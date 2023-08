Weitere Helfer gesucht: Stricken und Häkeln für Schongauer Babys

Teilen

Viel Spaß haben die passionierten Strickerinnen (v.li.) Daniela Schregle, Marianne Lang, Christine Reichart und Ina Frömmrich beim Willkommensgruß-Strick-Treffen, das Sabine Glogger-Kaiser (re.) ins Leben gerufen hat. Auch Männer dürfen mitmachen. © Wölfle

Passionierte Strickerinnen lassen im Geschäft „StopArts“ in der Schongauer Altstadt einen süßen Willkommensgruß für neugeborene Schongauer entstehen - weitere Mitstricker sind herzlich willkommen.

Schongau – Eine wahrhaft zauberhafte Idee hatte Sabine Glogger-Kaiser, die ihr Geschäft „StopArts Ohne Gleichen“, das zugleich ein Begegnungs-Café ist, seit Kurzem in den ehemaligen Räumen der Marienapotheke betreibt: Dort wird ab sofort jeden Freitag für Schongauer Babys gestrickt und gehäkelt.

„Ich habe mich so über die Schließung der Geburtenstation am Schongauer Krankenhaus geärgert“, sagt die Geschäftsfrau. „Denn so gibt es ja keine gebürtigen Schongauer mehr“, erzählt die zweifache Mutter und frisch- gebackene Oma. Jetzt sollen die Babys, die in den umliegenden Krankenhäusern oder zuhause auf die Welt kommen, wenigsten optisch sofort als Schongauer zu erkennen sein.

In liebevoller Kleinarbeit entstehen seit Ende Juli Mützchen, Schühchen und Söckchen – natürlich in den Schongauer Farben Schwarz und Gelb. Der „Willkommensgruß für Schongauer Babys“ wird in hübsche Kartons verpackt, zusammen mit einer schönen Karte, die Glogger-Kaiser selbst gestaltet hat.

Nicht alle Krankenhäuser waren von der Idee begeistert

Doch wie kommen die jungen Eltern zu dem Begrüßungsgeschenk? „Das war eine kleine Odyssee“, sagt die 54-jährige Initiatorin und seufzt. Sie hat alle umliegenden Krankenhäuser mit Geburtenstationen angeschrieben und angefragt, ob diese einfach allen Eltern einen Gutschein geben möchten. „Die Starnberger waren sofort dabei, Landsberg hat dankend abgelehnt, und von den Häusern in Kaufbeuren und Garmisch-Partenkirchen habe ich gar keine Rückmeldung bekommen.“

Doch Glogger-Kaiser hat dafür andere von ihrer Idee begeistern können: Die „Hebammerei“ und im neuen „Familienraum“ werden die Gutscheine verteilt, gegen deren Vorlage man dann im „StopArts“ den Willkommensgruß abholen darf. „Wir rechnen pro Jahr mit ungefähr 130 Päckchen, die wir bestücken und an hoffentlich glückliche Eltern ausgeben werden“, freut sich Glogger-Kaiser schon auf viele strahlende Augen.

Wolle und Stricknadeln werden gestellt

Viel Arbeit liegt also vor den ehrenamtlichen Strickerinnen und Häklerinnen, die mit Begeisterung bei der Sache sind. Und die natürlich nichts dagegen hätten, wenn noch mehr bei diesem schönen Projekt mitmachen würden. Treffpunkt ist immer freitags ab 15 Uhr im „StopArts“ (Münzstraße 13) in der Schongauer Altstadt. Wolle sowie Stricknadeln gibt es vor Ort, aber man darf auch eigenes Material mitbringen.

Und keine Angst: Es geht bei dem Projekt nicht um Akkord-Leistung. Vielmehr ist es ein gemütliches Treffen, bei dem bei Kaffee, Kuchen und einem Ratsch ganz nebenbei schöne Geschenke entstehen. Und auch männliche „Strickhanseln“ sind herzlich eingeladen.

