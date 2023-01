Endlich Schnee auf den Pisten: Diese Ski-Lifte in der Region sind im Einsatz

Von: Theresa Kuchler

Über Schnee auf der Piste freuen sich die Skifahrer Lasse, Rafael, Mio, Luca und Pius (v.l.) aus Rettenbach. Die Buben waren am Dienstag die ersten, die mit ihren Brettern über den Hang am Auerberg geflitzt sind. © Hans-Helmut Herold

Mit kräftigem Schneefall hat sich am Wochenende der Winter zurückgemeldet. Ski- und Snowboardfahrer ließen da keine Zeit verstreichen und machten sich gleich auf den Weg zu den Pisten, an denen die Skilift-Betreiber ihre Arbeit aufgenommen haben.

Landkreis – Auf der Piste am Auerberg herrschte vom ersten verschneiten Tag an Hochbetrieb. „Wir haben den am Samstagnachmittag sofort geöffnet“, sagt Stefan Geisenhof von der Skiabteilung des TSV Bernbeuren, die den Lift an dem anfängerfreundlichen Hang betreibt.

So lange es die Schneelage zulässt, läuft der Lift in Bernbeuren montags bis freitags ab 14 Uhr, samstags ab 13.30 Uhr und sonntags ab 10 Uhr. Per Livebildkamera auf der Internetseite der Skiabteilung können sich Wintersportler jederzeit informieren, wie die Lage vor Ort aussieht.

Skifahren in Weilheim-Schongau: Bei Liften herrscht reger Betrieb

Zum ersten Mal in diesem Winter wurde auch der Ilgen-Schlepplift bei Steingaden wieder in Betrieb genommen. Der erste Schnee im Dezember hatte nicht ausgereicht, um die Pisten zu präparieren, doch nun sind die Hügel weiß genug. Wie Georg Lutz von der Liftanlage erzählt, waren am Sonntag bereits einige Skifahrer auf der rund 500 Meter langen Abfahrt unterwegs. „Für die Schneeverhältnisse war der Betrieb zufriedenstellend“, sagt Lutz.

Montags bis freitags hat der Ilgenlift von 13 bis 17 Uhr geöffnet, am Wochenende von 9.30 bis 17 Uhr. Zur aktuellen Lage auf der Piste kann man sich unter der Telefonnummer 08862/342 oder auf der Homepage der Gemeinde informieren.

Penzberg: Skilift auf der Bergehalde dank Schnee geöffnet

Eine weitere Möglichkeit, in Steingaden Ski zu fahren, bietet der Gagrashügel inmitten des Ortes. Mit seinem kleinen Schlepplift ist er der ideale Übungshang für Kinder und Anfänger. Auch hier ist seit dem Wochenende Betrieb.

In Penzberg freut man sich ebenfalls über den regen Schneefall, dank dem der Skilift auf der Berghalde in Betrieb genommen werden konnte. Das Skigebiet auf dem Freizeitgelände bietet eine einfache Skipiste, die ideal zum Skifahren und Snowboarden mit Kindern ist. Der Schlepplift läuft seit Montag und ist bis auf Weiteres täglich von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Aktuelle Informationen veröffentlicht die Stadt auf ihrer Homepage.

Flutlichtanlage ermöglicht Nacht-Skifahren an der Bromgergalm

Auch an der Brombergalm in Böbing hat der Neuschnee die Skisaison eingeläutet. Das kleine Skigebiet mit drei Abfahrten und einer Länge von insgesamt 1700 Metern ist seit Sonntag geöffnet. Laut Betreiber Christoph Erhard ist auf der kinder- und anfängertauglichen Piste schon einiges los. Damit das so bleibt, sollte es am besten noch einmal kräftig schneien. „Die Schneelage ist nicht so üppig“, sagt Erhard.

Der Lift an der Brombergalm ist unter der Woche von 13 bis 17 Uhr und am Wochenende von 9 bis 17 Uhr in Betrieb. Eine eigene Flutlichtanlage erlaubt das Skifahren hier auch im Dunkeln: Donnerstags ab 17 Uhr sowie freitags und samstags ab 19 Uhr ist das Nacht-Skilaufen auf der beleuchteten Piste möglich. Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen gibt es auf der Website.

In Schwabsoien laufen die Vorbereitungen - Lift soll am Wochenende öffnen

In Hohenfurch wird ebenfalls jeder Tag ausgekostet, an dem der Skihang im Norden mit Schnee bedeckt ist. Die Piste, die vor allem Kinder nutzen, ist seit Sonntag geöffnet. Sofort habe sich ein „reger Betrieb“ eingestellt, wie Markus Hefele vom örtlichen Skiclub erzählt. Bis auf Weiteres fährt der Lift montags bis freitags von 14 bis 16.30 Uhr. Am Wochenende kann man in Hohenfurch von 13 bis 16.30 Uhr Ski fahren. Ob der Lift in Betrieb ist, erfahren Interessierte unter www.sc-hohenfurch.de.

Noch etwas gedulden müssen sich Skifahrer in Schwabsoien. Wenn der Schnee liegen bleibt, wolle man am Wochenende mit dem kleinen Schlepplift im „Breiten Tal“ starten, sagt Georg Bussewitz vom Schwabsoiener Skiclub. Derzeit laufen noch die Vorbereitungen. Den aktuellen Stand erfahren Interessierte auf der Internetseite des Vereins.

