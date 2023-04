Streit um Vertragsverlängerung Thomas Lippmanns geht weiter

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Verlängerung des Vertrags mit dem Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Thomas Lippmann, sorgt weiterhin für reichlich Ärger und scharfe Kritik – auch an den Aufsichtsräten.

Wie berichtet, hatte Landrätin Andrea Jochner-Weiß vergangene Woche im Kreistag mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat den Vertrag mit Lippmann um fünf weitere Jahre verlängert habe. Bei der Entscheidung über die Schließung der Geburtenstation in Schongau wurde seitens der Krankenhaus GmbH explizit kommuniziert, dass die Entscheidung im Aufsichtsrat gefallen war.

Allerdings war damals nicht berichtet worden, dass offenbar Aufsichtratsmitglieder die Sitzung vor der Abstimmung verlassen hatten. Bei der Vertragsverlängerung Lippmanns ging Jochner-Weiß zunächst gar nicht darauf ein, wie das Votum des Aufsichtsrates ausgefallen war. Was Susann Enders (Freie Wähler/Weilheim) dazu motivierte, im Kreistag noch einmal deutlich nachzufragen: „War das Votum des Aufsichtsrates einstimmig?“ Jochner-Weiß verneinte das, wies aber darauf hin, „eine große Mehrheit“ der Aufsichtsratsmitglieder habe sich für Lippmann ausgesprochen.

Eine Nachfrage der Heimatzeitung, wie genau das Stimmenverhältnis im Aufsichtsrat war, blieb gestern unbeantwortet. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu diesem Thema leider keine Auskunft geben können“, so die Pressesprecherin der Krankenhaus GmbH, Petra Hunger. Ähnlich äußerte sich später auch das Landratsamt.

Aufsichtsräte unter Generalverdacht, dürfen sich aber nicht äußern

Für einige Aufsichtsratsmitglieder bedeutet das jetzt, dass sie sich in einer Zwickmühle befinden. Sie werden öffentlich angegriffen, weil längst nicht alle Bürger und Kreisräte mit der Entscheidung und dem Prozedere einverstanden sind. Sie dürfen sich aber auch nicht öffentlich dazu äußern, wie sie abgestimmt haben und wie groß die Mehrheit wirklich war, da der Kreistag erst unlängst wieder mehrheitlich eine Debatte darüber abgelehnt hatte, Beteiligungsangelegenheiten künftig grundsätzlich öffentlich zu behandeln.

Zehetner: „Wir sitzen hier wie die Wackeldackel“

Im Kreistag selbst wurde vor allem Kritik daran laut, dass das Gremium vor der Entscheidung weder öffentlich noch nichtöffentlich um seine Meinung bezüglich der Vertragsverlängerung Lippmanns gebeten worden war. Elke Zehetner (SPD/Penzberg) brachte es auf den Punkt: „Wir sitzen hier wie die Wackeldackel und sollen alles nur noch abnicken, was Krankenhaus-Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Landrätin da beschließen.“

Josef Taffertshofer (BfL/Wildsteig) pflichtete ihr bei: „Die Vertragsverlängerung einen Tag vor der Sitzung des Kreistags lässt jegliches Fingerspitzengefühl vermissen.“ Seiner Ansicht nach „hätte die Krankenhaus GmbH dringend eine personelle Erneuerung benötigt“.

Landrätin: „Saal war erst nach dem Aufsichtsrat verfügbar“

Auch Kerstin Engel (Grüne/Penzberg) machte ihrem Unmut Luft: Es sei ein „absoluter Affront“, Lippmanns Vertrag direkt vor der Kreistagssitzung zu verlängern. Zudem wundere sie sich schon, dass die Geschäftsführung jetzt per Kreistagsbeschluss verpflichtet werden müsse, „betriebswirtschaftliche Optimierungsmöglichkeiten“ zu untersuchen. Sie sei davon ausgegangen, dass das zu den normalen Aufgaben eines Geschäftsführers gehöre, so Engel: „Herr Lippmann hatte nie den Auftrag, die betriebswirtschaftliche Seite seiner Aufgabe zu vergessen.“

Landrätin Andrea Jochner-Weiß verteidigte den zeitlichen Ablauf: „Der Kreistag wollte die Sondersitzung zum Krankenhaus. Da mussten wir schauen, wo wir noch einen freien Termin vor der Haushaltssitzung am 28. April finden. Wir wollten in die Tiefstollenhalle, weil wir mit dem heutigen Besucherandrang gerechnet hatten und im Sitzungssaal in Weilheim nicht genügend Platz gewesen wäre.“ Die Halle sei nur noch am Tag nach der Aufsichtsratssitzung frei gewesen.

