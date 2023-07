Spektakel für den guten Zweck im Plantsch: 1124 Enten schwimmen um die Wette

Von: Hans-Helmut Herold

Teilen

Dicht an dicht standen die Zuschauer an der Rennstrecke im Plantsch. © Hans-Helmut Herold

Besser hätten die Voraussetzungen für das 3. Schongauer Entenrennen nicht sein können: Hochsommerliche Temperaturen, eine von der Feuerwehr optimal vorbereitete Rennstrecke im Plantsch und natürlich das hochmotivierte Organisationsteam von Rotary Schongau. Nicht zu vergessen die Hauptakteure: 1124 knallgelbe Enten mit ihren Frauchen oder Herrchen.

Schongau – Um die 120 Meter schlängelte sich der angelegte Wassergraben von der Plattform der Wellenrutsche bis zum Ziel an den Sonnenliegen. Natürlich wieder gespickt mit kleinen Hindernissen. Klar, man will ja die Spannung beim Rennen in die Höhe treiben.

Doch zuerst wird die Schönheitskönigin unter den Enten gesucht, die auf einem großen Tisch zusammengestellt wurden. Man konnte im Vorfeld solch ein kleines Tier erwerben und es kunstvoll verzieren. Alles für einen guten Zweck. Denn Rotary unterstützt wie in den vergangenen Jahren damit Menschen, die sozial nicht gerade oben auf schwimmen.

423 verzierte Enten stellten die Jury vor eine harte Wahl

Was die Jury begeistert, ist die Anzahl der verzierten Enten. 423 Exemplare mit verschiedensten Motiven reihen sich aneinander. Da wird die Auswahl für Roman Bauer, Monika Levinson, Cosima Rogg und Sven Kuhn förmlich zur Qual. Jeder der vier Juroren darf aus dem großen Teich vier Exemplare herausfischen. Diese 16 Stück kommen in die Endauswertung. „Da waren wahre Künstler am Werk, die sich richtig kreativ ausgetobt haben“, sagt Moderator Karlheinz Gaisbauer.

Die Sieger des Enten-Schönheitswettbewerbs: Mit bei der Prämierung Karlheinz Gaisbauer (li), die Präsidentin Carina Beer (Mitte), Monika Levinson (re. alle Rotary Schongau). © Hans-Helmut Herold

Eine der Künstlerinnen ist Barbara Weber-Ritzl. Sie hat ein derzeit heißes Thema aufgegriffen und dafür den Sonderpreis der Jury erhalten. Für die Krankenschwester war es ein Muss, eine SOS- Krankenhausente zu kreieren. Für ihre Darstellung von „Sisi mit ihren Kindern“ hat Marianne Weber den 1. Preis gewonnen, ein iPad. Es ist ihr zweites: Schon vergangenes Jahr hatte sie mit ihrer „Federente“ den 1. Platz belegt und das begehrte Tablet bekommen. „Die Frau hat einfach einen gelben Daumen“, so die Jury. Und Rotary-Präsidentin Carina Beer sagte: „Eigentlich hätten alle einen Preis für ihre tollen und ideenreichen Enten verdient.“

Zwei Enten machten das Rennen unter sich aus

Schließlich folgte der Startschuss für das Rennen. Bei den vier Vorläufen kommen jeweils die ersten 50 Enten in den Endlauf. Dicht gedrängt neben der Bahn stehen die begeisterten Zuschauer, die mit Anfeuerungsrufen nicht sparen. Das Rennfieber hat alle infiziert. Mancher vergisst dabei, in seine Bratwurstsemmel zu beißen. Selbst Plantsch-Chef Andreas Kosian entpuppt sich auf dem Dach des Kiosks als Experimentalfilmer. Sogar die Stimme von Kommentator Gaisbauer wechselt die Tonlage. Eine Oktav wird geknackt.

Seinen eigenen Rekord des Vorjahrs geknackt hat etwas abseits Philipp Wagner, der in vier Stunden über 120 Crêpes auf der Heizplatte gezaubert hat. Und das bei diesen Außentemperaturen, bei denen auch das Grillteam Heger-Weinberger im Doppelpack über 160 Bratwürste auf dem Grill wälzen.

Beim Entenrennen haben sich zwei deutlich vom Feld abgesetzt. Spannung auf den letzten Zentimetern. Welche macht das Rennen? Auch hier winkt als Preis ein iPad. Die Präsidentin übernimmt die Siegerehrung, beginnend bei Platz 50. Alle bekommen großzügige Preise von Sponsoren, die sich nicht lumpen lassen. Dann die drei Sieger. Mateo Silver (3.) aus Huttenried bekommt einen Fahrradhelm, Louis Woelk aus Schongau einen Gutschein über 150 Euro für eine Tracht. Und das iPad? Der oder die Siegerin war nicht mehr anwesend. Mal sehen, ob sich der Besitzer der Nummer 3301 noch meldet.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.