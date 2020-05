Stromausfall in Schongau: Darum blieben die Lampen aus

Mitten in der Nacht fiel in Schongau und Schwabbruck der Strom aus. In den betroffenen Haushalten merkt man davon mittlerweile nichts mehr, die Reparatur dauert trotzdem ein paar Tage.

In der Nacht auf Dienstag kam es in Schongau zu einem Stromausfall, der das Gebiet südlich der Marktoberdorferstraße bzw. der Bahnhofstraße betraf. Ausgelöst wurde der Ausfall um 0.40 Uhr durch einen technischen Defekt an der Schaltanlage einer Ortsnetzstation im Nachbarort Schwabbruck. Dieser Defekt führte zum Ausfall eines Mittelspannungskabels im Bereich der Burggener Straße in Schongau, was den Stromausfall auslöste.

Innerhalb von einer Stunde hatten die Schongauer wieder Strom

Laut LEW-Sprecher Ingo Butters sorgte der Bereitschaftsdienst der örtlichen LEW-Betriebsstelle dafür, dass die Haushalte in Schongau durch Umschaltungen auf andere Leitungen binnen einer Stunde wieder mit Strom versorgt waren. Durch den Defekt an der Ortsnetzstation kam es auch im südlichen Schwabbruck – Bereich Bahnhofstraße – zu einem Ausfall. Dort seien gegen 2.30 Uhr alle Haushalte wieder versorgt gewesen, so die LEW.

Die Ortsnetzstation in Schwabbruck sollte noch im Verlauf des Dienstags wieder vollständig repariert werden. Das defekte Mittelspannungskabel in Schongau muss auf einer Länge von rund 550 Meter ausgetauscht werden, was mehrere Tage dauert.

