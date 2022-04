Startschuss zur Reifeprüfung: 300 Landkreis-Schüler gehen heute in die Abiturprüfungen

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Am heutigen Mittwochmorgen beginnen auch im Landkreis Weilheim-Schongau die Abiturprüfungen an den drei Gymnasien in Weilheim, Schongau und Penzberg. Rund 300 Schüler nehmen die Abschlussprüfung in Angriff. © Hans-Helmut Herold

Für rund 300 Abiturienten im Landkreis wird es ernst: Für sie beginnen am heutigen Mittwoch die Abiturprüfungen – zum ersten Mal unter halbwegs „normalen“ Bedingungen nach zwei Corona-Abitur-Jahren.

Landkreis – Zwei Jahre lang hatten die Abiturprüfungen Corona-bedingt unter äußerst schweren Bedingungen stattfinden müssen. Kein Wunder also, als in den Gesprächen mit den Schulleitungen zwischen den Zeilen zunächst ein Hauch von Aufatmen zu spüren ist.

78 Abiturienten sind es, die ab heutigen Mittwoch am Welfen-Gymnasium in Schongau in die Prüfungen starten. Hinzu kommen zwölf Externe von den Privaten Oberlandschulen in Weilheim. Im Vergleich dazu: Im vergangenen Jahr waren es 86 Abiturienten.

Dass der Abi-Jahrgang in diesem Jahr schmäler ist, das habe nichts mit Corona zu tun, erklärt Rektor Bernhard O’Connor auf Anfrage der Heimatzeitung. Der Jahrgang ist einfach kleiner, auch im vergangenen Jahr war das bereits so. In früheren Jahren, da seien es meist immer mehr als 100 Abiturienten gewesen.

Drittes Abiturfach: Englisch deutlich beliebter als Latein

Eine Wahlmöglichkeit beim ersten und zweiten Abiturfach, Deutsch und Mathematik, haben die Schüler nicht. Lediglich beim dritten Fach gibt es eine Möglichkeit zur Selektion. „Englisch ist hier ganz klar der Favorit, gefolgt von Latein“, so O’Connor. Die Favoritenrolle ist allerdings quasi herausragend: 59 Schüler schreiben ein Abitur in Englisch als drittes Fach, sieben sind es in Latein.

Ist man am Welfen-Gymnasium froh, dass man beim Abi endlich wieder zur Normalität zurückkehren kann? „Es sieht danach aus, aber ganz so ist es nicht“, erklärt O’Connor. Die Prüfungen finden einmal mehr wegen Abständen in den Klasszimmern statt. Und auch die Stoffeinschränkung der letzten beiden Prüfungsjahre besteht noch immer. Will heißen: Im Unterricht musste nicht der gesamte Stoff des Lehrplans durchgenommen werden, dies wird nun auch in der Abiturprüfung berücksichtigt. Geschuldet ist das dem teilweisen Ausfall des Präsenzunterrichts. O’Connor: „Man versucht so, die Nachteile dieser Jahrgangsstufe zu kompensieren.“

Auch am Gymnasium Weilheim ist längst aufgestuhlt für den heutigen Tag. Auch hier sind es weniger Schüler, die bei der Prüfung antreten: 107 Abiturienten sind es in diesem Jahr, noch im vergangenen waren es 145. Keine Überraschung: Auch hier liegt Englisch als drittes Prüfungsfach in der Beliebtheitsskala weit oben. Die Stimmung, so erzählt es uns Direktorin Andrea Pauline Martin, sei im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren sowohl im Kollegium als auch bei den Schülern deutlich besser. „Wegen den Hygienemaßnahmen war man da schon eher ängstlich gewesen.“ Aber nicht nur die Schüler „sind jetzt sehr positiv und optimistisch“.

Mit Abstand in der Turnhalle

91 eigene und zwölf externe Schüler der Montessori-Schule drücken ab heute am Gymnasium Penzberg die Prüfungsbank. Im vergangenen Jahr waren es noch 101 eigene Schüler, weiß Oberstufen-Koordinator Christoph Hopfmüller. In der Turnhalle wurde mit nötigem Abstand für die Hauptprüfungsfächer Deutsch und Mathe aufgestuhlt, die Prüfungen für das dritte Fach finden in den Klassräumen statt, „auch hier haben wir sehr großzügig bestuhlt“.

Und die Stimmung? Die sei im Lehrerzimmer und bei den Abiturienten recht ähnlich: „Alle finden es recht spannend und hoffen, dass sie alle da sein können“, so Hopfmüller mit Blick auf das Corona-Virus, das eben auch in diesem Prüfungsjahr noch alles irgendwie im Griff hat. Aktuell gibt es keine Positiv-Fälle bei den Abiturienten. Die hoffen jetzt gemeinsam mit ihren Lehrern darauf, dass das auch so bleibt. Denn: „Das kann sich schließlich täglich ändern.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt's jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.