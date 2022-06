Im Landkreis Weilheim-Schongau:

Stadtradeln für den Klimaschutz

Von: Rafael Sala

Sie werden selbst kräftig in die Pedalte treten: (v.l.) Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Naomi Watzlawik-Hammer, Jana Krekeler, Benedikt Wiedemann und Veronika Schellhorn (Miarbeiter des Landratsamts Weilheim-Schongau). © sala

Es ist so weit: Das vierte Stadtradeln steht in den Startlöchern. Beginn ist an diesem Samstag, 25. Juni. Dann heißt es, drei Wochen lang so oft wie möglich in die Pedale zu treten. Vier Landkreise sind heuer mit dabei. Ein Rekord.

Landkreis – Sie kam ganz schön ins Schwitzen, der Drahtesel hielt sie ordentlich auf Trab. Am Schluss zeigte der Tacho 250 Kilometer an. „Ich habe mich gefreut, eine tolle Sache“, schilderte Landrätin Andrea Jochner-Weiß lachend bei einem Pressegespräch auf dem Gelände der „Villa Rustica“ am gestrigen Donnerstag in Peiting.

Die oberste Dienstherrin des Landkreises Weilheim-Schongau war nicht die Einzige, die die Pedale bemühte – sie reihte sich ein in die Zahl 2669. So viele Menschen hatten vergangenes Jahr beim beliebten „Stadtradeln“ mitgemacht. Auf die Energiebilanz umgerechnet, heißt das: 72 Tonnen Kohlendioxid wurden auf diese Weise eingespart. Eine beachtliche Bilanz.

So viele Kilometer wie möglich

Eine, die nach dem Wunsch der Veranstalter – darunter das Landratsamt, Abteilung „Gesundheitsregionplus“ – in diesem Jahr im Idealfall übertroffen werden soll. Ab dem morgigen Samstag ist es so weit: Drei Wochen lang, bis zum 15. Juli, hat jeder, der will, die Möglichkeit, sich aufs Fahrrad zu schwingen und so viele Kilometer wie möglich zu fahren.

Konkret geht das so: Teilnehmer werden Teil eines Teams und melden sich auf dem Portal www.stadtradeln.de an. Dann notiert er sich jeden Kilometer, den er fährt, und trägt die jeweilige Anzahl im Portal ein – entweder noch am gleichen Tag oder aufsummiert am Ende der Aktion. Ob von Zuhause in die Arbeit, ob auf Ausflügen oder auf der Fahrt zum Einkaufen: Jeder Kilometer wird angerechnet.

Spaß als größte Motivation

Man solle sich aber nicht dazu gezwungen sehen, es solle vielmehr Spaß machen, ergänzt Landratsamt-Mitarbeiter Benedikt Wiedemann, der selbst nichts lieber tut, als sich aufs Fahrrad zu setzen und so viel wie möglich zu fahren: „Es soll natürlich Spaß machen. Das ist die größte Motivation.“

Am Ende wird die Gesamtzahl an gefahrenen Kilometer errechnet. Vergangenes Jahr waren es satte 192 000 Kilometer. „Das entspricht einer Einsparmenge an Energie von zehn bis zwölf Personen über ein ganzes Jahr – Autofahren, Heizung und Flugreisen inbegriffen“, schilderte Jana Krekeler, Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes in Weilheim.

15 Kommunen machen mit

Zwar erscheine das angesichts der Unmengen an Energie, die täglich deutschlandweit verbraucht wird, wie ein Tropfen auf den heißen Stein: „Aber viele Tropfen machen den Stein dennoch nass.“

Die Chancen heuer stehen gut: 15 Kommunen aus den Landkreisen Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach haben sich bereits angemeldet. In der hiesigen Region sind das Altenstadt, Bernried, Huglfing, Iffeldorf, Oberhausen, Peißenberg, Peiting, Penzberg, Polling, Raisting, Schongau, Seeshaupt, Steingaden, Weilheim und Wielenbach.

Schönheit der Natur entdecken

Klimaschutz ist eines der zentralen Ziele, aber es geht um viel mehr: Die eigene Gesundheit und den Blick für die Schönheit der Landschaften. „Viele, die mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, wissen gar nicht, wie die Natur um sie herum aussieht. Sie werden staunen, wie viele schöne Flecken es bei uns gibt“, freute sich Jochner-Weiß.

Sie selbst wird auch wieder mit von der Partie sein. Ihr Ziel? „Auf jeden Fall mehr als das letzte Mal“, schilderte sie lachend.

