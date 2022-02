Seniorinnen betrogen: Bei Razzia im Landkreis Weilheim-Schongau zwei 18- und 19-Jährige verhaftet

Erfolgreiche Polizeiaktion

Von Boris Forstner

Nahezu täglich versuchen Verbrecher, mit Telefonanrufen Senioren abzuzocken – leider manchmal mit Erfolg. Jetzt hat die Polizei bei einer Razzia am Freitag zwei 18 und 19 Jahre alte Tatverdächtige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau verhaftet.

Landkreis – Es war eine konzertierte Aktion am Freitag: Unter der Leitung der Arbeitsgruppe „Phänomene“ des Polizeipräsidiums München, bei dem auch Beamte des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd dabei waren, wurden zwei 18- und 19-jährige deutsche Tatverdächtige im Landkreis Weilheim-Schongau durch die Einsatzkräfte festgenommen. „Im Anschluss wurden insgesamt vier Wohnungen zur Auffindung von Beweismitteln durchsucht“, sagte ein Polizeisprecher.

Zwei junge Männer verhaftet - einer ist noch Schüler

Die beiden jungen Männer, der eine Schüler, der andere Auszubildender, stehen „nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen“ im Verdacht, bei zwei Taten im Deliktfeld des Organisierten Callcenterbetruges (Phänomenbereich Falsche Polizeibeamte, daher der Name der Arbeitsgruppe) Anfang Februar mitgewirkt zu haben – und zwar als Abholer für eine internationale Tätergruppierung. Beide Male waren über 70 Jahre alte Seniorinnen die Opfer. Aufgrund der Erkenntnisse wurden für beide Verdächtige durch die Staatsanwaltschaft München I Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der Beteiligung an einem Verbrechen des banden- und gewerbsmäßigen Betruges beantragt.

Der erste Fall spielte sich zwischen dem 3. und 7. Februar ab. Eine über 70 Jahre alte Seniorin aus München-Schwabing erhielt laut Polizei auf ihrem Festnetztelefon einen Anruf durch einen bislang unbekannten männlichen Täter. Nachdem er sich am Telefon als Polizeibeamter vorgestellt hatte, gab er vor, dass es in der Nachbarschaft vermeintlich zu mehreren Raubdelikten gekommen sei, und bot der Geschädigten an, Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände vorsorglich polizeilich in Verwahrung zu nehmen.

Mehrere tausend Euro Bargeld übergeben

Nachdem die Geschädigte dem Anrufer Glauben schenkte, übergab sie an einen bis dato unbekannten männlichen Abholer zunächst am 3. Februar und vier Tage später erneut diverse Wertgegenstände sowie mehrere tausend Euro Bargeld.

Der zweite Fall spielte sich ebenfalls am 3. Februar ab. Erneut wurde eine über 70-jährige Seniorin, dieses Mal aus München-Bogenhausen, von einem männlichen Anrufer auf ihrem Festnetz kontaktiert. Auch in diesem Fall stellte sich der Unbekannte zunächst als Polizeibeamter vor und beunruhigte die Dame dahingehend, als dass ihre in der Wohnung befindlichen Vermögenswerte durch Einbrecher in Gefahr seien.

Weitere Tatbeteiligungen werden geprüft

Nachdem sich der Anrufer im weiteren Verlauf des Telefonats konkret nach den vorhandenen Vermögenswerten der Rentnerin erkundigt hatte, vereinbarte er mit der Geschädigten, die Vermögenswerte durch einen angeblich zivilen Polizeibeamten abholen zu lassen. Das passierte noch am selben Abend, die Frau übergab eine Tasche mit mehreren tausend Euro Bargeld, Schmuck und Wertgegenständen an einen bis dato unbekannten männlichen Täter – einer der beiden jetzt Verhafteten aus dem Landkreis?

Die Ermittlungen werden weiter durch die „AG Phänomene“ geführt. Dabei werden auch mögliche weitere Tatbeteiligungen der beiden Festgenommenen an gleich gelagerten Delikten geprüft.