Eisbahn ist sportliche Bereicherung für die Schongauer Altstadt

Von: Rafael Sala

Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman war einer der Ersten, die auf der Kunststoff-Eisbahn auf dem Marienplatz ihr Können zeigten. © Herold

Die Jugendgarde der Faschingsgesellschaft Schongau machte den Anfang, dann waren die Nachwuchsmannschaften der „Mammuts“ dran: Unter großem Andrang ist auf dem Marienplatz in Schongau die Kunststoff-Eisbahn eröffnet worden. Dass das Projekt die Stadt vergleichsweise wenig kostet, ist einem glücklichen Zufall zu verdanken.

Schongau – Kein Tag wie jeder andere: So hätte das Motto am vergangenen Samstag in Schongau lauten können. Dort fand ein Ereignis statt, das der Stadtrat und die Bevölkerung lange herbeigesehnt haben und das immer wieder Gegenstand von Rathaussitzungen war: die Eröffnung der Kunststoff-Eisbahn am Marienplatz.

Einen guten Monat lang, mindestens bis Mitte Februar, haben Kinder und Erwachsene, Jung und Alt die Möglichkeit, von 9 bis 18 Uhr auf der 50 Quadratmeter großen Fläche zwischen dem Ballenhaus und der Mariensäule umherzuflitzen, dort Spaß zu haben und das eigene Können unter Beweis zu stellen. Alles unter der Begleitung der „Mammuts“ der EA Schongau, die mit ihrem Nachwuchs natürlich reichlich vertreten war und sein wird.

Faschings-Garde und Mammuts-Nachwuchs

„Nutzt die Anlage, freut Euch!“: Dieser Appell von Schongaus zweiter Bürgermeisterin Daniela Puzzovio (ALS) und Jugendrefrent Thomas Schleich (UWV) blieb nicht lange ungehört. Nachdem die Mädchen der Jugendgarde des Schongauer Faschingsgesellschaft mit Tanzeinlagen ihr Debüt gegeben hatten, strömten zahlreiche Kinder auf die Kunststoff-Eisfläche, allen voran die mit Helm, Handschuhen, Brustpanzer & Co bewehrten Klein- und Kleinstschüler der „Mammuts“.

„Toll“, findet die Anlage Franz Kölbl, der mit seiner Mutter Ulrike Kölbl aus Apfeldorf angereist war, um pünktlich um 11 Uhr am Start zu sein. Sie sei ohnehin in der Stadt gewesen, um Einkäufe zu erledigen, schildert die Mutter. „Das wollten wir uns dann natürlich nicht entgehen lassen.“

Die Jugendgarde der Schongauer Faschingsgesellschaft sorgte für Unterhaltung neben der Eröffnung der Kunsteisbahn. © Herold

Dabei ist es einem puren Zufall zu verdanken, dass die Anlage auf Betreiben der Aktions-Gemeinschaft „Schongau belebt“ in den Besitz der Stadt gelangt ist. Umfragen hätten gezeigt, dass der Bedarf nach Schlittschuhfahren im Winter „riesig“ sei, wie Standortförderin Tina Birke schildert.

Gerade nach der Corona-Zeit gebe es einen großen Bedarf an öffentlichen Veranstaltungen und Angeboten mit Sport und Bewegung. „Der ganz große Wunsch aller, die wir befragt haben, lautete: eine Eisbahn, die den ganzen Tag nutzbar ist, die allen zur Verfügung steht.“

Mit 12 000 Euro durchaus billig

Klingt in der Theorie gut, ist aber in der Praxis kaum umsetzbar. Kosten entsprechende im Handel erhältliche Anlagen mit Kunststoffplatten, Torwand, Absperrungen und Gerätschaften doch meist astronomische Summen. Er selbst habe deswegen kaum seinen Augen trauen können, als er diesbezüglich im Internet unterwegs war, berichtete Schleich. Auf den Seiten der „Teamsportarena“ in Schongau erfuhr er, dass eine Eisbahn mit Kunststoffplatten, Toren, Absperrungen und allem Drum und Dran zum Verkauf stehe – sozusagen gleich um die Ecke.

Und das zum richtigen Zeitpunkt, quasi wie bestellt. Der Preis: 12 000 Euro, „eine Summe, die absolut machbar ist“, wie Birke hinzufügt. Denn zur Verfügung standen auch Fördergelder vom Bund und vom Freistaat, so dass das Geldsäckel der Stadt nicht allzu stark strapaziert wird.

Schwung in die Altstadt bringen

Natürlich hat es auch Widerstand gegen das Projekt gegeben: Ist doch eine Eisbahn, über die mehrere Stunden am Tag die Kufen flitzen, mit einer entsprechenden Geräuschkulisse verbunden, die, gelinde gesagt, nicht jedermanns Sache ist.

Freuen sich riesig über die Eröffnung der Eiskunstbahn: Standortförderin Tina Birke und EAS-Nachwuchstrainer Björn Michels. © Sala

Stadträtin Kornelia Funke (CSU) weiß ein Lied von Klagen im Vorfeld zu singen. „Klar, es gab Beschwerden, wie das eben immer so bei solchen Veranstaltungen ist.“ Damit müsse man eben leben. Die Innenstädte zu beleben, dem Geschäftesterben entgegenzuwirken und immer wieder mal attraktive Angebote zu schaffen, sei für eine Stadt wie Schongau unerlässlich. Man müsse sich eben fragen, was man wolle. „Ich sage ganz klar: Schwung in die Innenstadt bringen“, so Funke.

Torwandschießen immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr

Eine Haltung, die der gesamte Stadtrat teilen dürfte. Für Björn Michels, dem Hauptnachwuchstrainer der „Mammuts“, jedenfalls sind die kommenden Tage und Wochen ein Anlass zu Freude: „Ich finde es gut, dass durch dieses Ereignis Schongau wieder belebt wird und dass wir der Bevölkerung zeigen können, was unsere Kids so alles draufhaben.“

Eine der Hauptattraktionen wird das Torwandschießen sein, das immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr stattfindet. Insgesamt neun Finalisten aus dem Wettbewerb dürfen am 27. Januar in der Eissporthalle ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen – zum Heimspiel der „Mammuts“ gegen die „Devils“ aus Ulm. Dem Sieger winkt ein toller Hauptpreis.

