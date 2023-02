Bürgermeister als „Valentin“-Wirt? Faschingsgesellschaft prüft Sluytermans Eignung auf Herz und Nieren

Blindverkostung hochprozentiger Mischgetränke: Die Testpersonen sind Bürgermeister Falk Sluyterman (rote Augenbinde) und Prinz Stephan von Chateau der edlen Tropfen. © Hans-Helmut Herold

Beim Sturm aufs Schongauer Rathaus wurde Bürgermeister Falk Sluyterman von der Schongauer Faschingsgesellschaft gründlich geprüft, ob er das Zeug zum neuen Wirt fürs „Valentin“ hätte.

Schongau – Der Trauerzug, der am Dienstagvormittag in Richtung Rathaus marschiert, bietet ein Bild des Jammerns. Selbst die Töne, welche die Trommler aus ihren Instrumenten locken, klingen irgendwie wehmütig. Da können auch die „Lechau“-Rufe keine richtige Stimmung verbreiten. Der Grund: Ausgerechnet die beliebte Faschings-Stammkneipe „Valentin“ hat ihre Türen ab jetzt geschlossen. Ein neuer Wirt muss her, findet die Schongauer Faschingsgesellschaft. Beim traditionellen Sturm auf das Rathaus zum Faschingsabschluss, wird Bürgermeister Falk Sluyterman deshalb in Sachen „Kneipenwirt“ auf Herz und Nieren geprüft. Vor allem Nieren, denn hochprozentige Wässerchen warten auf ihn.

Des Bürgermeisters Dienstzimmer wird zur Kneipentest-Station umfunktioniert. Faschingspräsident Alex Blasi hat das Wort, rollt seinen Fragenkatalog aus. Dazu überreicht er an „Falki“, wie die Mitglieder der Faschingsgesellschaft den Bürgermeister nennen, fünf Bierdeckel, auf denen jeweils die Getränke des letzten Abends im „Valentin“ notiert sind. Die Zuordnung an die richtige Person ist gefragt. Acht Weißbier werden dem „Mocki“ zugeordnet. Treffer. Elf Bier hat Benedikt hinuntergespült. Dass Fabian auf Jacky Cola steht, macht schnell die Runde. Aber bitteschön, wer schüttet an einem Abend alleine neun bezahlte Goaßn-Mass und noch eine gratis dazu in seinen Schlund? Der Präsident Alex Blasi selbst hat hier zugeschlagen. Auch Christl beweist Trinkfestigkeit. Elf Halbe und zweieinhalb Kirsch-Goaß stehen auf dem Bierfilz. „Falki“ kann (fast) perfekt zuordnen, Test bestanden.

Sturm aufs Schongauer Rathaus: „Falki“ muss Fragen rund ums „Valentin“ beantworten

Fragen rund ums „Valentin“ müssen jetzt vom Bürgermeister beantwortet werden. „Wie viele Mitarbeiter und Bedienungen hatte das Valentin in all den Jahren?“ Auf 240 tippt „Falki“. Knapp daneben, „es sind 221“, so die Lösung. Die Anzahl der Treppenstufen bis ins Klo müssen erraten werden. Hier ein Treffer. Die Zahl 21 passt. Bei der Anzahl der Automaten, von Kondom bis Zigaretten, liegt „Falki“ knapp daneben. Bei der Anzahl der Barhocker tippt er um einen daneben. Prüfung bestanden.

Es folgt die Blindverkostung. Dazu müssen „Falki“ und der Prinz mit verbundenen Augen ihre Geschmacks-knospen aktivieren. „Lechwasser“ klingt harmlos, dass dahinter aber Weißbier, Fanta und Curaçao stecken, wissen nur Insider. Als neues SPD-Getränk wird Bitter Lemmon mit Blutwurz gepriesen. Die beiden Tester kommen erst nach mehreren Versuchen darauf. Beim dritten Getränk streikt der Prinz. Der Präsident gibt Hilfestellung., spült das Glas Jacky Cola hinunter. „Falki“ zieht nach und genießt zum Nachspülen das Quellwasser der Kreuter Quelle mit einem Schuss Zitrone. Das letzte Getränk erspart der Präsident den „Delinquenten“. Die gemischte Goaß lässt er sich selbst schmecken.

Die Prüfung ist zu Ende, das Ergebnis wird mit Jubel aufgenommen. „Falki“ könnte wenn er wollte. Zumindest für einen Tag wechselt er die Fronten. Er lädt als Kneipenwirt und Gastgeber ins „Valentin“ ein. Von Hans-Helmut Herold