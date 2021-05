Seniorenheime: Hoffen auf Lockerungen

In Seniorenheimen müssen sich Geimpfte vor jedem Besuch testen lassen.

Testpflicht für Besucher

von Elena Siegl schließen

Mittlerweile sind fast alle Bewohner und Mitarbeiter in Seniorenheimen des Landkreises gegen Corona geimpft. Während es für diese beiden Gruppen Lockerungen gibt, gilt für Besucher weiterhin eine Testpflicht.

Landkreis – Gut 98 Prozent der Bewohner des Heiliggeist-Spitals in Schongau sind mittlerweile vollständig gegen das Corona-Virus geimpft – „nur wenige Einzelfälle aus verschiedenen Gründen nicht“, erklärt Einrichtungsleiter Christian Osterried. Auch ein Großteil der Mitarbeiter hat vollen Impfschutz, und zwar „schon seit längerem“. Deswegen warte man auch schon seit geraumer Zeit auf Lockerungen. Die gibt es immerhin für Mitarbeiter und Bewohner: „Geimpfte werden mit negativ Getesteten gleichgesetzt, damit entfällt die Testpflicht“, erklärt Osterried. Bewohner wurden zuvor einmal in der Woche abgestrichen, Mitarbeiter sogar dreimal. „Wer sich weiterhin freiwillig testen möchte, kann das natürlich tun.“ Eine Maske muss weiterhin getragen und auf Abstände geachtet werden.

Für Besucher gibt es diese Lockerungen nicht: Die Heime sind aus Sicht des Gesundheitsministeriums nach wie vor Orte, die besonders geschützt werden müssen. Heißt: Besucher müssen sich testen lassen. Die vom Bundestag geschlossenen Lockerungen für Geimpfte gelten hier nicht.

Osterried würde es befürworten, dass auch vollständig geimpfte Besucher ohne Testnachweis ins Heim dürfen. Alles andere wäre unlogisch, findet er. Allerdings habe eine erste Umfrage unter Angehörigen ergeben, dass erst ein einziger von ihnen geimpft ist beziehungsweise einen ersten Termin dafür hat. Gerade auch was Besuche von Kindern betrifft, werde in der Einrichtung zur Zeit diskutiert. Man wolle schnellstmöglich lockern, sobald es gut vertretbar sei, erklärt Osterried. Und es auch die gesetzlichen Vorgaben zulassen. In alle Entscheidungen wird der Bewohnerbeirat miteinbezogen.

„Wir waren nie so isoliert, wie man es von anderen Pflegeheimen hört“, betont Helga Zwingmann vom Bewohnerbeirat. „Wir haben zum Beispiel immer gemeinsam gegessen und uns über den anderen ärgern dürfen“, scherzt sie. Dass der Kontakt untereinander immer gegeben war und ist, sei sehr wichtig. Das Hygienekonzept habe sich dennoch bewährt, schließlich gab es keine Infektionen.

Trotzdem habe man freilich auch im Heim Einschränkungen zu spüren bekommen. „Wir haben zum Beispiel immer jahreszeitliche Feste – die sind alle weggefallen“, erklärt Zwingmann. Auch weniger Besucher seien gekommen. „Lange konnte nur eine Person in der Woche kommen, jetzt geht das jeden Tag – aber eben immer nur eine Person, es dürfen einen nicht mehrere Personen gleichzeitig besuchen“, erklärt Zwingmann. Lockerungen dahingehend wären natürlich sehr schön, sagt sie. Aber es müsse alles gut durchdacht werden.

Sie selbst habe jede Woche zwei Besuche bekommen. „Die müssen immer austüfteln, wie lange der Test hält“, sagt Zwingmann und lacht. Im Seniorenheim seien es alle gewohnt, unter sich zu sein und nur hin und wieder Besuch zu bekommen – auch schon vor der Pandemie, sagt Zwingmann. Die Situation sei dennoch für jeden anders. „Es gibt auch ein paar Kranke, die jemanden brauchen, der an ihrem Bett sitzt.“ Zwingmann geht davon aus, „dass es jetzt besser wird“.

Auch in anderen Seniorenheimen im Landkreis Weilheim-Schongau wartet man auf mögliche weitere Lockerungen und möchte sich nicht groß äußern, bevor es konkrete Vorgaben gibt.

Man müsse sich an die Anweisungen halten, die im 12. Infektionsschutzgesetz stehen, heißt es auf Nachfrage in der Curata-Residenz Weilheim. Dort habe man aber durchaus festgestellt, dass seit der Testpflicht weniger Besucher ins Heim kommen. Trotzdem würden die Bewohner im Kontakt mit ihren Angehörigen stehen: Viele würden die Senioren einfach im Heim abholen, beispielsweise zu einem Spaziergang, um so den Test zu umgehen.

Andere Erfahrungen hat Javier Gil Morillas vom AWO-Seniorenzentrum der Stadt Penzberg gemacht: Trotz Tests würden nicht auffallend weniger Besucher kommen. Auch eine Gefahr von Vereinsamung der Bewohner sieht er nicht: Schließlich könnten Angehörige jeden Tag besucht werden. Anders, als das etwa noch vor rund einem Jahr der Fall war. Die Stimmung im Seniorenheim sei gut. Über Lockerungen müsse die Regierung entscheiden, im Seniorenzentrum wolle man sie dann schnell umsetzen.

