Schongau benötigt 374 neue Wohnungen bis 2030

Auf der großen Grünfläche will die Stadt Wohnbebauung entwickeln.

Siedlungsanalyse

von Boris Forstner

Die Stadt geht bei der großen Grünfläche an der Marktoberdorfer Straße auf Nummer sicher und stellt einen Bebauungsplan mitsamt Veränderungssperre auf. Interessant in diesem Zusammenhang: Bis 2030 hat Schongau Bedarf an 374 zusätzlichen Wohneinheiten.