Weil Kommunalaufsicht Einwände hatte: Schongau musste Haushalt neu aufstellen

Von: Elke Robert

Unter anderem die Kosten für das Plantsch sorgten in der Debatte um den Haushalt für Gesprächsbedarf. (Symbolbild) © HANS-HELMUT HEROLD

Erst jetzt verabschiedete der Schongauer Stadtrat einen genehmigungsfähigen Haushalt für 2023. Es habe noch Gesprächsbedarf mit der Kommunalaufsicht gegeben. Gerechnet wird nun ohne Kreditaufnahme, dafür mit deutlich mehr Gewerbesteuereinnahmen.

Schongau – „Alle freiwilligen Leistungen liegen derzeit auf Eis, weshalb sämtliche Zuschüsse nicht ausbezahlt werden konnten.“ Dies erklärte Stadtkämmerer Werner Hefele in der jüngsten Stadtratssitzung. Der Grund: Die Kommunalaufsicht hatte den in der Stadtratssitzung am 14. März beschlossenen Haushalt nicht genehmigt, weshalb es vor zwei Wochen einen Termin im Landratsamt gegeben hatte. Nun wurde dem Stadtrat eine Variante für den Haushalt, die der Haupt- und Finanzausschuss Anfang Juli beschlossen hatte, zur Abstimmung vorgelegt.

Der große Unterschied: Diesmal will man ohne eine eingeplante Kreditaufnahme von vier Millionen Euro auskommen und verzichtet auf die rücklagenfinanzierte Zuführung von 2,9 Millionen Euro vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. „Die Finanzierung der Rücklagenentnahme ist nur noch unter sehr strengen Auflagen möglich, dann müsste die Stadt zum Beispiel sämtliche freiwilligen Leistungen streichen“, fasste es Hefele zusammen.

Schongau verabschiedet erneut Haushalt für 2023 – Nun mit höheren Gewerbesteuereinnahmen

Offenbar hat man bei dem Gespräch mit der Kommunalaufsicht auch über die bisherigen Ansätze im Haushalt 2023 in puncto Gewerbesteuer diskutiert. Statt den vormals eingeplanten 9,5 Millionen sind nun 14 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen angesetzt. Hintergrund: Die im Haushalt zunächst prognostizierte Rückzahlung von Gewerbesteuern sei bisher noch nicht realisiert. Außerdem gebe es seitens der Firmen und Gewerbetreibenden Widersprüche gegen Steuerbescheide in Höhe von 2,7 Millionen Euro.

Inwiefern sich jedoch die prognostizierten Steuereinnahmen in den Finanzjahren 2024 bis 2026 realisieren ließen, müsse genau beobachtet werden, so Hefele. Unter Umständen müssten doch die freiwilligen Leistungen reduziert bzw. die Einnahmen erhöht werden, so die Mahnung des Stadtkämmerers im Hinblick auf ein weiteres Sparen.

Durch diesen neuen Ansatz enthält der Haushalt in jedem Fall keine genehmigungspflichtigen Bestandteile mehr. Lediglich für die Stadtwerke werde eine Kreditaufnahme notwendig, was aber laut Kommunalaufsicht bei kostendeckend arbeitenden Einrichtungen kein Problem darstelle, wie Hefele erläuterte. Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt zum Jahresende beträgt nun nur noch knapp zehn Millionen Euro statt der vorher errechneten knapp 14 Millionen Euro.

Kostensteigerung bei Mittelschul-Sanierung zeichnet sich schon jetzt ab

Zwar ist erst in der kommenden Woche der offizielle Spatenstich für die 22,5 Millionen Euro teure Sanierung der Mittelschule, aber eine Kostensteigerung von 3,3 Millionen Euro zeichnet sich wohl jetzt schon ab. Diese wird laut neuem Haushaltsplan gleichmäßig auf die Jahre 2024 bis 2026 verteilt. Mit einer gleichzeitigen Erhöhung der Zuwendungen seitens der Regierung sei aber nicht zu rechnen, so Hefele. Allerdings habe man diesbezüglich bereits mehrere Telefonate geführt, über einen möglichen Zuschuss in Höhe eines siebenstelligen Bereichs sei gesprochen worden, was aber noch nicht mit eingerechnet sei.

Weitere Ausführungen gab es seitens der Stadtkämmerei nicht. Michael Eberle (CSU) hatte dann aber doch noch eine Frage. Wie schon bei der Haushaltssitzung im März wollte er wissen, wie sich das hohe Defizit von voraussichtlich 2,2 Millionen Euro beim Schongauer Bad Plantsch zusammensetzt und warum bei der Stadtkämmerei mit anderen Zahlen gerechnet werde als bei den Ansätzen von Andreas Kosian, Leiter des Kommunalunternehmens. Das Plantsch wird seit Anfang 2023 als Regiebetrieb der Stadt geführt, die Erklärungen Hefeles über die voraussichtlich deutlich höher ausfallenden Schulden konnte Eberle jedoch nicht nachvollziehen, „da tue ich mir schwer, ich habe das Gefühl, dass wir Zahlen doppelt veranschlagt haben“.

Dem CSU-Stadtrat sprang Markus Keller (Grüne) zur Seite. Er beantragte eine Auflistung im Vergleich Plantsch heute unter Regiebetrieb der Stadt und vormals dem Betrieb als reines Kommunalunternehmen. „Es wäre schön, wenn wir transparent dargestellt bekommen würden, was uns das Plantsch kostet.“ Mit dieser Lösung konnte auch Eberle leben, der aber daran erinnerte, dass die CSU schon im März eine Anpassung der Zahlen im Haushalt beantragt hatte – was mehrheitlich abgelehnt worden war. „Schade, das hätte verhindern können, dass die Stadt bis Juli ohne genehmigten Haushalt war“, so Eberle. Die 14 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen seien ein nachvollziehbarer Ansatz. Der Haushalt wurde einstimmig verabschiedet.

