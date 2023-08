Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten – B 17 zwischen Schongau und Hohenfurch gesperrt

Von: Theresa Kuchler

Zu einem Unfall an der B 17 sind am Freitag mehrere Rettungskräfte ausgerückt. © Wilfried Wirth/Imago

Am heutigen Freitag (25. August) hat sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Franz-Josef-Strauß-Straße zur B 17 bei Altenstadt ereignet. Mehrere Personen wurden verletzt, einige davon schwerst.

Update vom 25. August, 11.45 Uhr: Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd bekannt gibt, sind bei dem Unfall zunächst zwei Autos zusammengestoßen. Anschließend schleuderten davon eines oder beide in eine Gruppe von Kradfahrern. Mehrere Personen wurden zum Teil schwerst verletzt. Es sind mehrere Rettungshubschrauber und bis zu 30 Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Die Bundesstraße 17 ist zwischen Hohenfurch und Schongau in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Erstmeldung vom 25. August, 11 Uhr: Schongau - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd teilte mit, dass sich am Freitag (25. August) gegen 10.40 Uhr an der Bundesstraßen-Kreuzung zur Franz-Josef-Strauß-Straße bei Altenstadt ein schwerer Unfall ereignet hat, an dem neben Autos auch Zweiradfahrer beteiligt sein sollen. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Bundesstraße 17 zwischen Hohenfurch und Schongau ist in beiden Richtungen komplett gesperrt.

Schwerer Unfall bei B 17 - mehrere Personen verletzt

Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden. Weitere Informationen folgen.

