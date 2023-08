Schongauer Kanuten feierten Sommerfest mit Rückblick und Filmpremiere

Machte seinem Namen alle Ehre: Das Gaudirennen auf dem Lech war Bestandteil des Schongauer Kanuten-Sommerfestes. © Welz

Die Schongauer Kanuten haben beim Sommerfest im Vereinsheim am Lech unter anderem den Streifen über das 50. Wanderfahrtentreffen im Juni dieses Jahres angeschaut.

Schongau – Sommerfest der Kanusportabteilung des TSV Schongau: Zu dem zog es jüngst einen guten Teil der 110 Mitglieder an das idyllisch-gelegene Vereinsheim in der Dessau zum gemütlichen Beisammensein, einem Gaudirennen, romantischem Lagerfeuer und vor allem zur großen Premiere des Films zum Wanderfahrtentreff aus dem Juni dieses Jahres.

Denn: Das Bayerische Wanderfahrertreffen abhalten zu dürfen, ist eine Ehre. Das 50. Wanderfahrertreffen war also eine Krönung. Und so standen die Schongauer Kanuten vor der Premiere, zum ersten Mal Gastgeber für dieses großen Events sein zu dürfen.

Dreieinhalb Tage Programm galt es, dafür zu organisieren und 110 Gast-Kanuten willkommen zu heißen. Voller Eifer und Tatendrang hatten sich der Vorsitzende Karl Zwerger und sein starkes Team mit Bernd Kramer vorneweg an die Organisation gemacht. Das Resultat konnte sich sehen lassen: Die Schongauer zeigten ihren Gast-Kanuten die schönsten Ecken ihrer Heimat mit dem Auftakt, der Forggensee-Umfahrung. Die bunten Kanus boten dabei einen reizvollen Kontrast zum milchig-türkisen Wasser des Lechs.

Tolle Drohnen-Aufnahmen vom Wanderfahrtentreffen

Der Höhepunkt für die Gäste war dabei der Blick auf die Königsschlösser und die atemberaubenden Ammergauer und Allgäuer Alpen. Am folgenden Tag ging es zum tiefdunklen Staffelsee, und am dritten Tag mit etwas mehr Geschwindigkeit auf dem heimischen Lech von Lechbruck bis zum Vereinsheim in der Dessau.

Der dabei entstandene und jetzt gezeigte Film dokumentiert mit klaren und grandios-gefilmten Einstellungen mit einer Drohne diese Fahrten. Untermalt von emotionaler Musik, waren alle Gesichter wie gebannt auf die Leinwand gerichtet. Was für ein Erlebnis. Da waren sich alle Mitglieder einig.

Filmausschnitt: Beim Wanderfahrtentreffen im Juni dieses Jahres fuhren die 110 Gastkanuten unter anderem auch auf dem Forggensee. © Zwerger

Und die Bandbreite derer ist groß – vom jüngsten Mitglied mit sieben Jahren bis zum ältesten mit 97 Jahren. „Daran sieht man bereits, dass der Kanusport wirklich jede Altersgruppe begeistert und erreicht“, erzählt der Vorsitzende der Kanusportabteilung des TSV Schongau, Karl Zwerger, voller Freude. „Und das liegt nicht nur am Sport selbst, sondern auch daran, dass wir wirklich ein reichhaltiges Jahresprogramm anbieten mit Vereinsausflüge mit Mehrtagestouren ins Ötztal, nach Frankreich oder auch Slowenien.“

Aber nicht nur das abwechslungsreiche Programm ist für die Mitglieder interessant, sondern auch das Wintertraining, das von Dezember bis April im Schongauer Plantsch stattfindet. „Dort ist das Wasser optimal temperiert, so dass ganz in Ruhe zum Beispiel die Eskimorolle trainiert werden kann“, so Zwerger. „Schnupperer“ sind jederzeit willkommen, und so kann der Verein gerade in den Wintermonaten regen Zuwachs verzeichnen. Trainiert wird ein Mal in der Woche für alle Mitglieder ab zehn Jahre.

Ronja und Markus Niggl auf Rundkurs die Sieger

Und die jungen Mitglieder haben sichtlich Spaß an dem Sport. Das sah man spätestens beim traditionellen Gaudirennen, das auch in diesem Jahr beim Sommerfest ausgetragen wurde. Dabei geht es auf einen Rundkurs, gewonnen hat der, der am nächsten am rechnerischen Mittelwert liegt. „Damit bleibt es ein eher gemütliches Rennen, in dem es vielmehr um die Gaudi als um die Geschwindigkeit geht – damit eben jeder eine Chance hat“, so Zwerger.

Gewonnen haben jetzt übrigens Markus und Ronja Niggl. Und so durfte der Abend mit wundervollen Erinnerungen und Gesprächen am Lagerfeuer am Lech in der Dessau zuende gehen.

ELISABETH WELZ