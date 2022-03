Geschwindigkeitslimit in Schongau? Stadt unterstützt Initiative „Tempo 30“

Von: Elke Robert

Bei diesem Bauvorhaben an der Schönlinderstraße in Schongau-West könnte bei Tempo 30 vielleicht auf die hohe Schallschutzmauer, die fast auf der kompletten Länge an der Straße errichtet werden muss, verzichtet werden. © Hans-Helmut Herold

Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet Schongau ist der Wunsch der Grünen-Fraktion. Rein rechtlich ist dies derzeit nicht umsetzbar, aber der Stadtrat setzt dennoch ein deutliches Zeichen.

Schongau – Bettina Buresch, Fraktionsvorsitzende der Grünen, ist schon lange an dem Thema „Tempo 30“ dran. Immer wieder schlägt sie eine Geschwindigkeitsreduzierung für verschiedene Straßen vor, wie etwa für die Schönlinderstraße. Statt Baugrundstücke wegen zu starker Lärmbelastung hinter hohen Schutzwänden zu verstecken, wie dies dort nun erstmals der Fall sein wird, könnte man bei einer Geschwindigkeitsreduzierung darauf wohl vermutlich verzichten. Auch Bürgermeister Falk Sluyterman hatte schon seine Sympathie für die Idee bekundet, mehrere Städte testen großflächig Tempo 30.

„Uns ist klar, dass die Gesetzgebung ein flächendeckendes Tempo 30 noch nicht hergibt“, so Buresch. Aber immerhin gebe es deutliche Signale seitens der Verkehrsbehörden, dass sich etwas ändern werde. Es sei ja auch ein Unding, wenn die Gemeinden nicht selbst Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort hätten. Sie verwies auf Peiting, wo gerade 30-Schilder wieder abgebaut werden müssen, „da merkt man nichts von der Souveränität der Gemeinden, das ist in der heutigen Zeit sehr rückschrittlich“, monierte sie.

Stadträtin kritisiert, dass zu viele Strecken in Schongau mit Pkw zurückgelegt werden

„Tempo 30 ist gut für Mensch und Umwelt und unverzichtbar für das Erreichen der Klimaziele“, begründete die Grünen-Stadträtin den Antrag. In Schongau würden zu viele Wege, auch Kurzstrecken, mit dem Pkw zurückgelegt, was auch an der speziellen Topographie mit problematischen Steigungen liege. Für E-Biker jedoch kein Problem. Und damit nun immer mehr Bürger aufs Fahrrad umsteigen, müssten sie sich auch im Verkehr sicher fühlen. Bei Tempo 30 könne man auf den ein oder anderen Radweg verzichten und eine Fahrradspur einfach auf der Straße kennzeichnen – das spare viel Geld.

Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet mache auch den Verkehr sicherer, weil es die Bremswege bedeutend verkürze. „Das kann Menschenleben retten“, so Buresch. Nicht zuletzt verwies sie darauf, dass eine durchgehende Geschwindigkeitsreduzierung vielleicht noch ein Anreiz für den ein oder anderen Autofahrer sei, auf die Umgehungsstraße auszuweichen. Dies hatte kürzlich Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt in Weilheim gegenüber den Schongauer Nachrichten ausgeführt.

Nur in wenigen Straßen in Schongau könne Tempo 30 noch umgesetzt werden

Vier Punkte hatten die Grünen herausgearbeitet, wie man in Schongau sofort aktiv werden könnte: Wo dies möglich ist, in Schongau Tempo 30 umsetzen und einen Lärmaktionsplan erarbeiten, sich als Pilotprojekt anzubieten und der kommunalen Initiative anzuschließen „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Mehr als 70 Städte und Gemeinden seien bereits Mitglied, zuletzt war Stuttgart beigetreten, und es würden täglich mehr, „das erhöht den Druck auf den Gesetzgeber“.

Es gebe nur noch wenige Straßen in Schongau, wo man nach der Straßenverkehrsordnung Tempo 30 umsetzen könne, so der Hinweis Sluytermans. Diese Einschätzung teilte auch Hans Rehbehn (CSU). Grundsätzlich sehe er Tempo 30 als Radfahrer aber sehr positiv: „Wir brauchen keine Schutzstreifen und keine Fahrradwege.“ Von einem Lärmaktionsplan hielt er jedoch nichts – „das ist ein Haufen Papier, wenn wir einzelne Schlaglöcher zumachen, wäre es leiser“.

Diskutiert wurde, ob man sich der Städteinitiative für einen verträglicheren Straßenverkehr, die auch vom Deutschen Städtetag unterstützt wird, anschließen wolle. „Da sind viele Punkte drin, die wir als Stadt Schongau mit unterschreiben könnten“, so Bürgermeister Sluyterman.

Tempo 30 in Schongau? Das hat der Stadtrat beschlossen

Friedrich Zeller (SPD) fand das Ansinnen der Grünen-Fraktion richtig, „das passt voll in die heutige Zeit“. Die Regelgeschwindigkeit innerorts bei Tempo 30 festzusetzen, sei eine jahrzehntelange Forderung des Städtetags und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). „Die Ausnahme 50 wäre dann bei Ausfallstraßen möglich.“ Er bezweifelte aber, dass rein rechtlich derzeit eine weitere Umsetzung für Schongau möglich ist – außer mit Umbaumaßnahmen. Dass dafür das Geld fehle, befürchtete Nina Konstantin (ALS).

„Ich bin auch für Tempo 30, aber eine konsequente, vernünftige Kontrolle wäre nötig“, so Kornelia Funke (CSU). Der Stadtrat verständigte sich auf folgende Schritte: Die Schongauer Verwaltung sucht nach weiteren Straßen, wo schon heute eine Zone 30 umsetzbar ist (gegen eine Stimme beschlossen). Man unterstützt das Vorhaben, die Gesetze so zu ändern, dass Kommunen Tempo 30 selbst anordnen dürfen (gegen zwei Stimmen beschlossen) und tritt der Initiative bei (gegen zwei Stimmen).

