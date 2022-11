Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt: Der neue Christus ist da

Restaurierung der Kreuzigungsgruppe

Schongau hat einen neuen Christus. An der Fassade der Stadtpfarrkirche hat die geschnitzte Figur, die ein Oberammergauer Holzbildhauer angefertigt hat, ihren Platz eingenommen. Nun hofft der Förderverein auf Spenden.

Schongau – Helmut Hunger legt seinen Kopf in den Nacken und blinzelt zufrieden in die Sonne. Der Vorsitzende des Fördervereins für Mariae Himmelfahrt hat sich mit etwas Entfernung vor die Ostfassade der Schongauer Stadtpfarrkirche gestellt, um die fast zwei Meter große Christusfigur besser mustern zu können.

Ein wenig ungewohnt ist der Anblick noch. Die geschnitzte Figur an der Außenwand des Gotteshauses, die ein schlichtes Holzkreuz trägt und unter der die trauernde Mutter Gottes aus den 1950er-Jahren angebracht wurde, ist schließlich noch ganz neu. Der Holzbildhauermeister Florian Härtle aus Oberammergau hat den Christus eigens für die Stadtpfarrkirche angefertigt.

Neuer Christus an Schongauer Stadtpfarrkirche

Wie berichtet, wurde die alte Christusfigur aus der Barockzeit, die bislang an der Ostwand von Mariae Himmelfahrt zu sehen war, zur Restauration abmontiert. Nachdem der Restaurator Paul Ressl aus Altenstadt dem wertvollen Stück zu frischem Glanz verholfen hatte, wurde es im Innenraum der Kirche aufgehängt. „Die Figur war zu wertvoll, um sie draußen hängen zu lassen“, erklärt Hunger. Das gotische Kruzifix, das zuvor im Kircheninneren hing und seinen Platz für den restaurierten Barock-Christus räumen musste, wurde derweil in die Kirche Verklärung Christi ausgelagert.

Mit dem neuen Christus aus Oberammergau kam auch eine altbekannte Figur an die Außenfassade der Stadtpfarrkirche zurück. Die Maria, die eine Schongauerin in den 1950er-Jahren an Mariae Himmelfahrt stiftete und die seither ihren Platz am Fuße des Kruzifix hat, hat Ressl in den vergangenen Monaten ebenfalls mühevoll restauriert. Die Figur der Mutter Gottes beeinflusste maßgeblich, wie der neue Christus gestaltet wurde. „Er sollte zur Maria passen“, sagt Hunger.

Marienfigur aus den 1950er-Jahren bestimmte Aussehen des neuen Christsus

Bevor Holzbildhauer Härtle zu schnitzen begann, schaute er sich die Maria also genau an und entwarf anhand ihres Stils die Skizzen. Auch das Material, Eichenholz, gab die Marienfigur vor. Härtle arbeitete, mit Unterbrechungen, seit Januar an der Schongauer Figur, die er in drei Teilen anfertigte (aus einem Stück den Korpus und die Arme). Vor kurzem durfte die Skulptur die Werkstatt in Oberammergau schließlich verlassen.

Die Stadtpfarrkirche hat den neuen Christus in Auftrag gegeben und bezahlt. Für die Herstellung des Korpus sind dafür rund 10 000 Euro angefallen, die Fassung hat weitere 3500 Euro gekostet, sagt Harry Behne, der bis vor kurzem die Verwaltung der Pfarreigemeinschaft in Schongau leitete.

Zur Finanzierung sammelt Förderverein bei Benefizkonzert Spenden

Der Förderverein ist derweil für die Restaurierung des barocken Christus und der Marienfigur aufgekommen. Knapp 12 000 Euro hat der Verein, der sich für den Erhalt des Kircheninventars einsetzt, dafür in die Hand genommen. Eine stattliche Summe, die sich durch die Mitgliedsbeiträge allein nicht bestreiten lasse, sagt Hunger.

Deshalb veranstaltet der Förderverein an diesem Sonntag, 20. November, ein Benefizkonzert. „Wir hoffen damit auf Spenden für die Restaurierung“, sagt Hunger. Der Fördervereinsvorsitzende freut sich bereits auf den Konzertabend, der sich auch das 400-jährige Bestehen des Kirchenchores von Mariae Himmelfahrt und den 100. Geburtstag von Chorregent Joseph Kraus zum Anlass genommen hat, und hofft auf viele Besucher.

Das Benefizkonzert findet an diesem Sonntag, 20. November, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt statt. Der Eintritt zum Konzertabend ist frei, die Spenden kommen der Restaurierung der Kreuzigungsgruppe zugute.

