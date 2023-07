„Jetzt red i“ zur Krankenhausreform: „Es wird ganz Bayern treffen“

Auf 30 Grad kletterte das Thermometer in der Lechsporthalle bei der Live-Sendung „Jetzt red i“ zur Krankenhausreform. Bürger und Politiker kamen zu Wort. Minister Klaus Holetschek und SPD-Vorsitzender Florian von Brunn waren in Wahlkampfstimmung, Konkretes blieb man aber schuldig.

Schongau – „Das Interesse war riesig, wir hätten Karten ohne Ende vergeben können.“ Gabriele König von der BR-Redaktion nahm die Gäste an der Schongauer Lechsporthalle in Empfang. Bereits eineinhalb Stunden vor Sendungsbeginn hatten sich zahlreiche Bürger und Kommunalpolitiker versammelt, die entweder auf den Einlass warteten – oder sich zu einer Demo trafen. „Rettet unser Krankenhaus!“ skandierten Anhänger vom Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau. Nicht nur Landrätin Andrea Jochner-Weiß wurde lautstark mit Pfiffen und Buhrufen bedacht.

Mit riesigem Aufwand war vorab die „Arena“ für die Übertragung aufgebaut worden, Produktionsleiter Thomas Hock war mehr als angetan von Schongau: „Top Produktionsbedingungen, angenehme Unterstützung von der Stadt, alles unkompliziert und jeder kooperativ.“ Um die Versorgung mit kühlenden Getränken kümmerte sich spontan die EAS.

„Ohne Notaufnahme in Schongau wäre ich nicht mehr am Leben“

Mit einem „Sie schauen großartig aus“ begrüßte BR-Moderator Tilmann Schöberl die Gäste. Pünktlich zum Sendestart wurde die Stimmung ernst: Jürgen Langhammer und Thomas Dollinger berichteten über ihre Rettung im Schongauer Klinikum nach ernsthaften Erkrankungen. Beide sind davon überzeugt, ohne die Notaufnahme im hiesigen Klinikum heute nicht mehr am Leben zu sein. „Die Gesundheitsversorgung der Bürger auf dem Land wird existenziell gefährdet, wenn keine Notfallversorgung vor Ort ist“, mahnte auch Irmgard Schreiber-Buhl (Aktionsbündnis). Otto Bauer, langjähriger BRK-Bereitschaftsleiter in Schongau, war sich sicher: „Es wird ganz Bayern treffen – nach der Reform wird es Landkreise geben, die gar keine Krankenhäuser mehr haben.“

Befürchtete, dass es bald in vielen Landkreisen keine Krankenhäuser mehr geben wird: Otto Bauer. © Hans-Helmut Herold

Die Mittel, die Grundversorgung sicherzustellen, müsse der Bund zur Verfügung stellen, betonte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Man müsse für eine strukturierte Reform sorgen, sonst komme es zu Versorgungsengpässen. Florian von Brunn, Vorsitzender der Bayern-SPD, sprach von 300 Millionen Euro, die jährlich zu wenig in die Krankenhäuser investiert würden.

Eine Garantie dafür, dass das Krankenhaus in Schongau in fünf Jahren noch existiert, gibt es nicht

Eine Garantie dafür, dass das Krankenhaus in Schongau in fünf Jahren noch existiert, konnte Roland Engehausen von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft nicht geben. Er forderte eine Krankenhausreform gemeinsam mit einer Reform der Notfallversorgung. „Es wird Veränderungen geben“, so Engehausen. Man sei dabei, für Schongau eine Lösung zu finden, aber es fehle das Geld. Von Brunn nannte die Reform dagegen „eine Trendwende bei der Krankenhausfinanzierung“, da man 60 Prozent für die Vorhalten einer Klinik zahlen wolle. Auch Rolland Rosniatowski, Facharzt in Schongau, hält die Krankenhausreform für „gar nicht so schlecht“, sie enthalte die richtigen Werkzeuge, die man nun für einen bayerischen Sonderweg verwenden könne. Die Verknüpfung von Ambulanz und stationärer Versorgung sei „die Rettung“.



Was in dem Eckpunktepapier der Regierung steht und was es für Schongau bedeuten könnte, lesen Sie hier.

Man müsse in Weilheim-Schongau ins Gespräch kommen – diese Botschaft war an dem Abend mehrfach zu hören. Holetschek bot auch Unterstützung an bei der Suche nach Lösungen für beide Häuser. Es sei an der Zeit, Planbarkeit und Verbindlichkeit dahinterzulegen, „damit die Menschen Sicherheit haben und die Mitarbeiter wissen, wo der Zug hingeht“. Nach der Meinung von Brunns habe Holetschek die Chance, an der Reform mitzuwirken, verspielt: „Wenn man rausrennt und die Tür hinter sich zuschlägt, kann man nicht mehr mitgestalten“, so seine Anspielung auf die Absage Bayerns an den Entwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

Susann Enders durfte nicht ans Mikrofon

Es seien noch Ausnahmen nötig, um die Menschen am Land gut zu versorgen, konterte Holetschek. „Der Wahlkampf war an allen Ecken zu spüren“, kommentierte es Produktionsleiter Hock. Eben mit Verweis auf den Wahlkampf hatte Schöberl zuvor Susann Enders (Freie Wähler) nicht ans Mikrofon gelassen, „obwohl im Vorfeld der Sendung anders besprochen“, wie Enders verärgert twitterte.

Für seinen Wunsch zum Abschluss bekam Rick Breunig (Mitte) den größten Applaus. Durch die „Jetzt red i“-Sendung führten Tilmann Schöberl und Franziska Eder. © Hans-Helmut Herold

Den stärksten Applaus bekam zum Schluss Rick Breunig, Leiter Intensivstation Schongau, für seinen Beitrag: „Ich wünsche mir, dass die Krankenhausfinanzierung revolutioniert wird, und zwar so, dass auch die ländlichen Bereiche die Möglichkeit haben, zu überleben und Notfallversorgung und Geburtshilfe anbieten können.“ Wie dramatisch sich die Lage mittlerweile am Schongauer Krankenhaus darstellt, hatte Breunig erst kürzlich in einem Gespräch der Heimatzeitung mit Krankenhaus-Mitarbeitern dargestellt.

