld oder im Forchet und teilweise auch in Privatbesitz.

Gerade im Bereich Nachverdichtung passiert in Schongau derzeit viel, Dietrich nennt als Beispiel die Lerchen- und die Amselstraße sowie den Dornauer Weg. „Die Baulücken haben abgenommen, das hat auch den positiven Effekt, dass die vorhandene Infrastruktur optimal ausgenutzt werden kann, das ist wirtschaftlich sehr nachhaltig“, so Dietrich. Im Rahmen des Iseks wird in Schongau auch an einer Flächenmanagement-Datenbank gearbeitet, um Grundstücke mit Baurecht zu ermitteln und dann eventuell die Eigentümer bei der Entwicklung zu unterstützen. „Ein sehr wertvolles Instrument.“

Jahr 2019 war ein Ausnahmebaujahr

Das Jahr 2019 war ein Ausnahmebaujahr: Während in den vergangenen Jahren im Schnitt 70 Wohneinheiten genehmigt wurden, waren es im vergangenen Jahr 120. Dietrich führt dies auf die günstigen Baukredite bei gleichzeitig magerem Zinsgewinnen für Vermögensanlagen zurück.

Zwar seien auch in Schongau bereitsPreissteigerungenspürbar, aber noch würden sich Mieten und Baulandpreise im moderaten Rahmen bewegen. Nun gelte es, den Spagat zu schaffen und Baulandflächen nachhaltig zu entwickeln sowie gleichzeitig Einheimische ausreichend zu versorgen.

Das Isek soll nun also eine Richtung vorgeben, wie die Stadt neben den bestehenden 5,5 Hektar Flächen mit Baurecht weiterentwickelt werden kann. 44 Hektar könnten langfristig erschlossen werden, rechnet Dietrich vor, etwa in Bereichen der Lechvorstadt, im Forchet, im Dornauer Feld oder auch im Schongauer Norden. 6,68 Hektar beträgt die dort zurückgestellte Fläche für die vier Bauquartiere, die die Stadt trotz möglichen Geotops mit in ihrer Rechnung hat. „Aber dort sind auch so dicke Bretter zu bohren, allein schon wegen der Hochspannungsleitung“, so Dietrich.

Zwei Bebauungspläne befinden sich im Änderungsverfahren, fünf neue sind in Vorbereitung oder schon in Arbeit, 8,53 Hektar werden dadurch überplant. Als Beispiele nannte Dietrich neben dem südlichen Eichenfeld die Colmarer Straße und die Greifenstraße sowie entlang der Marktoberdorfer Straße Höhe Meisenhöfe.

Beim Josephsheim will man abwarten

Auch das Instrument „Sanierungsgebiete“ würde sich als für Schongau erfolgreich erweisen, so Dietrich. Investoren profitieren von steuerlichen Abschreibungen und Fördermitteln. Altbauten am Marienplatz, in der Kirchenstraße und in der Bauerngasse seien gute Beispiele für Leerstände, die nun reaktiviert würden. Wenig Zeitdruck gebe es derzeit für die Überplanung des Josephsheims, da man die Bestandsmieter schützen wolle und das Wohnungsamt ebenfalls froh sei, Raum für kurzfristige Unterbringungen zu haben. „Das hilft vielen Leuten“, so Dietrich.

Zwei weitere Sanierungsgebiete sollen im Rahmen des Iseks auf den Weg gebracht werden: Das Gebiet „Stadtumbau“ zwischen Lech und Krankenhaus im gesamten östlichen Bereich von Schongau und, längerfristig über das Programm „Soziale Stadt“, der Stadtteil Schongau-West.

Zu diesen 44 Hektar, die langfristig zur Verfügung stehen, rechnet Dietrich 15 Hektar hinzu, die im Flächennutzungsplan als Vorhaltefläche vorgemerkt sind – summa summarum 60 Hektar. „Damit kann man langfristig arbeiten.“

