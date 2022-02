Schongau: Steuererlass für Hunde aus dem Heim

Von: Elke Robert

Wer einen Hund aus dem Schongauer Tierheim aufnimmt, kann bis zu einem Jahr von der Hundesteuer befreit werden. Im Bild Robert Boecher, der in Schongau die Ausbildung zum Tierpfleger macht, mit Hund Attila. © Hans-Helmut Herold

Die Stadt Schongau hat die Satzung für die Hundesteuer neu geregelt. Wer einen Hund aus dem Tierheim bei sich aufnimmt, kann von der Steuer befreit werden.

Schongau – Stadtkämmerer Werner Hefele war es, der die Stadträte in jüngster Sitzung über Neuerungen bei der Hundesteuersatzung aufklärte. Die amtliche Mustersatzung war geändert worden, die Verwaltung hatte daraufhin die Satzung für Schongau überprüft und angepasst. Das wichtigste vorweg: Für Hundebesitzer ändert sich erst einmal nicht viel. Die Steuer in Schongau beträgt auch weiterhin für den ersten Hund 65 Euro, für den zweiten und jeden weiteren Hund 150 Euro und für jeden Kampfhund 1023 Euro.

Diese Steuersätze bleiben also wie sie sind und werden auch zum gleichen Termin wie zuvor, 1. April, fällig. Teurer wird es nur für Kampfhundebesitzer, die bisher von der Hundesteuer befreit waren oder für die es eine Steuerermäßigung gab – da sind künftig die vollen Sätze zu zahlen. Für Kampfhunde dagegen, die einen positiven Wesenstest haben, wird auch weiterhin der gleiche Steuersatz verlangt wie bisher, er ist nach dem Test allen anderen Hunden gleichgestellt. Nach derzeitiger Rechtsprechung hätte auch der erhöhte Steuersatz erhoben werden können, so der Hinweis in der Beschlussvorlage.

Nur für Hunde aus dem Schongauer Tierheim?

Bis zu einem Jahr können Hundehalter von der Hundesteuer befreit werden, wenn sie ein Tier aus einem mit öffentlichen Mitteln geförderten Tierheim oder Tierasyl in ihren Haushalt mit aufnehmen. „Es gäbe auch die Möglichkeit, dass das nur gilt, wenn es ein Hund aus dem Schongauer Tierheim ist“, so der Hinweis des Stadtkämmerers. Hierzu hatte man dann doch Diskussionsbedarf im Stadtrat. „Man muss doch froh sein um jedes Tier, das aus dem Tierheim raus- und in ein geregeltes Umfeld hineinkommt“, so die Meinung von Kornelia Funke (CSU). Genannt wurden weitere Tierheime auch aus der direkten Umgebung.

„Dem kann ich nur zustimmen“, so Bürgermeister Falk Sluyterman, selbst Hundefreund und Hundehalter. Friedrich Zeller (SPD) sah dies dagegen etwas anders: „Die spanischen Hunde aus den rumänischen Tierheimen würde ich lieber dort lassen, wo sie sind“, meinte er frei heraus und war dafür, die zeitlich begrenzte Steuerbefreiung ausschließlich für Tiere aus dem Schongauer Tierheim zu gewähren.

Der Stadtkämmerer konnte ihn beruhigen, Vergünstigungen greifen nur bei öffentlich geförderten inländischen Tierheimen oder Tierasylen. Mit knapper Mehrheit 12:11 lehnte der Stadtrat ab, nur für Tiere aus dem Schongauer Tierheim ein Jahr die Steuer zu erlassen, dies soll auch für alle anderen Tierheime gelten.