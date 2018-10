Sparkassenautomat wird abgebaut

Per Aushang wurden die Kunden bereits darauf hingewiesen, ab heute Abend bleiben die Türen für den Sparkassenraum am Schongauer Marienplatz geschlossen.

Schongau– Kunden, die sich Bargeld holen möchten oder Kontoauszüge drucken, müssen aber nur ein paar Schritte weitergehen. „Der Automat der Sparkasse Oberland in der Münzstraße ist laut Google genau 270 Meter entfernt“, so Robert Christian Mayer, Leiter Kommunikation bei der Sparkasse Oberland. „Wir haben die Notwendigkeit nicht mehr gesehen, zwei SB-Automaten in diesem Bereich anzubieten.“

Intern sei dies schon länger geplant gewesen, der Mietvertrag wurde zum 1. Oktober gekündigt. Der Raum sei einfach zu groß gewesen, so Mayer. 125 Quadratmeter Gesamtfläche standen am Marienplatz zur Verfügung, der ungenutzte Kellerraum mitgerechnet. 15 Jahre lang wurden die Räumlichkeiten dort als Filiale mit Service genutzt, von 1984 bis 1999. Seither gab es nur noch Automaten. Gut zu wissen: Der Terminal an der Münzstraße ist rund um die Uhr zugänglich, außerdem gibt es in Schongau noch einen isolierten Automaten im Foyer des V-Markts am Wiesenweg.