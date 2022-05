Stadt Schongau will Standard für private Spielplätze schaffen

Von: Elena Siegl

Spielplätze müssen bei Bauvorhaben mit mehr als drei Wohnungen gebaut werden. Wie die Spielplätze aussehen sollen, soll in einer Satzung geregelt werden. © Merkur

Wie Spielplätze für Häuser mit mehr als drei Wohnungen gestaltet werden, soll künftig in einer Satzung festgelegt werden. Der Stadtrat hat auf Antrag der ALS einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst.

Schongau – Bei Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen muss automatisch ein ausreichend großer Spielplatz angelegt werden. So ist es in der Bayerischen Bauordnung festgelegt. Wie genau der auszusehen hat, ist in Schongau derzeit allerdings nicht definiert.

Dass Kommunen die Möglichkeit hätten, eigene Satzungen für die Gestaltung dieser privaten Kinderspielplätze aufzustellen, erklärte Daniela Puzzovio (ALS). Und das sollte die Stadt nach Meinung der Fraktion auch tun, die einen entsprechenden Antrag auf einen Grundsatzbeschluss gestellt hatte, dem der Stadtrat letztendlich einhellig zustimmte.

Gleichzeitig, so führte es Puzzovio im Rahmen der jüngsten Stadtratssitzung aus, könnte über die Satzung nämlich auch konkret festgelegt werden, welcher Ablösebetrag fällig wird, wenn der Bauherr keinen Spielplatz errichten kann. Denn gegen Zahlung eines bestimmten Betrags können Hauseigentümer die Verpflichtung an die Kommune abgeben.

Wird Befreiung gezahlt, dass Geld auch für Kinder einsetzen

„Das Geld fließt dann auch nicht irgendwo hin, sondern wird von der Stadt wieder für Kinder beziehungsweise Jugendliche verwendet“, erklärte Puzzovio. Beispielsweise könnten Einnahmen zur weiteren Investition in städtische Spielplätze generiert werden. Bei Nicht-Einhaltung der Satzung werden für Hauseigentümer Strafzahlungen nötig, die die Stadt ebenfalls einheitlich regeln sollte.

Puzzovio hatte sich im Vorfeld der Sitzung verschiedene Spielplatzsatzungen anderer Gemeinden angeschaut und dem Antrag beispielhaft die bestehenden Satzungen aus dem Markt Marktl (2790 Einwohner) und dem Markt Obergünzburg (6402 Einwohner) angehängt. Damit die Verwaltung möglichst wenig Arbeit mit der Satzung hat, bot sie an, sie weitestgehend selbst zu erarbeiten.

Lange Prioritätenliste abarbeiten

Dass es bereits viele Projekte auf der Prioritätenliste gibt, die die Stadt anpacken möchte, sei ihr bewusst. „Aber es geht um das Wohl der Kinder.“

Bürgermeister Falk Sluyterman hatte angesichts von insgesamt drei Anträgen auf der Tagesordnung zu Anfang der Diskussion dazu ermahnt, restriktiv mit Anträgen umzugehen, da jeder einzelne Arbeit für die Verwaltung bedeute. Immer Neues im Gepäck verlangsame das Gesamtsystem. „Ich will niemandem sein Antragsrecht nehmen. Aber bei jedem neuen Antrag rutscht etwas auf der Prioritätenliste nach hinten. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu.“

Sollte auch bei Nutzungsänderungen greifen

Welches Projekt wo auf der Prioritätenliste anzusiedeln ist, soll der Stadtrat demnächst entscheiden, kündigte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich an. Inhaltlich unterstütze man den Antrag zur Spielplatzsatzung und begrüße ihn grundsätzlich, so Dietrich. Den Vorteil einer Satzung sieht er darin, dass ein Standard geschaffen wird, der für jeden gilt und zu Gerechtigkeit und Vergleichbarkeit führt. Er schlug vor, die Ausarbeitung zunächst mit dem Bau- und Umweltausschuss zu besprechen.

Ob die Spielplatzsatzung inklusive Spielplatzablöse nur für Neubauten oder auch Bestandsgebäude gelte, wollte Hans Rehbehn (CSU) wissen. Das gebe dann die Satzung vor, die erst noch erarbeitet werden muss, erklärte Dietrich. Anspruch sei es aber, dass sie nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Nutzungsänderungen greift, in diesem Fall also auch Bestand betrifft.

