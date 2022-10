Die Stadt Schongau kämpft weiter gegen illegale Wettbüros in der Altstadt

Von: Elke Robert

Beide Annahmestellen für Sportwetten in der Schongauer Christophstraße waren vergangene Woche geöffnet, eine Genehmigung scheint es aber nicht zu geben. Im Gegenteil versucht die Stadt Schongau seit bald drei Jahren, eben diese Wettbüros in der Altstadt zu verhindern. © Robert

Die Stadt kämpft weiter gegen die beiden Büros für Sportwetten, die in der Altstadt ohne Genehmigung betrieben werden. Seit 2019 versucht man, den Wetthöhlen einen Riegel vorzuschieben und ist dem mit dem Billigungsbeschluss für einen Bebauungsplan einen kleinen Schritt näher gekommen.

Schongau – Der Bebauungsplan „Historische Altstadt“ geht nun in die Auslegung. Das hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Hintergrund: Man will dringend gegen die beiden illegalen Wettbüros in der Christophstraße in der Schongauer Altstadt vorgehen. Es laufen Verfahren, der baurechtswidrige Zustand müsse geklärt werden, bestätigt Stadtbaumeister Sebastian Dietrich auf Anfrage der Schongauer Nachrichten. Ziel der Eigentümer sei, eine Genehmigung herbeizuführen, die Stadt hält jedoch beide Büros für Sportwetten für „nicht genehmigt und auch nicht genehmigungsfähig“. so Dietrich.

Ganz unabhängig davon, wie die Regierung von Oberbayern entscheidet, wolle die Stadt aber die beiden Annahmestellen auf einer anderen Ebene ausschließen, nämlich auf der Ebene der Bebauungspläne. Dazu hatte man bereits im Dezember 2019 beschlossen, den Bebauungsplan „Vergnügungsstätten in der historischen Altstadt“ aufzustellen (wir berichteten). Um eine stärkere Handhabe zu bekommen, änderte man den Aufstellungsbeschluss im Juli 2020 in „Bebauungsplan historische Altstadt“. Außerdem war eine Veränderungssperre verhängt worden über das gesamte Gebiet.

Klare Regeln, was in der Altstadt nicht erwünscht ist

Ziel und Zweck der Planung sei es, im Altstadtbereich Betriebe, die sexuelle Dienstleistungen anbieten, Vergnügungsstätten, Einzelhandel mit erotischen Artikeln und Wettannahmestellen auszuschließen. „Da geht es auch um Lärmbelästigung, teilweise grelle Werbung und die Verzerrung des Mietpreises“, begründete es Dietrich im Bauausschuss. Man wolle verhindern, dass hochwertige Nutzung aus dem Altstadtgebiet vertrieben werde. „Das sind alles gute Gründe, das im Altstadtbereich auszuschließen.“ Der Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplans umfasst nahezu den gesamten Altstadtbereich bis auf jene Bereiche, wo es bereits einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt oder bald geben wird.

Das Landratsamt Weilheim-Schongau bestätigt, dass die beiden Wettbüros nach dem neuen Glücksspielstaatsvertrag noch nicht genehmigt sind. Zuständig sei jedoch in diesem Falle die Regierung von Oberbayern.

Dort teilt man lediglich mit, dass derzeit die beiden Erlaubnisanträge für die zwei Wettvermittlungsstellen in der Christophstraße geprüft würden. Auch auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten gibt es nicht mehr Informationen, weder, seit wann die Anträge laufen, noch, wie lange das Verfahren in etwa dauert. „Wir bitten um Verständnis, dass wir noch keine Aussage zum Ergebnis der Prüfung treffen können“, so Wolfgang Rupp, Pressesprecher der Regierung von Oberbayern. Auch zum Leidwesen der Stadt Schongau würden sich solche Prüfungen derzeit sehr lange hinziehen, kommentiert dies der Stadtbaumeister. Unterdessen werden in der Christophstraße weiter Wetten angenommen.

