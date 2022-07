Tore und Tombola sollen den Spendentopf füllen: Handballer veranstalten Benefiz-Turnier für die kleine Amelie

Amelie Weith hofft zusammen mit ihren Eltern Sabine und Christian und ihrer kleinen Schwester Isabel auf viele Besucher beim Benefiz-Handballturnier. © Privat

„Einer für alle, alle für einen!“: Für die kleinen Schongauer Handballer ist das nicht nur so ein Spruch. Sie wollen Spenden sammeln. Für Amelie und alle anderen Kinder, die am Rett-Syndrom erkrankt sind.

Schongau – Vor knapp drei Jahren bekam Familie Weith die Diagnose Rett-Syndrom für ihre heute fünfjährige Tochter Amelie. „Dabei handelt es sich um eine neurologische Störung, bei der die Kinder bereits erlernte Fähigkeiten in Sprache und Bewegung wieder verlieren“, erklärt Mama Sabine. Da die betroffenen Nerven aber nicht zerstört werden, sondern „nur“ die Verknüpfungen blockiert sind, gibt es gute Chancen auf Heilung, oder zumindest auf Symptomlinderung.

Die Krux jedoch ist, dass vergleichsweise wenige Kinder (rund 50 pro Jahr) in Deutschland am Rett-Syndrom erkranken, wodurch die Entwicklung von Medikamenten für große Pharmakonzerne uninteressant ist. Und so basiert die komplette Forschung dazu auf Spendengeldern.

Forschung zum Rett-Syndrom basiert komplett auf Spenden – Turnier soll Geld einrbringen

Genau diese wollen die Schongauer Handballer nun generieren: Mit einem Benefiz-Turnier am Samstag, 23. Juli, in der Lechsporthalle. Von 10 bis 12 Uhr treten fünf Mannschaften der Minis (Jahrgang 2014/15) in neun Spielen gegeneinander an, und sogar die Mini-Minis (Jahrgang 2016/17) bestreiten ein Match. „Für jedes geworfene Tor gibt es Geld für unsern Spendentopf“, erklärt Mit-Organisatorin und Trainerin Verena Mock. Sie selbst hat viele Jahre mit Sabine Weith in einer Mannschaft gespielt. Und die Handball-Familie hält zusammen.

Doch nicht allein die Tore sollen die Forschung finanziell unterstützen. Die Handballer haben auch eine Tombola mit Glücksrad organisiert, mit tollen Sachspenden wie beispielsweise Eintrittskarten fürs Plantsch, den Kletterwald in Garmisch und den Augsburger Zoo. Ebenso wird der Verkauf von Essen und Getränken Eins zu Eins gespendet. „Das ist wirklich toll, wie sehr die Geschäftsleute, Firmen und auch Privatpersonen uns unterstützen“, freut sich Mock.

Organisatoren des Benefiz-Handballturniers freuen sich über jeden Sponsor

Doch natürlich ist immer Luft nach oben, und so würden sich die Organisatoren über jeden freuen, der noch auf den Sponsoren-Zug aufspringt. „Das dürfen auch gerne Privatpersonen sein, die beispielsweise die Summe für jedes geworfene Tor erhöhen“, hofft Mock auf weitere Unterstützer.

Amelie, die im Dezember sechs Jahre als wird, würde es auf jeden Fall helfen. „Ihr geht es soweit gut, doch natürlich hoffen wir auf ein schnelles Vorankommen der Forschung“, wünscht sich die Mama. Es gibt bereits erfolgsversprechende Ansätze in der Gen-Therapie. Allerdings erst an Mäusen. Darum braucht es noch viele Aktionen und Spendengelder, um in die nächste Phase der Forschung einsteigen zu können. Ein Anfang ist das Handball-Turnier, zu dem jeder ganz unverbindlich kommen, Spaß haben und dabei auch noch Gutes tun kann.

Spenden, Ideen und Sponsoren: So kann erkrankten Kindern geholfen werden

Wer Amelie und allen anderen Kindern, die am Rett-Syndrom erkrankt sind, helfen möchte, kann das auf vielfältige Weise: Kurzentschlossene Sponsoren für das Handball-Turnier können sich an Verena Mock (verenamock@yahoo.com) wenden. Wer Ideen für eine weitere Spendenaktion hat, kann sich auf der Internetseite www.amelieshoffnung.de über das Kontaktformular melden. Direkt spenden kann man unter dem Stichwort „Amelies Hoffnung“ bei Rett Syndrom Deutschland (IBAN: DE28 2005 0550 1385 2727 27, BIC: HASPEHHXXX). Christine Wölfle

