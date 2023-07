Spatenstich: Generalsanierung der Mittelschule Schongau nun auch offiziell gestartet

Von: Elke Robert

Spatenstich für die Fotografen: (v.li) Peter Schrehardt (Haseitl Bau), die Bürgermeister Andreas Kögl (Altenstadt) und Falk Sluyterman (Schongau), Jochen Handke (Balda Architekten), Till Penski vom Stadtbauamt und Schulleiter Frank Pfaffenberger. © Hans-Helmut Herold

Seit Wochen wird schon fleißig gearbeitet im Altbau der Mittelschule Schongau, nun gab es nachträglich einen offiziellen Spatenstich für die Generalsanierung. Sind bisher schon rund 50 Millionen Euro in das Schongauer Schulzentrum geflossen, werden es nach Abschluss der Arbeiten weit über 70 Millionen sein.

Schongau – Das beste Wetter hatte sich die Stadt Schongau nicht ausgesucht, um den symbolischen Spatenstich vor der Mittelschule für die Fotografen festzuhalten: Als Bürgermeister Falk Sluyterman das Wort ergriff, nieselte es zwar nur, aber nach und nach spannten dann immer mehr Gäste ihre Regenschirme auf.

Bürgermeister Falk Sluyterman: „Es ist ein wichtiger Tag“

„Es ist ein wichtiger Tag“, sagte Sluyterman und erinnerte daran, dass an dem Schulgebäude aus den 1970er Jahren in den Jahrzehnten nur wenig gemacht worden ist. Das Schulhaus war völlig marode, es regnete herein, auch Schadstoffe waren verbaut. „Umso wichtiger war die Planung der Generalsanierung“, so Sluyterman.

2019 eingeleitet, machte 2020 Corona einen Strich durch die Rechnung, zu unsicher war die finanzielle Lage für die Stadt Schongau, das Projekt wurde auf Eis gelegt. „Das macht nicht immer Spaß, Absagen erteilen zu müssen“, erinnerte Sluyterman. „Ich bin dem Stadtrat dankbar, dass wir die Sanierung jetzt starten konnten.“

Bereits seit den Pfingstferien im Container-Interimsbau

Der Schulunterricht findet bereits seit den Pfingstferien im Container-Interimsbau statt, mit der Baustelleneinrichtung ist man ebenfalls gut vorangekommen. Das Gerüst steht, mit Abbrucharbeiten und der Entkernung im Altbau wurde begonnen. Neben dem dann sanierten Gebäude entsteht ein Anbau für die Verwaltung. Im Sommer 2025 will man fertig sein.

Das alte Gebäude der Mittelschule wird nun entkernt, Schadstoffe werden entsorgt, danach kann die Sanierung starten. Außerdem ist ein Anbau geplant. © Hans-Helmut Herold

Das Lernen in den Containern sei nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, der Unterricht direkt neben einer Großbaustelle auch nicht, aber künftig werde das Gebäude einem modernen pädagogischen Konzept entsprechen, versprach der Rathauschef auch den Mitgliedsgemeinden des Mittelschulverbands. Stellvertretend für diesen ergriff Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl dann symbolisch den Spaten. Außerdem Peter Schrehardt von der leitenden Baufirma Haseitl, Jochen Handke für das Architekturbüro Balda, Schulleiter Frank Pfaffenberger und, auch noch einmal extra hervorgehoben, Till Penski, der das Projekt für das Schongauer Stadtbauamt begleitet.

Neue Verkehrsführung am Schulzentrum bleibt bis Ende der Baustelle

Mit großer Sorgfalt hatte das Stadtbauamt vor Beginn der ersten Arbeiten am Schulgebäude die Verkehrsführung am Schulzentrum vorbereitet. Die Baustelle scheint mit Zäunen soweit abgesichert, dass sich dorthin niemand – auch nicht zufällig – verlaufen kann. „Das hat sich soweit eingespielt, wir hatten keine Rückmeldungen“, so Penski. Lediglich zwei Zebrastreifen seien nachträglich hinzugekommen, die nun noch beleuchtet werden sollen.

Die Mittelschule ist nun das letzte Gebäude im Schulzentrum, das auf Vordermann gebracht wird. 23 Millionen Euro sind eingeplant, von 3,3 Millionen Euro Mehrausgaben war in der jüngsten Stadtratssitzung die Rede. „Aufgrund der bereits vergebenen Gewerke zeichnet sich diese Baukostensteigerung bereits ab“, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Rund 50 Millionen Euro wurden gemeinsam mit Landkreis und Regierung zuletzt in Grund- und Realschule sowie Gymnasium investiert.

