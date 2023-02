Schwimmkurse: Eltern und Kinder müssen weiter Geduld haben – „Können nicht zaubern“

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Reger Andrang herrscht auch bei den Schwimmkursen im „Plantsch“, hier ein Kurs der Wasserwacht Peiting/Schongau. © Wasserwacht Peiting/Schongau

Zahlreiche Kinder aus dem Landkreis möchten derzeit Schwimmen lernen – doch die Eltern finden kaum einen Kursplatz. Eine Folge der Corona-Pandemie, sagen Schwimmlehrer. Die Situation entspannt sich nur langsam.

Landkreis – Plantschen, spritzen, sich gegenseitig untertauchen: Kinder lieben es, im Wasser zu toben. Damit dem Spaß nichts im Weg steht – und auch, um Unfällen vorzubeugen –, ist es wichtig, dass Kinder schwimmen lernen. Im Landkreis gibt es mehrere Organisationen, die Kurse für Buben und Mädchen ab fünf Jahren anbieten. Doch einen Platz zu ergattern, ist derzeit nicht leicht. Die Nachfrage übersteigt das Angebot erheblich. Ein Grund dafür ist noch immer die Corona-Pandemie. Schwimmbäder waren einige Zeit geschlossen, Kurse fielen aus. Eltern und Kinder mussten sich gedulden. Und das müssen sie noch immer.

Die Wasserwacht Weilheim kontaktiert aktuell jene Eltern, die ihre Kinder bereits im Juli 2022 angemeldet haben, um ihnen nun einen Kurs anzubieten. „Wir rufen der Reihe nach alle an“, sagt Michaela Socher, Bereitschaftsleiterin „Schwimmen“ in der Ortsgruppe. Zehn Schwimmkurse mit acht Kindern stemmt sie pro Jahr gemeinsam mit ihrem Team, das fünf Schwimmlehrer, zwei Hilfsausbilder und eine Anwärterin umfasst. „Wir können immer nur schrittweise planen“, sagt sie. Das Weilheimer Hallenbad muss schließlich geöffnet haben, die Wassertemperatur stimmen. „Wir müssen immer die Situation abwarten.“

Schwimmkurse: Situation entspannt sich langsam

Aktuell sei diese gut, derzeit findet zweimal in der Woche ein Kurs statt. Der nächste ist in Planung. „Meine Warteliste wird weniger“, sagt Socher. Manches Mal nicht nur, weil ein Kind einen Platz bekommen hat, sondern auch, weil Eltern ihre Buben und Mädchen selbst unterrichtet oder sie bei mehreren Vereinen auf die Warteliste gesetzt hatten.

„Das ist auch völlig okay“, sagt eine Schwimmlehrerin, die für den SV Eberfing und den Post SV Weilheim Kurse anbietet. Rund 120 Kinder stehen auf ihrer Warteliste. „Ein Drittel der Eltern meldet sich aber gar nicht zurück, weil sie schon einen anderen Kurs bekommen haben“, sagt die ehrenamtliche Schwimmlehrerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie vermutet, dass rund 80 Kinder tatsächlich noch Interesse haben. Neun Buben und Mädchen kommen pro Kurs zum Zug. Kleineren Kindern lernt die Frau in der „Rigi-Rutsch’n“ in Peißenberg das Schwimmen, größeren im Weilheimer Hallenbad. So nach und nach entspanne sich die Situation wieder, sagt sie. „Es entschleunigt sich grad.“

Durch Corona-Lockdowns hat sich lange Warteliste gebildet

Den Eindruck hat auch Monika Magg von der Ortsgruppe Peiting-Schongau der Wasserwacht. „Wir haben schon noch eine Warteliste, es hat sich durch die Lockdowns ja viel angestaut“, sagt sie. „Aber es wird überschaubar.“ Die fünf Schwimmlehrer und ihre Helfer hätten so viele Kurse wie möglich im „Plantsch“ angeboten. „Wir tun unser Bestes, aber zaubern können wir natürlich nicht.“ Nach der Corona-Pandemie habe sie bevorzugt ältere Kinder in die Kurse aufgenommen. Es seien zum Teil Neun- und Zehnjährige dabei gewesen. „Bei ihnen hat es wirklich pressiert.“

Ab fünf Jahren könnten Buben und Mädchen teilnehmen, mittlerweile sei fast kein Kind mehr älter als acht Jahre. Der Einzugsbereich sei groß. „Wir hatten auch schon Kinder aus Oberammergau“, berichtet Magg – das dortige Hallenbad wurde vergangenes Jahr geschlossen. Zudem kämen Buben und Mädchen beispielsweise aus Landsberg, Denklingen, Marktoberdorf oder Bernbeuren. Langsam werde der Andrang „überschaubar“, sagt Magg. „Aber es ist nicht so, dass ich sofort einen Platz anbieten kann.“

Online-Anmeldung beim „Platsch“: Alle Schwimmkurse sofort ausgebucht

Auch das „Plantsch“ selbst bietet Schwimmkurse an. Eine Warteliste gibt es in dem Schongauer Bad nicht. Im vergangenen Jahr noch gab es Anmeldetage, seit heuer müssen die Plätze in den Kursen online gebucht werden. „Um das Anmeldeprozedere zu vereinfachen“, sagt Kursleiterin Paula Gößwald. Insgesamt 60 Plätze wurden im Januar und Februar schon vergeben – alle Kurse waren innerhalb von fünf Minuten ausgebucht.

Dabei hatte das „Plantsch“ bereits ein wenig aufgerüstet. „Letztes Jahr ist unser Team durch eine weitere Schwimmlehrerin ergänzt worden“, sagt Gößwald – es seien nun vier Lehrer, dadurch können mehr Kurse angeboten werden. Aktuell laufen drei – jeder davon mit zwei Terminen pro Woche. Eine Entspannung beim Andrang auf die Kurse sieht Gößwald allerdings „bis jetzt noch nicht“.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.