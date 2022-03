Hoher Investitionsbedarf trotz sinkender Schülerzahlen an Realschulen im Landkreis Weilheim-Schongau

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Realschule Peißenberg verliert viele Schüler, die in Schongau deutlich mehr. © Landratsamt

Es muss viel investiert werden an den Schulen, die dem Landkreis gehören. Angesichts teilweise sinkender Schülerzahlen sind harte Debatten über einzelne Schulstandorte zu erwarten.

Landkreis – 24,4 Millionen Euro gibt der Landkreis Weilheim-Schongau heuer für die Schulen in seiner Trägerschaft aus – Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen und die FOS/BOS. Der Investitionsbedarf ist nach wie vor groß, auch wenn in den vergangenen Jahren bereits viel getan wurde. Kein Wunder, dass die Kreisräte vor der Entscheidung, etwas in eine Schule zu investieren, bei den Schülerzahlen genau hinschauen.

Friedrich Zeller (SPD/Schongau) fiel bei den Haushaltsberatungen die Entwicklung der Schülerzahlen an der Realschule in Peißenberg auf. Wurden dort im Jahr 2017 noch 535 Schüler gezählt, waren es 2021 nur noch 449. Wobei das vergangene Jahr laut der Statistik der Kreiskämmerei kein einmaliger Ausrutscher war.

Immer weniger Realschüler in Peißenberg

Stattdessen ist ein klarer Trend erkennbar. Jahr für Jahr werden seit 2017 in Peißenberg weniger Realschüler gezählt. Die Mittelschule Peißenberg, die auf dem gleichen Campus angesiedelt ist, kann die sinkenden Schülerzahlen der Realschule nicht ausgleichen, obwohl ihre Schülerzahlen mehr oder minder stabil sind.

Angesichts des Umstands, dass nach Aussage der Landrätin Andrea Jochner-Weiß die lange vernachlässigte Realschule in Peißenberg „höchste Priorität“ bei künftigen Sanierungsplanungen genießen soll, meldete Zeller im Kreis- und Finanzausschuss Zweifel an, ob das so sinnvoll wäre.

Konkret ist geplant, die verschlissenen Schulcontainer, die in Peißenberg seit Jahrzehnten im Einsatz sind, abzureißen und stattdessen einen Ersatzneubau zu errichten (wir berichteten). Die dafür nötigen Kosten werden auf gut sechs Millionen Euro geschätzt.

Sollen Peißenberger Realschüler nach Schongau fahren?

Zeller stellte zur Debatte, ob man nicht grundsätzlich über die Realschule in Peißenberg diskutieren müsse. „Die Schüler können auch nach Schongau fahren und dort die Realschule besuchen“, sagte der Schongauer. Dadurch spare man nicht nur die Kosten für mögliche Sanierungen, sondern gleichzeitig auch noch die jährlichen Unterhaltskosten. Schaut man sich die Entwicklung der Schülerzahlen an der Realschule in Schongau genauer an, ahnt man, warum Zeller diesen Vorstoß wagte. Denn dort sind die Rückgänge noch deutlich krasser als in Peißenberg. Besuchten im Jahr 2017 noch 928 Schüler die Realschule in Schongau, waren es 2021 nur noch 763, also 165 weniger.

Bei der Landrätin kassierte Zeller dafür allerdings eine glatte Abfuhr: „Ich stehe hinter der Realschule Peißenberg. Die alte Containerlösung muss weg“, sagte Andrea Jochner-Weiß.

Bei den anderen beiden Realschulen im Landkreis – in Weilheim und in Penzberg – sind die Rückgänge der Schülerzahlen weniger deutlich. In Weilheim sank die Zahl der Realschüler von 626 im Jahr 2017 auf 597 in 2021, in Penzberg von 576 auf 514.

Auch Gymnasien im Landkreis Weilheim-Schongau verzeichnen rückläufige Schülerzahlen

Auch die Gymnasien im Landkreis verzeichnen rückläufige Schülerzahlen. So gingen in Weilheim im vergangenen Jahr 118 Schüler weniger aufs Gymnasium als noch 2017. In Schongau sank die Schülerzahl von 855 auf 791, in Penzberg von 967 auf 911. An allen drei Gymnasien ist aber in den kommenden Jahren mit erheblich steigenden Schülerzahlen durch die Wiedereinführung von G 9 zu rechnen.

Stabil geblieben sind weitestgehend die Schülerzahlen an den Förderzentren. In Weilheim besuchten 2017 insgesamt 183 Kinder und Jugendliche das FÖZ, 2020 gab es ein Zwischenhoch von 192 Schülern, 2021 waren es dann 180. In Penzberg sank die Schülerzahl am Förderzentrum leicht von 93 in 2017 auf 81 im vergangenen Jahr. Kontinuierliches Wachstum weist das Förderzentrum in Altenstadt auf. Wurden dort im Jahr 2017 118 Kinder beschult, waren es 2021 schon 134, wie aus der Statistik des Landkreises hervorgeht.

Stark abgenommen haben die Schülerzahlen an der Berufsschule in Schongau – innerhalb von fünf Jahren von 1245 auf 1072 Schüler in 2021. In Weilheim sind die Zahlen indes etwas stabiler: von 1672 im Jahr 2017 auf 1616 im Jahr 2021. In etwa auf gleichbleibendem Niveau bewegen sich auch die Schülerzahlen der FOS/BOS, die im vergangenen Jahr bei 562 lagen, vor fünf Jahren bei 592.

