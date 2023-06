Stadtradeln: Schongau überholt im Ranking erstmals Peiting

Von: Elena Siegl

Auch heuer haben sich in Schongau viele am Stadtradeln beteiligt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Mehr Teilnehmer und geradelte Kilometer als in den Vorjahren - bei der Stadt Schongau ist man zufrieden mit den Ergebnissen des Stadtradelns.

Schongau – Erstmals vor der Nachbargemeinde Peiting liegt Schongau heuer beim Stadtradeln. „Wir haben’s mal gepackt“, sagt Benedikt Huber von der Stadt Schongau lachend. Rund 3000 Kilometer beträgt der Unterschied. „Fairerweise muss man aber sagen, dass für Schongau eine Schulgruppe mehr fährt“, ergänzt Huber gleich. Und die Schüler radeln erfahrungsgemäß sehr viel. So stehen sie bei den insgesamt 15 Teams, die heuer in Schongau an den Start gingen, auch wieder an der Spitze. 226 Schüler der Pfaffenwinkel-Realschule radelten insgesamt 26 299 Kilometer, das Welfen-Gymnasium mit 150 Fahrradfahrern liegt knapp dahinter und verzeichnet 23 980 Kilometer.

Und es war dann auch ein Schüler – Namen darf Huber aus Datenschutzgründen nicht nennen –, der die meisten Kilometer auf dem Fahrrad sammelte: Nämlich 1364. Insgesamt hätten acht Personen heuer die Tausender-Marke geknackt. „Und der nächste ist nur ganz knapp daran gescheitert“, sagt Huber. „Da sind heuer einige kräftig in die Pedale getreten.“ Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es vier Personen, die mehr als 1000 Kilometer gefahren sind.

Steigerung von Jahr zu Jahr

Vom 6. bis 26. Mai fand der Stadtradeln-Wettbewerb statt. Bis vor einigen Tagen konnten noch Kilometer nachgemeldet werden. Insgesamt kann Benedikt Huber „nur ein positives Fazit ziehen“. Denn der Trend, sich Jahr um Jahr zu steigern, setzt sich heuer bei der vierten Teilnahme Schongaus fort. 54 201 Kilometer wurden im Vorjahr gefahren, heuer waren es 67 518.

Auch bei den Teilnehmern gibt es eine große Steigerung, obwohl sich die Anzahl der Teams im Vergleich zu 2022 nicht geändert hat. 465 aktive Radelnde waren heuer angemeldet, im Vorjahr waren es 296. Circa elf Tonnen CO2 konnten so vermieden werden, weil Menschen statt dem Auto das Fahrrad wählten, heißt es auf der Stadtradeln-Homepage.

Genau das ist das Ziel des Stadtradelns: Menschen zu motivieren, öfters das Rad zu nutzen – um die Umwelt zu schonen und etwas für seine Gesundheit zu tun. Konkurrenzgedanken und die Möglichkeit, sich mit anderen zu vergleichen, sind für manche ein weiterer Ansporn.

Anfangs sah es nicht nach Steigerung aus

Anfangs habe es nicht danach ausgeschaut, bei den Kilometern einen kommuneninternen Rekord aufstellen zu können. Das Wetter spielte nicht mit, die Halbzeitbilanz entsprechend mau, so Huber. Dass die Teilnehmer die von der Stadt zum Start angepeilten 60.000 Kilometer doch noch übertroffen haben, freut ihn umso mehr. „Wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn wir von Anfang an schönes Radl-Wetter gehabt hätten“, sagt er lachend. Fürs nächste Jahr also eine weitere Steigerung? Es könne auch sein, dass die Zahlen wieder einbrechen, meint Huber. Fürs Erste sei man nun aber zufrieden.

Der Durchschnittsteilnehmer beim Schongauer Stadtradeln war heuer übrigens 25 Jahre alt (zum Vergleich: 2022 lag das Durchschnittsalter bei 32 Jahren) und ist mit 130 gefahrenen Kilometern etwas weniger unterwegs gewesen als 2022 (183 Kilometer). Es nahmen etwa gleichviele Frauen (45 Prozent) wie Männer (47 Prozent) teil (der Rest hat keine Angabe zum Geschlecht gemacht).

Die meisten Kilometer pro Kopf sind die beiden Mitglieder des Teams „Klammspitzstraße“ gefahren. Gleich nach den beiden Schulen insgesamt die meisten Fahrten verzeichnet das 13-köpfige Team der Feuerwehr Schongau mit 216 Kilometern. Huber hebt außerdem das Team „Carpe Diem/DAV MTB“ hervor, das mit 4165 Kilometern auf Platz drei – direkt hinter den beiden Schulen – im Gruppenranking landete.

