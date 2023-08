Warum „Herzog Christoph der Starke“ Schongau so sehr mochte und Peiting benachteiligte . . .

Ein Wandgemälde von Herzog Christoph dem Starken ziert noch heute das Landratsamt am Schlossplatz in Schongau. Er dürfte dort früher öfter übernachtet haben. © Hochenauer

Vor exakt 530 Jahren, am 15. August 1493, starb Herzog Christoph auf Rhodos. Der Wittelsbacher, der als Herzog Christoph der Starke (auch als Christoph der Kämpfer betitelt) in die Annalen einging, hatte eine enge Beziehung zu Schongau und dem Pfaffenwinkel.

Schongau – Geboren wurde Christoph in München am 6. Januar 1449 als vierter Sohn von Herzog Albrecht III. Herzog Christoph dürfte keine einfache Persönlichkeit gewesen sein. Hinzu kam, dass er vor körperlicher Kraft gerade zu platzen schien. Ihn aber nur als „Stänkerer“ zu bezeichnen, würde ihm nicht gerecht.

Christoph war ein Mann, der immer dort zu finden war, wo es was zu kämpfen gab. Er fing „klein an“, ehe er weit in der damaligen Welt herumkam. In jungen Jahren verband er sich mit den „Böcklern“, einem Ritterbund aus Niederbayern und dem Bayerischen Wald. Auch hier fanden sich unzufriedene Ritter, die sich zusammenschlossen und mehr Einflussmöglichkeiten bei Herzog Albrecht forderten. Ihr Verbund wurde aber schon im Herbst 1467 durch kaiserlichen Erlass aufgelöst.

Denn Christoph wollte schon früh nach dem Tode seines Vaters mitregieren, doch das führte zum Bruderzwist mit seinem älteren Bruder Albrecht IV. Der Konflikt zwischen den Brüdern trat offen zu Tage.

Für den Regierungs-Verzicht bekam er das Schloss Pähl

Christoph wurde zwar durch einen Schiedsspruch Mitregent und erhielt die Stadt Kelheim übertragen. Sein Bruder Albrecht ließ ihn trotzdem nicht mitregieren – man könnte sagen, er wollte ihn nicht bei den nötigen Regierungsentscheidungen dabei haben. Christoph verzichtet auf fünf Jahre Mitregentschaft, dafür bekam er das Schloss Pähl und jährlich 8000 Gulden als Apanage.

Herzog Christoph im Porträt. © Hochenauer

Albrecht traute ihm dennoch nicht, und als Herzog Christoph wieder einmal in München weilte, ließ er ihn im Februar 1471 im Türlbad verhaften und für 19 Monate inhaftieren. Erst auf Drängen von Kaiser und seiner Verwandten wurde Christoph am 9. Oktober 1472 aus seiner Haft entlassen. Er musste eine eidesstattliche Versicherung abgeben und versprechen, sich nicht zu rächen. Das klappte nicht wirklich: Feldhauptmann Niclas von Abendsberg, der im Auftrag von Herzog Albrecht diese Verhaftung in München durchgeführt hatte, wurde dafür 14 Jahre später von Herzog Christoph bzw. seinen Leuten im Rahmen einer weiteren offenen Rechnung getötet.

Dann kamen Landsberg und Weilheim dazu

Im Jahr 1475 verzichtete Christoph erneut für zehn Jahre auf die Mitregentschaft und wurde dafür mit den Städten Landsberg und Weilheim entschädigt, außerdem wurden seine zwischenzeitlich angehäuften Schulden in Höhe von 20 000 Gulden bezahlt. Er lebte auf großen Fuß, Schulden gehörten zu seinem Leben.

Herzog Christoph war Teilnehmer der Landshuter Hochzeit im November 1475, ebenso wie der Kaiser. Vor dem heutigen Rathaus in Landshut waren die Stechbahnen aufgebaut, dort nahm Herzog Christoph an den Turnierkämpfen teil und gewann gegen einen bis dahin unbesiegten polnischen Ritter.

Christoph kämpfte in Ungarn ab 1476 für Matthias Corvinus, der gegen den damaligen Kaiser Friedrich III. erfolgreich zu Felde zog. Dies hinderte ihn nicht daran, 1488 mit dem Kaiser nach Brügge zu reiten, wo dessen Sohn König Maximilian 16 Wochen lang von seinen eigenen Untertanen festgehalten worden war. Maximilian wurde umgehend freigelassen, als die Bürgerschaft aus Brügge die starke anrückende Streitmacht erblickten.

1490 stiftete er den Schongauern die heutige Herzogsägmühle

Im Jahr 1489 eskalierte der Streit zwischen den Brüdern Albrecht, Christoph und Wolfgang erneut. Die miterbberechtigten Brüder hatten erfahren, dass Albrecht, falls er keine erbberechtigten Söhne hinterlassen würde, Herzog Georg von Bayern-Landshut das Erbe bekommen sollte. Christoph und Wolfgang traten dem Löwlerbund bei, einer Verbindung von Adeligen, die gegen Albrecht IV. gerichtet war. Es ging im damaligen Herzogtum teilweise drunter und drüber, Zeiten ohne Konflikte waren die Seltenheit. Doch Albrecht regierte das damalige Herzogtum noch bis 1508. Er war ein guter Stratege und erhielt den Beinamen „Albrecht der Weise“.

Christoph dürfte in den letzten fünf Jahren seines Lebens ein unstetes Leben geführt haben, er war viel unterwegs. Im Jahr 1490 stiftete er den Schongauern die heutige Herzogsägmühle an der Peitnach. Er muss gerne in Schongau gewesen sein, diese kleine wittelsbachische Nebenresidenz sagte ihm offenbar zu. Die Peitinger dagegen waren nicht so gut auf ihn zu sprechen. Platt ausgedrückt kann man sagen, er bevorzugte Schongau und benachteiligte den kleinen Markt Peiting bei einigen Entscheidungen, in denen es auch um Grenzziehungen ging.

Wenn Herzog Christoph in Schongau war, dürfte er im damaligen Schloss genächtigt haben, dem heutigen Landratsamt. Er herrschte in den ehemals welfischen Besitzungen Schongau, Landsberg und dem Pflegamt Rauhenlechsberg und hatte noch Pähl und Weilheim mit dabei. Diese kleine Nebenresidenz dürfte ihn aber nicht ausgelastet haben.

Im selben Jahre 1490 kämpfte er schon wieder für den ungarischen König Matthias Corvinus gegen Wladislaus II. Da Matthias Corvinius am 21. September 1490 starb, wurde Wladislaus II. neuer König von Ungarn und Böhmen – somit dürfte Christophs Einsatz in diesem Konflikt umsonst gewesen sein.

Er stirbt im Alter von 43 Jahre auf Rhodos

Im Jahr 1493 unternahm er mit Kurfürst Friedrich III. von Sachsen eine Wallfahrt ins Heilige Land, die Wallfahrt nach Jerusalem beschrieb er in einem Pilgerbuch. In Jerusalem wurde er mit Kurfürst Friedrich zum Ritter des Ritterordens vom Heiligen Grab geschlagen. Auf der Heimreise bei einem Zwischenhalt auf der Insel Rhodos erkrankte er und starb dort am 15. August 1493 im Alter von 43 Jahren.

Die Bezeichnung „Christoph der Kämpfer“, die auch oft über ihn zu lesen ist, kommt seiner Lebensweise sehr nahe. Ein großer Teil seines Lebens war Kampf. Dass er einen Stein von über 300 Pfund mehrere Meter weit geworfen hat, entspricht sicher der Wahrheit. Dass er einen Nagel in 3,20 Metern Höhe aus der Wand getreten haben soll, dürfte aber ins Reich der Mythen und Übertreibungen gehören. Sowohl in Schongau wie in Weilheim gibt es eine Straße, die nach „Christoph“ bzw. „Herzog-Christoph“ benannt ist. Somit wird die Erinnerung an ihn wach gehalten.

RUDI HOCHENAUER