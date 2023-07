Schwabbruck: Abschied von Traditionsbäckerei Feustle

Von: Andreas Jäger

Blumen zum Abschied hatten Norbert Essich (r.) sowie (v.l.) Silvia Richter und Gotthard Leichter für Silvia, Andreas, Alfred und Fabian Feustle dabei. © Andreas Jäger

Eine Schwabbrucker Institution schließt: Die Bäckerei Feustle öffnete am 22. Juni zum letzten Mal ihre Ladentür. Doch es gibt auch positive Nachrichten: Eine neue Bäckerei im Ort wird Anfang August öffnen.

Schwabbruck – Von einem „denkwürdigen, traurigen Tag“ sprach Schwabbrucks Bürgermeister Norbert Essich, als er am Freitagvormittag mit einem Blumenstrauß im Gepäck sowie in Begleitung der Gemeinderäte Gotthard Leichter und Silvia Richter die Bäckerei Feustle betrat. Zum letzten Mal, denn am 22. Juni hat sich die Ladentür der Traditionsbäckerei für immer geschlossen. Essich bedankte sich im Namen der Gemeinde und aller Schwabbrucker Vereine für die langjährige Unterstützung der Familie Feustle.

Die Schließung der Bäckerei ist nichts geringeres als das Ende einer Ära: 42 Jahre lang versorgte die Familie Feustle die Schwabbrucker mit Brot, Semmeln, Brezen und vielem mehr. Wobei es bei weitem nicht nur Backwaren gab, auch Wurstwaren und Lebensmittel bis hin zu Schreibwaren füllten die Auslage: „Wir waren eigentlich mehr ein Tante-Emma-Laden“, sagt Seniorchef Alfred Feustle. Auch kreative Ideen hatte die Bäckerei stets anzubieten: So etwa der „Erinnerungszeitumstellamerikaner“, der den Kunden 2019 beim richtigen Umstellen der Uhren helfen sollte. Oder die „Bürgermeistersemmel“, die sich Norbert Essich bei seinem Amtsantritt 2014 ausdachte. Jedem Kunden, der nicht mit dem Auto zur Bäckerei kam, spendierte der Rathauschef die Roggen-Dinkel-Semmel. Und diese kam so gut an, dass sie von dort an fest ins Sortiment aufgenommen wurde.

Bereits der Großvater von Seniorchef Alfred habe eine Bäckerei in Schongau geführt, erzählt der 70-Jährige, und so kam es, dass Alfred Feustle ebenfalls das Bäcker- und Konditorhandwerk erlernte. Auch Feustles Sohn Andreas trat in die Familien-Fußstapfen und führte nach seiner Lehre bei der Schongauer Bäckerei Enzensperger gemeinsam mit Vater Alfred und Ehefrau Silvia die Bäckerei.

Lebensmittel, Energie, Personal: „Alles wird teurer“

Aus Kostengründen haben sich Andreas und Silvia Feustle entschieden, die Bäckerei nicht weiterzuführen. Lebensmittel, Energie, Personal: „Alles wird teurer“, sagt Alfred Feustle. Zudem berichtet der 70-Jährige von einem Kundenrückgang in den vergangenen Jahren. Die Supermärkte, in denen es zum Großteil mittlerweile auch Backwaren zu deutlich günstigeren Preisen gebe, seien zu einer großen Konkurrenz für viele Traditionsbäckereien geworden. Wenn diese Entwicklung weitergeht, würden die kleinen Handwerksbetriebe auf kurz oder lang wohl aussterben. „Und die kommen auch nicht mehr“, prophezeit Alfred Feustle: „Manche Kinder wissen schon heute gar nicht mehr, wie eine echte Bäcker-Breze schmeckt.“ Selbstverständlich seien die Kunden traurig über das Ende des Traditionsbetriebs, sagt der Bäckermeister, aber gleichzeitig zeigten sie auch sehr viel Verständnis für die Entscheidung der Familie.

Betrübt über seinen anstehenden Ruhestand sei Alfred Feustle nicht, betont er. Nicht mehr immer angehängt sein, nicht mehr um 1 Uhr nachts aufstehen: Darauf kann sich Feustle nun freuen. Andreas Feustle wird in seinen ehemaligen Ausbildungsbetrieb, die Schongauer Bäckerei Enzensperger, zurückkehren und Silvia Feustle wird künftig in der Schongauer Sonnen-Apotheke anzutreffen sein. Ein Nachfolger für die Bäckerei Feustle ist mittlerweile schon gefunden, wenn auch in anderen Geschäftsräumen: Die „Backstube mit Herz“ möchte zum 1. August eine Filiale an der Pfannenschmiede 4 eröffnen.