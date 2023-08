Gegen die Einsamkeit: Gemeinsames Mittagessen für alle Senioren

Von: Elke Robert

In der Küche des Heiliggeist-Spitals sollen künftig auch die Menüs für den monatlichen Mittagstisch gekocht werden. Im Bild (v.li.): Sabine Hartmann, Dr. Elisabeth Wagner und Kathi Schilcher. Sammeltaxi oder Stadtbus © HAns-Helmut Herold

Der Schongauer Seniorenbeirat bietet ab November einen gemeinsamen Mittagstisch an. Ältere Mitbürger sollen dadurch die Möglichkeit bekommen, sich zu treffen und auszutauschen. Das Menü wird in der Küche des Heiliggeist-Spitals frisch zubereitet. Auch die Heimbewohner könnten profitieren.

Schongau – Die Idee, auch in Schongau einen Mittagstisch für Senioren zu organisieren, hatten die Mitglieder des Seniorenbeirats schon länger, nun hat die Beiratsvorsitzende Elisabeth Wagner einmal alle Möglichkeiten abgeklopft. Unter dem Motto „Raus aus der Einsamkeit bei einem gemeinsamen Mittagessen“ soll es ab Mitte November zunächst einen fixen Termin pro Monat geben, an dem sich die älteren Mitbürger treffen und gemeinsam eine Mahlzeit einnehmen können.

Auch in anderen Orten gibt es bereits einen Mittagstisch für Senioren, der aber anders organisiert ist

„Ich habe mir angeschaut, wie dies in anderen Orten organisiert wird“, verrät Wagner. Ihr Blick fiel dabei auf den Mittagstisch in Bad Bayersoien in wechselnden Lokalitäten und ganz aktuell den in Landsberg, wo sich gleich fünf Lokale beteiligen – mit wechselnden Angeboten. „Leider scheitert das in Schongau oftmals an der nicht vorhandenen Barrierefreiheit“, war der erste Eindruck Wagners. Vor allem bei den Toiletten der Restaurants in der Lechstadt sei dies eher schwierig. Aber auch die Gasträume hätten vielfach mit einem Rollator unüberwindbare Schwellen.

Nun habe sich ganz zufällig eine Lösung ergeben, und zwar mit dem Heiliggeist-Spital in Schongaus Altstadt: „In der dortigen Küche wird frisch gekocht, und es können zusätzliche Personen leicht verköstigt werden“, berichtet Wagner, eine Vereinbarung mit Heimleiter Christian Osterried sei bereits getroffen.

Im Foyer des Seniorenheims können sich dann alle Senioren aus Schongau treffen - zum Essen und Reden

Im Foyer des Seniorenheims in der Karmeliterstraße könnten die Senioren unter zwei dreigängigen Menüs mit Suppe, Hauptspeise und Nachspeise wählen, und dies zum günstigen Preis von sieben Euro. An einem Automaten gebe es verschiedene Getränke, die ebenfalls zu fairen Preisen angeboten würden. Leitungswasser könne begleitend ebenfalls ausgeschenkt werden.

„Das wäre ideal, im Foyer ist viel Platz“, so Wagner, die von einer „Win-Win-Situation“ spricht, falls sich dann auch noch der ein oder andere Heimbewohner dazugesellen möchte. Eine Alternative, wenn das Foyer nicht ausreicht, gibt es ebenfalls: das Fritz-Holzhey-Stüberl.

„Der erste Mittagstisch ist der Hemmschuh“

„Der erste Mittagstisch ist der Hemmschuh“, befürchtet Wagner. Geplant ist der Auftakt für Dienstag, 14. November. Wagner möchte kurz vorher noch einmal entsprechend die Werbetrommel rühren mit Flyern und Plakaten sowie alles im Schaukasten des Beirats beim Rathaus aushängen. Die Küche des Heiliggeist-Spitals brauche aber mindestens eine Woche Vorlaufzeit für die Planung.

Unterstützung bei Anmeldung und Organisation bekommt der Seniorenbeirat wie gewohnt seitens der Stadt von Benedikt Huber. Bei dem Beauftragten für den Seniorenbeirat können im November die Mittagsgäste auch direkt die Bestellungen fürs erste Menü aufgeben. Wagner denkt, dass die Organisation dann rasch leichter werden könnte. „Ich gehe davon aus, dass es wohl immer die gleichen Gäste werden, die sich dann gleich fürs nächste Mal anmelden und die Speisen auswählen. Neue Mittagsgäste können sich dann wiederum bei Benedikt Huber melden.“

Vorerst soll der Mittagstisch ein Mal im Monat organisiert werden, das Angebot könnte man aber ausbauen

Das gemeinschaftliche Essen der Senioren soll vorerst ein Mal im Monat stattfinden, bei Interesse auch 14-tägig. Der Seniorenbeirat begleitet die Veranstaltung, ein Mitglied werde mit dabei sein, so Wagner. Die Menüs können zwischen 12 und 13 Uhr eingenommen werden. Danach ist dann noch genügend Gelegenheit zum Austausch.

Was noch geprüft wird: wie sich ein Fahrdienst realisieren ließe

Angedacht ist die Möglichkeit, zu dieser Veranstaltung einen Fahrdienst anzubieten. „Da sind wir in der Prüfung, wie das mit der Versicherung klappen kann“, verrät Wagner. Auch wenn sich Mitglieder des Seniorenbeirats dazu bereit erklären würden, sei ein Hol- und Bringdienst nicht mitversichert. „Vielleicht gibt es aber noch die Option Sammeltaxi, das wäre dann vielleicht auch günstiger.“ In jedem Fall möglich sei die Nutzung des Stadtbusses. „Ich habe erst beobachtet, dass die Busfahrer behilflich sind beim Einsteigen, sie sind sehr freundlich“, lobt Wagner.

Der Schongauer Seniorenbeirat wurde erst in diesem Jahr neu gewählt. Im Juni hatte Dr. Elisabeth Wagner schon einmal kurz erklärt, die Umsetzung erfolgte nun sehr zügig.

