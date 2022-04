Stadtmauerrundweg in Schongau geplant: Schilder sollen aufgestellt werden

Von: Elena Siegl

So sehen die Schilder aus, die für den Rundgang entlang der Stadtmauer geplant sind. © Stadt Schongau

Die Schilder für einen Rundweg um die Altstadt sind fertig, sobald die Witterung passt, sollen sie entlang der Stadtmauer aufgestellt werden. Auch Tafeln in der Stadt dürften bald folgen.

Schongau – Zwölf Schilder sind es insgesamt, die aufgestellt und künftig zu einem informativen Rundweg um die Schongauer Stadtmauer einladen sollen. Der stellvertretende Stadtbaumeister Robert Thomas informierte in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses über die geplanten Standpunkte. Das Projekt hatte das Gremium bereits im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht.

Start des Rundgangs soll nördlich des Frauentors sein. Dann folge eine relativ lange Strecke ohne Schild, so Thomas. Die Gegebenheiten seien sehr eng, auch ohne Schild bestehe keine Gefahr, sich zu verlaufen, und die Besucher könnten bis zum zweiten Schild, oberhalb der Heilig Kreuz Kapelle, durchgeführt werden. Weiter geht es unter anderem über ein Schild unterhalb des Tors am Bahnberg und den Polizeidienerturm zurück zum Frauentor, von wo aus man wieder gut in die Altstadt komme, so Thomas.

Man habe darauf geachtet, dass die Texte der Schilder auch zu den gewählten Standorten passen. So habe man etwa vom Bereich des Kasselturms aus einen tollen Blick auf den Schloßberg, um den es beim dortigen Schild auch geht.

Alle Schilder sowie deren Inhalte sind abschließend abgestimmt und produziert. Sobald es die Witterung zulässt, werden sie aufgestellt, erklärte Thomas.

Schilder innerhalb der Altstadt geplant

Zusätzlich sollen auch innerhalb der Altstadt an sogenannten „Points of Interest“ bekanntlich Schilder aufgestellt werden, und zwar zum Thema „Sehen, was war“. Es geht um nicht mehr vorhandene beziehungsweise in ihrer Erscheinung und Funktion geänderte Häuser in der Altstadt. Die Runde, die das Stadtbauamt erarbeitet hat, wurde bereits Vertretern des Historischen Vereins, der Tourist Info sowie dem Kreisheimatpfleger vorgelegt und fand laut Thomas bei allen Beteiligten großen Anklang. Über den Inhalt und Aufstellungspunkt der Schilder will er in einer kommenden Sitzung informieren.

Fest steht allerdings bereits, dass die Schilder nicht wie ursprünglich vorgesehen direkt an den Gebäuden befestigt, sondern abgesetzt als Solitärschilder fundamentiert werden. Das habe unter anderem den Vorteil, dass man nicht an alle betroffenen Hausbesitzer herantreten müsse. Außerdem stünden die modernen Schilder nicht mehr in Konflikt mit den alten Gebäuden. Es sehe ansprechender aus, fand unter anderem auch Stadträtin Kornelia Funke (CSU).

Tatsächlich sind noch drei weitere Schilder geplant: Im nördlichen Stadtmauerumfeld zur historischen Einordnung der Stadtmauergestaltung in diesem Bereich. Über die NS-Vergangenheit soll aufgeklärt werden. Auch diese Schilder sollen zeitnah produziert und aufgestellt werden.

An diesen Stellen sollen die Schilder für den Stadtmauerrundweg aufgestellt werden. © Stadt Schongau

Diskussionen um Schilder im Bau- und Umweltausschuss

Es ist ein schönes Projekt – sowohl für Schongauer, als auch für Touristen, so Funke. Sie freue sich, dass man es zur Umsetzung habe bringen können. „Radikal widersprechen“ musste dem Bettina Buresch (Grüne). „Ich bestreite nicht, dass der Inhalt der Schilder wichtig ist. Aber ich bestreite, dass sie das optische Bild der Stadt verbessern werden.“ Sie würde lieber die pure Architektur genießen und fotografieren, ohne hinterher ein Schild heraus retuschieren zu müssen. Es sei eine große Menge an Schildern, die das Ambiente der Stadt stören würden. Auch seien Schilder nicht mehr zeitgemäß. Die Zukunft sieht Buresch eher in kleinen QR-Codes fürs Handy.

Man sei zwar auch in Schongau in der digitalen Welt angekommen, informative Beschilderungen seien aber immer zeitgemäß, setzte Bürgermeister Falk Sluyterman den Ausführungen entgegen. Gerade mit Kindern sei es schön, von Schild zu Schild zu gehen und es gemeinsam zu lesen, meinte Ilona Böse (SPD). Auch die Aufarbeitung der Vergangenheit sei extrem wichtig in der heutigen Zeit.

QR-Codes seien durchaus schon Thema im Tourismus. „Das entwickelt sich parallel“, so Funke. Zum Beispiel biete man bereits einen virtuellen Stadtrundgang mit Oliver Pötzsch an. Das Schilder-Projekt „ist in vielerlei Hinsicht sehr positiv“. Viele Fakten, die dort erklärt werden, wüssten auch viele Schongauer nicht mehr. Und „die Gestaltung der Schilder ist wesentlich zurückhaltender, als ursprünglich geplant.“ Funke regte außerdem an, am Wohnmobilplatz ein Übersichtsschild für die Touristen aufzustellen.